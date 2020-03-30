ترامب: معدل الوفيات سيبلغ ذروته على الأرجح خلال أسبوعين

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقييم الإطار الزمني لعودة الحياة لطبيعتها في بلاده التي أضحت البلد الأول في العالم بعدد الإصابات. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تأمل في أن ينتهي تفشي فيروس كورونا إلى حد كبير بحلول أول حزيران/يونيو المقبل، وتكون البلاد "في طريقها إلى التعافي". وكان الرئيس قد سبق وقال إنه يتطلع لعودة الحياة في البلاد لطبيعتها بحلول منتصف نيسان/أبريل.

وحذّر ترامب من أن الأزمة في الولايات المتحدة، التي شهدت تضاعف عدد الإصابات لديها خلال يومين فقط، قد تتدهور لبعض الوقت. وأفاد أن "التقديرات بناء على النموذج (الحالي) تشير إلى أن معدّل الوفيات سيبلغ ذروته على الأرجح خلال أسبوعين"، معلناً عن تمديد إرشادات التباعد الاجتماعي حتى 30 نيسان/أبريل. وأضاف "لن يكون هناك ما هو أسوأ من إعلان النصر قبل تحقيقه".

وجاءت تصريحات ترامب بعدما حذّر الطبيب أنتوني فاوتشي، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأوبئة وخبير الأمراض المعدية، من إمكان أن يحصد الفيروس أرواح ما بين مئة ومئتي ألف شخص في الولايات المتحدة ومن احتمال إصابة الملايين.

ويواصل المسؤولون دق ناقوس الخطر بشأن النقص في المعدات الطبية، بينما انتقد البعض النظام الذي شهد تنافس الدول على الإمدادات في ظل الحاجة الملحة لها. وقالت حاكمة ولاية ميشيغان غريتشين ويتمر "نخوض حرب مزايدات ضد بعضنا البعض".

وانعكست التداعيات الإنسانية للإغلاق العام الذي جمّد قطاعات ضخمة من الاقتصاد الأميركي في مخازن الأغذية في نيويورك، حيث يقول المنظمون إن الطلب بلغ ذروته. وقال إريك ريبرت من منظمة الإنقاذ الغذائي "فود هارفست" "كان هناك في السابق 1,2 مليون شخص في نيويورك بحاجة إلى المساعدة للحصول على الغذاء.الآن، تضاعف العدد ثلاث مرات".

إسبانيا وبلجيكا وإيران

وأسفر كوفيد-19 عن وفاة نحو 34 ألف شخص حول العالم، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز بينما يقترب عدد الإصابات المؤكدة من نحو 750 ألفاً. واعتبارا من الأحد، أُمر أكثر من ثلاثة مليارات و380 مليون شخص حول العالم بالامتثال لإجراءات العزل، وفق قاعدة بيانات أعدّتها فرانس برس.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

والاثنين قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85195 من 78797 إصابة أمس الأحد مما يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين التي تظهر أحدث بيانات أن عدد الإصابات فيها وصل إلى 81470. وأضافت الوزارة أن عدد وفيات كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 7340 اليوم الاثنين بعدما سجل 6528 أمس الأحد.

وفي بلجيكا تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 500 شخص في بلجيكا حتى اليوم الاثنين وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد التي أحصت نحو 12 ألف إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء. وأحصت السلطات الاثنين 513 وفاةً بالإجمال، مع تسجيل 160 وفاةً إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى 11899 إصابة مؤكدة بعد الفحص في البلد الذي يعد 11,4 مليون نسمة، كما أكدت السلطات في مؤتمر صحافي.

أما في إيران فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2757 حالة، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 41 ألفا و495 حالة بعد تسجيل 3186 حالة إصابة جديدة. وكشف أن 3511 من المصابين في وضع حرج. كما أعلن أن 13 ألفا و911 شخصا من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

خ.س/ع.ج.م(أ ف ب، رويترز)