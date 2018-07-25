 ترامب ويونكر .. نزعُ فتيل حرب تجارية بين واشنطن وبروكسل! | أخبار | DW | 25.07.2018

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أخبار

ترامب ويونكر .. نزعُ فتيل حرب تجارية بين واشنطن وبروكسل!

يبدو أن زيارة رئيس المفوضية الأوروبية يونكر لواشنطن ولقاءه بالرئيس ترامب قد أثمرا اتفاقا بين الجانبين قد يعيد الدفء للعلاقات بين الحليفين على ضفتي الأطلسي. وبموجب الاتفاق نزع الزعيمان فتيل حرب تجارية بين واشنطن وبروكسل.

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مسائية DW: يونكر في واشنطن ـ لقاء الفرصة الأخيرة؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب اليوم الأربعاء (25 تموز/ يوليو 2018) توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لحل الخلافات التجارية بين الجانبين. جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمعه برئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" في البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم.

مختارات

رفض معاهدة المناخ ثم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران إضافة للرسوم الجمركية، خطوات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم علمه بالتداعيات السلبية لذلك على أوروبا، كما يرى ذلك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. (08.06.2018)

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مما وصفه بالتلاعب بأسواق النفط العالمية والشركات الأوروبية من التعامل مع إيران، فيما أكدت طهران عزمها على إفشال "الخطة الأمريكية" (01.07.2018)

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض وقد وقف يونكر إلى جواره "اتفقنا اليوم، بادئ ذي بدء، على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية غير السيارات". وأضاف قائلا "سنعمل أيضا لتقليل الحواجز وزيادة التجارة في الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا".

بدوره أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بمحادثاته مع ترامب قائلا إنه عقد "اجتماعا مثمرا" مع الرئيس الأميركي. كما أكد يونكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى "اتفاق"، مضيفا "لقد حددنا عددا من المجالات التي سنعمل عليها سويا".

وكان يونكر قد  توجه إلى واشنطن بصحبة مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم للعمل على منع تصعيد النزاع التجاري عبر ضفتي الأطلسي.

بيد أن محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي الأمريكية قالت إن ترامب حصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية. وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي وافق على استيراد المزيد من الصويا وخفض الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة وتكثيف العمل بشأن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أ.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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ماهو سر تصعيد ترامب مع الأوروبيين؟

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