 ترامب ″واثق″ من شفاء جونسون بعد دخوله المستشفى بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2020

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أخبار

ترامب "واثق" من شفاء جونسون بعد دخوله المستشفى بسبب كورونا

بعد دخول رئيس الوزراء البريطاني المستشفى بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا المستجد، أكد الرئيس الأمريكي ترامب "واثق" أن "صديقه" بوريس جونسون سيتمكن من التغلب على المرض. ويعتبر جونسون أول زعيم دولة كبرى يصاب بالفيروس.

أكد ترامب أن جونسون صديق له وأنه متفائل بأنه سيتغلب على فيروس كورونا ويغادر المستشفى (أرشيف)

أكد ترامب أن جونسون "صديق" له وأنه متفائل بأنه سيتغلب على فيروس كورونا ويغادر المستشفى (أرشيف)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه "واثق" من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل المستشفى يوم أمس الأحد (الخامس من أبريل/ نيسان 2020)، سيتعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وصرّح ترامب في مؤتمر صحفي: "إنه صديق لي. إنه رجل عظيم وقائد عظيم. لقد نُقل إلى المستشفى اليوم، ولكنّني متفائل وواثق أنّه سيكون بخير".

وكان جونسون قد أدخل المستشفى لإجراء فحوص الأحد، في إجراء وصفه مكتبه بأنه "خطوة احترازية" بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس.

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رئيس الوزراء البريطاني مصاب بالكورونا

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن حونسون، الذي كان معزولاً في داوننج ستريت بعد ثبوت إصابته الشهر الماضي، ما تزال حرارته مرتفعة. لذلك رأى أطباؤه ضرورة دخوله المستشفى لإجراء فحوص. وأكد مكتبه أنه ما يزال يقوم بمهام رئاسة الحكومة البريطانية.

وجاءت أنباء دخوله المستشفى بعد ساعة واحدة من إلقاء الملكة إليزابيث الثانية كلمة نادرة قالت فيها للمواطنين البريطانيين إنهم سيتغلبون على فيروس كورونا إذا التزموا بالإجراءات الصارمة.

وفي 27 مارس/ آذار أصبح جونسون (55 عاماً) أول زعيم لإحدى الدول الكبرى يعلن إصابته بالفيروس، والتزم بالحجر الصحي في شقة في داوننج ستريت، وقال يوم الجمعة إنه ما يزال يقيم بها إذ ظلت حرارته مرتفعة.

وأعلن جونسون في رسالة مصورة عبر "تويتر" يوم الجمعة: "رغم شعوري بالتحسن والتزامي بالعزل لمدة سبعة أيام، إلا أن إحدى الأعراض ما تزال عندي، عارض بسيط، ما تزال حرارتي مرتفعة".

وشدد مكتب رئيس الوزراء على أن دخوله المستشفى ليس بسبب حالة خطرة وأن جونسون ما يزال يقود الحكومة.

ويوم السبت قالت كاري سيموندس (32 عاماً)، خطيبة جونسون الحبلى، إنها قضت الأسبوع الماضي في السرير مع ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليها. لكن بعد سبعة أيام من الراحة شعرت أنها أقوى وأخذت في التحسن.

هذا وأشارت وزارة الصحة البريطانية أمس الأحد إلى أنإجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 621 حالة، ليصل إلى 4934 عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت بتوقيت غرينتش، وبحلول الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد، بلغ إجمالي المصابين 47806 من بين 195524 خضعوا للفحص.

ي.أ/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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    سيتعين على بوريس جونسون الوفاء بوعده في عام 2020. يريد رئيس وزراء المملكة المتحدة أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني - كما هو مخطط. وستجرى المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين خلال الفترة المتبقية من السنة الانتقالية، حيث ستبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وسوقها الموحدة.

  • تواجه زعيمة هونغ كونغ كاري لام ضغوطا شعبية هائلة. منذ شهور، يخرج مئات آلاف المحتجين بانتظام إلى الشوارع للمطالبة بأشياء من بينها استقالتها. وعلى الرغم من الخسائر الواضحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المحلية، لم تقدم لام أي تنازلات. وتدعم لام الحكومة المركزية في بكين، التي دعتها إلى تهدئة الوضع. وسيظهر عام 2020 ما إذا كانت ستحتفظ بمنصبها أم لا.

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    تواجه زعيمة هونغ كونغ كاري لام ضغوطا شعبية هائلة. منذ شهور، يخرج مئات آلاف المحتجين بانتظام إلى الشوارع للمطالبة بأشياء من بينها استقالتها. وعلى الرغم من الخسائر الواضحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المحلية، لم تقدم لام أي تنازلات. وتدعم لام الحكومة المركزية في بكين، التي دعتها إلى تهدئة الوضع. وسيظهر عام 2020 ما إذا كانت ستحتفظ بمنصبها أم لا.

  • في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، سينتخب الأمريكيون رئيسا جديدا وربما يكون شخصية معروفة. عندما اقتحم دونالد ترامب العراك السياسي، لم يكن أحد يؤمن بأنه سيصبح رئيسا، أو حتى سيهزم هيلاري كيلنتون، مرشحة الديمقراطيين بالرئاسة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ولا يبدو أنه من المستحيل أن يفعل ذلك مرة أخرى.

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    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، سينتخب الأمريكيون رئيسا جديدا وربما يكون شخصية معروفة. عندما اقتحم دونالد ترامب العراك السياسي، لم يكن أحد يؤمن بأنه سيصبح رئيسا، أو حتى سيهزم هيلاري كيلنتون، مرشحة الديمقراطيين بالرئاسة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ولا يبدو أنه من المستحيل أن يفعل ذلك مرة أخرى.

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    2020 سيكون عاما خاصا لـ"نايكى فاغنز" حيث سيكون آخر عام لها كمديرة لمهرجان بيتهوفن الدولي. يتزامن رحيلها مع ذكرى كبيرة أيضًا، هي الذكرى الـ250 لمولد لودفيغ فان بيتهوفن. ويجرى الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك احتفال خاص به في مدينة بون التي وُلد فيها، وستكون هناك حفلات موسيقية وراقصة ومعارض فنية تحية للموسيقار الكبير.

  • طالما ظهر بوبي واين - الموسيقي والممثل والبرلماني الأوغندي - كمعارض للانتهاكات السياسية في بلاده منذ سنوات. في عام 2019، قدّم واين نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوغندا عام 2021. وأثار ذلك استياء الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني الذي يحكم منذ 33 عاما، فأمر باعتقال الموسيقي الطموح أكثر من مرة.

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    طالما ظهر بوبي واين - الموسيقي والممثل والبرلماني الأوغندي - كمعارض للانتهاكات السياسية في بلاده منذ سنوات. في عام 2019، قدّم واين نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوغندا عام 2021. وأثار ذلك استياء الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني الذي يحكم منذ 33 عاما، فأمر باعتقال الموسيقي الطموح أكثر من مرة.

  • قد يكون هناك المزيد من الجوائز المقبلة؟، تعد المغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عامًا واحدة من أنجح العاملين في عالم موسيقى البوب. من المرجح أن تستمر سلسلة أعمالها الفائزة في عروض جوائز الموسيقى في عام 2020، وربما أيضا في جائزة غرامي في لوس أنجيلس في 26 يناير/ كانون الثاني. وتعد إيليش أصغر فنانة على الإطلاق جرى ترشيحها في الفئات الأربع الرئيسية للجائزة.

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    قد يكون هناك المزيد من الجوائز المقبلة؟، تعد المغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عامًا واحدة من أنجح العاملين في عالم موسيقى البوب. من المرجح أن تستمر سلسلة أعمالها الفائزة في عروض جوائز الموسيقى في عام 2020، وربما أيضا في جائزة "غرامي" في لوس أنجيلس في 26 يناير/ كانون الثاني. وتعد إيليش أصغر فنانة على الإطلاق جرى ترشيحها في الفئات الأربع الرئيسية للجائزة.

  • لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستستضيف 12 دولة منافسات بطولة يورو 2020، وكانت العادة أن تستضيفها دولة واحدة فقط وفي مرات قليلة جدا دولتان. ويتنافس حوالي 24 فريقا وطنيا على كأس البطولة المرموقة بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز 2020. وينظم الحدث بأكمله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يرأسه السلوفيني ألكسندر سيفرين (الذي في الصورة).

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  • من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    عبقري الشطرنج يتحدى جميع المنافسين

    من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

  • مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان الهيفي ميتال المعروف باسم فاكن أوبن إير، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: طقس جيد، كل شئ جيد. ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    سادة موسيقى الهيفي ميتال

    مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان "الهيفي ميتال" المعروف باسم "فاكن أوبن إير"، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: "طقس جيد، كل شئ جيد". ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي


مختارات

شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

إنهم يشعلون المسرح السياسي أو يخرجون منه، ويكتبون التاريخ بالسينما ويحطمون الأرقام القياسية وينظمون فعاليات ضخمة. هؤلاء هم الأشخاص الذين سنتحدث عنهم في عام 2020. (31.12.2019)  

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