ترامب.. هل يحقق طموحاته التوسعية؟

2024/12/26 ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤

بعد تجديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رغبته في ضم كندا وتهديده بالسيطرة على قناة بنما وشراء غريندلاند.. الدنمارك تعزز «دفاعات غرينلاند» ومتظاهرون في بنما ينددون بتهديدات ترامب. ما مدى جدية تلك التهديدات؟ وهل ينفذ حقاً طموحاته التوسعية؟