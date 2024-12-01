ترامب.. هل يحقق طموحاته التوسعية؟

سياسةالولايات المتحدة الأمريكيةترامب.. هل يحقق طموحاته التوسعية؟To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالولايات المتحدة الأمريكية2024/12/26٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤بعد تجديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رغبته في ضم كندا وتهديده بالسيطرة على قناة بنما وشراء غريندلاند.. الدنمارك تعزز «دفاعات غرينلاند» ومتظاهرون في بنما ينددون بتهديدات ترامب. ما مدى جدية تلك التهديدات؟ وهل ينفذ حقاً طموحاته التوسعية؟https://p.dw.com/p/4obTGإعلان