 ترامب وبايدن في المناظرة الثانية.. غموض وادعاءات بعيدة عن الواقع! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.10.2020

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سياسة واقتصاد

ترامب وبايدن في المناظرة الثانية.. غموض وادعاءات بعيدة عن الواقع!

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن وجهتي نظر شديدتي التباين بشأن جائحة فيروس كورونا في ثاني مناظرة لهما، سعيا لإقناع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم قبل الاقتراع المقرر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

المناظرة التلفزيوينة بين ترامب وبايدن في جامعة بيلمونت

جائحة كروونا والتأمين الصحي وطاقة الرياح كانت أبرز ما ناقشه بايدن وترامب في مناظرتهما الثانية والأخيرة قبل الانتخابات

المناظرة التلفزيونية الثانية لمرشحي الرئاسة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن كانت بناءة أكثر من المناظرة الأولى وتميزت باحترام نسبي من الجانبين. وكانت جائحة كورونا والتأمين الصحي وطاقة الرياح أبرز المواضيع التي تجادل واختلف حولها المتنافسان وقدما وجهات نظر متباينة. لكن ما مدى صحة ودقة آراء وادعاءات بايدن وترامب في المناظرة حول هذه المواضيع؟

جائحة كورونا..

ألمح الرئيس ترامب إلى أن الولايت المتحدة تجاوزت المحنة الأكبر في وباء كورونا، وهذا غير صحيح. فالأرقام الرسمية تبين للمرة الثالثة تزايدا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة: فيوم الخميس (22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) أي في يوم المناظرة سجلت مؤسسة الصحة الأمريكية عن أكثر من 65 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا.

مختارات

وسط أجواء مشحونة صوت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون التأمين الصحي الذي أقره الرئيس السابق أوباما والمعروف باسم " أوباما كير"، مستغلا التفوق العددي للبرلمانيين الجمهوريين فيه، ويعد ذلك نصرا لترامب الذي وعد بذلك.

مع أكبر انهيار غير مسبوق في التاريخ للطاقة في العالم بسبب إجراءات الإغلاق في أغلب دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، يبدو أن المصادر المتجددة للطاقة ستنجح في زيادة إنتاجها خلال هذه الأزمة.

ومعدل الإصابة كان أعلى بأكثر من 30 في المائة مقارنة بما قبل أسبوعين. وحتى خبراء صحة بارزين مثل أنتوني فاوتشي من "مجموعة عمل كورونا" للبيت الأبيض يقولون إن الوضع مقلق.

وأثناء المناظرة ادعى ترامب بأن حكومته قدمت في التعامل مع الوباء عملا جيدا. ودراسة جديدة تشرت في مجلة "جورنال أوف ذي أمريكان ميديكال آسسوسييشن Journal of the American Medical Association" توصلت إلى نتيجة أخرى، فالولايات المتحدة ليس الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا فقط. وفي الشهور الخمسة الماضية لم يتوف في أي من البلدان الـ 18 الأخرى التي شملتها الدرسة عدد أكبر من المصابين بالمقارنة مع عدد السكان كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرُد بايدن بأن الولايات التي فيها زيادة في العدوى توجد في الوسط الغربي وفي أعلاه.

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ترامب وبايدن يتواجهان في المناظرة الرئاسية النهائية

لكن هل يتعلق الأمر بالعدوى منذ يناير/ كانون الثاني أم بإصابات جديدة؟ وعندما ننظر إلى أرقام مؤسسة الصحة الأمريكية، فإنه بالفعل يكون وسط البلاد مغمورا بالإصابات الجديدة. وثماني ولايات تسجل حاليا أكثر من 40 حالة عدوى في غضون سبعة أيام مقابل 100 ألف نسمة. واثنتين من تلك الولايات يحكمهما حاليا الديمقراطيون وستة يحكمها الجمهوريون. وإذا ما تمعنا في المجموعة الثانية من الولايات ـ 25 حتى 40 إصابة جديدة في غضون أسبوع لكل 100ألف نسمة ـ فإن الصورة تكون متوازنة: سبع من هذه الولايات حكامها من الجمهوريين وست منها حكامها ديمقراطيون.

التأمين الصحي

جو بايدن لا يخطط لإلغاء التأمين الخاص. فمخطط بايدن للتأمين الصحي من شأنه إيجاد إمكانية لألئك الذين يريدون الحصول على التأمين العام. ومن يرغب في الحفاظ على تأمينه الخاص، يمكنه فعل ذلك. وفي عام 2018 كان نحو 218 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم تأمين صحي خاص، فيما كان 111 مليون شخص لديهم تأمين عام.

طاقة الرياح

هنا تناقش مرشحا الرئاسة حول مستقبل الطاقة. وإذا ما سلمنا بأن نائب الرئيس السابق جو بايدن ينطلق من نمو الاقتصاد الأمريكي، فإن هناك تقارير مختلفة حول ذلك. فبعض المصادر تركز على نمو العائدات. وفي عام 2020 كانت تجارة المواد الغذائية عبر الانترنت القطاع الأسرع نموا. وحسب أرقام المكتب الأمريكي لإحصائيات العمل فإن طاقة الرياح تنمو في مجال التشغيل بالفعل بأسرع وتيرة يتبعها قطاع الرعاية الطبية والطاقة الشمسية. وبالتالي، فإن بادين قريب من الواقع.

مزرعة لانتاج الطاقة من الرياح في كاليفورنيا

ترامب عارض بشدة في المناظرة التوسع في انتاج الطاقة من الرياح

في حين يعارض ترامب التوسع في مجال طاقة الرياح لأنها مكلفة وتتسبب بقتل الطيور وانتاج الطاقة من الرياح يسبب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون أكثر من الغاز. لكن كلام ترامب هذا ليس دقيقا. تأتي طاقة الرياح بعد الطاقة النووية من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، حسب دراسة لجامعة تكساس. أما مشكلة مقتل الطيور والحشرات فهي بالفعل مشكلة لطاقة الرياح. لكن وحسب دراسة أمريكية يموت في أمريكا الشمالية حتى 368 ألف من الطيور سنويا بسبب تصادم الطيور مع أعمدة وأجنحة مرواح توليد الطاقة من الرياح، ويقول أحد الباحثين في الدراسة إن ذلك أقل من 0٫1 في المائة من الطيور التي يموت سنويا على هذا النحو. وإن الطيور التي تموت نتيجة اصطدامها بأبراج الهاتف الجوال يقدر عددها بنحو 6,8 مليون طير أي أكثر 18 مرة من الطيور التي تموت بسبب توليد الطاقة من الرياح. لكن بشكل عام ليست هناك أرقام وإحصائيات موثوقة حول هذا الأمر.

يوشا فيبر، روبرت مودغه، أوتا شتاينفير/ م.أ.م

  • يمتطي كل من بايدن وهاريس ثعبانًا وسط بركة وحل ، وتظهر الصورة لافتة كتب عليها احترس من المستنقع ، بينما يركب ترامب عصا المكنسة في الخلفية. وبعيدا تظهر جزيرة صغيرة تحمل العلم الأمريكي (ينس كريك)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    على درب الحرب الانتخابي

    اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

  • دونالد ترامب يحمل صورة لجو بايدن مصورًا على أنه شيطان حامل لمطرقة ومنجل مع ألسنة لهب مشتعلة في الخلفية (رسم كاريكاتوري لمارتن إيرل / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعاية كاذبة

    يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

  • غرق ترامب وبايدن، تحت مراقبة عيون كاميرات التلفزيون ، في حفرة طينية (كاريكاتير لماريان كامينسكي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    مناظرة تلفزيونية

    يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

  • تمثال نصفي لجو بايدن بجانب أحد المهرجين (رسم كاريكاتوري لكريستي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    "جو النائم" و "المهرج"

    دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

  • طفل ممتلئ الجسم يرتدي حفاضات مع قصة شعر ترامب ، محاطًا بالألعاب وقطعة من الكعكة وشعار تويتر وصاروخ لعبة (كاريكاتير لدامين جليز)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلوك طفولي

    يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

  • دونالد ترامب على شكل غودزيلا وخلفية حمراء (رسم كاريكاتوري بواسطة تاكيشي كيشينو)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامبزيلا

    أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

  • ترامب وكيم جونغ أون، كلاهما طفلان عريان ممتلئا الجسم ، يزحفان حول صاروخ (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    صراع "ذكور القطيع"

    يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

  • دونالد ترامب ، في شكل كلب مهاجم، يطارد ساعي بريد (رسم كاريكاتوري للديمار ماندزل / تونبول)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!

    "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

  • عرض دونالد ترامب على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وظيفة مدير حملة (كوستاس كوفوجيورجوس)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    يد المساعدة

    يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

  • مجموعة من المتظاهرين يرفعون لافتات: ترامب رجلنا، نحتاج إلى دونالد ، 4 سنوات أخرى... في الخلفية ، البيت الأبيض، مع جملة للرئيس ترامب يقول فيها واو! انظر إلى معجبي! ، و شخص يرد هؤلاء رسامو كاريكاتير، سيدي الرئيس! (كاريكاتور فون مارك لينش)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامب خلق لمنصب الرئيس

    يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

  • البيت الأبيض أمامه علم ترامب ولافتات كتب عليها سأبقى! و كيم أحبك! و أنا الدولة و أجعلني عظيمًا مرة أخرى و لا يمكنك إيقافي ، بايدن! (Cartoonfix / toonpool.com

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعوة الداعمين

    أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

  • طفل حزين ينظر إلى كرة أرضية محطمة بها غيوم نووية بينما تستقر يد رجل على كتفه، مع كلمات تقول: سيكون هذا كله لك يومًا ما! (Chrsitiane Pfohlmann / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلالة حاكمة

    اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.


 

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