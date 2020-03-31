ترامب "واثق" من شفاء جونسون بعد دخوله المستشفى بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه "واثق" من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل المستشفى يوم أمس الأحد (الخامس من أبريل/ نيسان 2020)، سيتعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وصرّح ترامب في مؤتمر صحفي: "إنه صديق لي. إنه رجل عظيم وقائد عظيم. لقد نُقل إلى المستشفى اليوم، ولكنّني متفائل وواثق أنّه سيكون بخير".

وكان جونسون قد أدخل المستشفى لإجراء فحوص الأحد، في إجراء وصفه مكتبه بأنه "خطوة احترازية" بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس.

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وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن حونسون، الذي كان معزولاً في داوننج ستريت بعد ثبوت إصابته الشهر الماضي، ما تزال حرارته مرتفعة. لذلك رأى أطباؤه ضرورة دخوله المستشفى لإجراء فحوص. وأكد مكتبه أنه ما يزال يقوم بمهام رئاسة الحكومة البريطانية.

وجاءت أنباء دخوله المستشفى بعد ساعة واحدة من إلقاء الملكة إليزابيث الثانية كلمة نادرة قالت فيها للمواطنين البريطانيين إنهم سيتغلبون على فيروس كورونا إذا التزموا بالإجراءات الصارمة.

وفي 27 مارس/ آذار أصبح جونسون (55 عاماً) أول زعيم لإحدى الدول الكبرى يعلن إصابته بالفيروس، والتزم بالحجر الصحي في شقة في داوننج ستريت، وقال يوم الجمعة إنه ما يزال يقيم بها إذ ظلت حرارته مرتفعة.

وأعلن جونسون في رسالة مصورة عبر "تويتر" يوم الجمعة: "رغم شعوري بالتحسن والتزامي بالعزل لمدة سبعة أيام، إلا أن إحدى الأعراض ما تزال عندي، عارض بسيط، ما تزال حرارتي مرتفعة".

وشدد مكتب رئيس الوزراء على أن دخوله المستشفى ليس بسبب حالة خطرة وأن جونسون ما يزال يقود الحكومة.

ويوم السبت قالت كاري سيموندس (32 عاماً)، خطيبة جونسون الحبلى، إنها قضت الأسبوع الماضي في السرير مع ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليها. لكن بعد سبعة أيام من الراحة شعرت أنها أقوى وأخذت في التحسن.

هذا وأشارت وزارة الصحة البريطانية أمس الأحد إلى أنإجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 621 حالة، ليصل إلى 4934 عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت بتوقيت غرينتش، وبحلول الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد، بلغ إجمالي المصابين 47806 من بين 195524 خضعوا للفحص.

ي.أ/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)