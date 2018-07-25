ترامب ويونكر .. نزعُ فتيل حرب تجارية بين واشنطن وبروكسل!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (25 تموز/ يوليو 2018) توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لحل الخلافات التجارية بين الجانبين. جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمعه برئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" في البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض وقد وقف يونكر إلى جواره "اتفقنا اليوم، بادئ ذي بدء، على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية غير السيارات". وأضاف قائلا "سنعمل أيضا لتقليل الحواجز وزيادة التجارة في الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا".

بدوره أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بمحادثاته مع ترامب قائلا إنه عقد "اجتماعا مثمرا" مع الرئيس الأميركي. كما أكد يونكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى "اتفاق"، مضيفا "لقد حددنا عددا من المجالات التي سنعمل عليها سويا".

وكان يونكر قد توجه إلى واشنطن بصحبة مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم للعمل على منع تصعيد النزاع التجاري عبر ضفتي الأطلسي.

بيد أن محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي الأمريكية قالت إن ترامب حصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية. وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي وافق على استيراد المزيد من الصويا وخفض الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة وتكثيف العمل بشأن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أ.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)