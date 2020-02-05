 ترامب مهاجما بيلوسي ورومني: تعرضت لـ ″محنة فظيعة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.02.2020

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أخبار

ترامب مهاجما بيلوسي ورومني: تعرضت لـ "محنة فظيعة"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة لقادة الحزب الديمقراطي، وخصوصا رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي بعد يوم واحد على تبرئته في مجلس الشيوخ. ترامب المنتشي بانتصاره وصف إجراءات محاكمته بـ "المحنة الفظيعة".

ترامب بين أنصاره، أرشيف

شن ترامب هجوما على خصومه ومنتقديه بعد أن برأه مجلس الشيوخ من تهمتي الإسائة للمنصب وعرقلة عمل الكونغرس.

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس (السادس من شباط/ فبراير 2020)، غداة تبرئته في مجلس الشيوخ، إنه مر بـ"محنة فظيعة" خلال المحاكمة التي كانت تهدف إلى عزله. وأضاف ترامب المنتشي بتبرئته إن بعض الأشخاص غير "الشرفاء والفاسدين" دبروا محاكمته.

وتابع "يعرف الديمقراطيون أن ما يفعلونه سيء لكنهم يضعون مصالحهم قبل مصلحة بلدنا العظيم"، لكن مجلس الشيوخ، حيث يملك الحزب الجمهوري الأغلبية، "تحلى بالحكمة والصرامة الأخلاقية وبالقوة اللازمة للقيام بما يدرك أنه منصف".

وأضاف ترامب "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم لتبرير أعمالهم السيئة"، في إشارة الى تمزيق رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء خطابه بعد أن تفادى مصافحتها. وقال "كثير من الناس جرحوا ولا يمكن أن نسمح بذلك وهذا ما سأتحدث عنه لاحقا في البيت الابيض".

مختارات

ربما يكون الصوت الوحيد الذي يغرد خارج السرب. إنه السناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني، الذي قال إنه سيصوت لإدانة الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ. (05.02.2020)

على وقع الحملة الانتخابية، ترامب يعدد في خطاب الأمة الإنجازات التي حققها حسب رأيه منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، وزعيمة المعارضة تمزق ورقة الخطاب في خطوة غير مسبوقة تظهر عمق انقسام المشرعين الأمريكيين اتجاه ترامب. (05.02.2020)

ولم يقتصر هجوم ترامب على بيلوسي وحدها، بل نال السيناتور الجمهوري ومرشح الرئاسة السابق ميت رومني قسطا كبيرا من سهام الرئيس الأمريكي، خصوصا أن رومني هو السيناتور الجمهوري الوحيد الذي صوت مع الديمقراطيين.

كما أمسك ترامب، وهو في حالة من الانتصار، الصحف التي تحمل عناوين تعلن تبرئة ساحته خلال اعتلائه المنصة في "اليوم الوطني  للإفطار والصلاة"، الذي يشارك فيه قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الخميس، بعد يوم من انتهاء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ وتبرئة ساحته.

وقال ترامب أمام الحضور، الذين كانت من بينهم رئيسة مجلس النواب بيلوسي التي قادت جهود عزله في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: "مثلما يعلم الجميع، أسرتي وبلدي العظيم ورئيسكم  تم الزج بهم في محنة مروعة من جانب بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين".

ويتعارض هجوم ترامب على هؤلاء الذين حاولوا عزله مع أخلاقيات المصالحة في التجمع السنوي لرجال الدين في واشنطن الذي يرجع لنحو سبعين عاما.

وبرأ مجلس الشيوخ ساحة ترامب أمس الأربعاء من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ما يسمح له بالبقاء في المنصب. ولم يحقق الديمقراطيون أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل الرئيس الجمهوري، ما يضع نهاية رسمية لمحاكمة العزل المثيرة للانقسام التي استمرت ثلاثة أسابيع وكانت الثالثة فقط في التاريخ الأمريكي.

أ.ح/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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