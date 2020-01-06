ترامب وصالح يتفقان على الحفاظ على دور عسكري أمريكي بالعراق

رغم مطالب البرلمان العراقي للحكومة بالعمل على إنهاء وجود أيّ قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلّا أن الرئيس العراقي برهم صالح، اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة الحفاظ على دور عسكري أمريكي في العر اق.

وحسب بيان للبيت الأبيض، اتفاق الرئيسين جاء في اجتماع لهما اليوم الأربعاء (22 يناير/كانون الثاني 2020) على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حول ضرورة الحفاظ على دور عسكري أميركي في العراق.

واتفق الجانبان على "أهمية مواصلة الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، ومن ضمنها قتال تنظيم الدولة الإسلامية" حسب البيان، الذي أشار إلى إن ترامب "أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بعراق يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار".

ولم يذكر البيان أيّ رد للإدارة الامريكية على مطلب وجهه برهم صالح لدونالد ترامب لأجل "خفض القوات الأجنبية في البلاد"، إذ كانت الرئاسة العراقية قد قالت في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن الرئيس صالح ناقش هذا الموضوع مع ترامب على هامش اجتماعات دافوس.

وكانت واشنطن قد رفضت طلبا عراقيا في وقت سابق هذا الشهر بسحب قواتها، وهو الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي سليمان في غارات أمريكية.

إ. ع/أ.ح (رويترز، أ ف ب)