ترامب: محمد بن سلمان "ربما" كان على علم بعملية قتل خاشقجي

لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائياً أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان على علم بعملية قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقال ترامب في لقاء مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الأمير يدير على نحو متزايد الشؤون الحكومية"، في السعودية، مضيفاً "هو صاحب الكلمة، وإن كان هناك من يكون على علم ، فهو". في القوت ذاته، لا يعتقد ترامب أن الملك سلمان كان على علم بعملية القتل.

وأوضح ترامب أمام الصحفيين مساء أمس الثلاثاء في البيت الأبيض أنه قد تكلم يوم الاثنين مع الأمير محمد بن سلمان وأن الأخير قد نفى أي علاقة له بالعملية وأن "الأمور أديرت من مستوى أدنى" من المسؤولين. وأشار ترامب إلى أنه "يريد تصديق محمد بن سلمان". وأبقى الرئيس الأميركي الباب مفتوحاً حول من المسؤول عن العملية. ووصف ترامب العملية بـ "أسوأ عملية" تستر، معتبرا أنها "إخفاق تام"، بينما بدأت الولايات المتحدة إجراءات إلغاء تأشيرات الدخول للسعوديين المتورطين في هذه القضية.

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن إلغاء التأشيرات، أول إجراء تعلنه واشنطن ضد حليفتها منذ فترة طويلة، يستهدف 21 شخصا ألغيت تأشيراتهم أو منعوا من طلب تأشيرات.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "هذه العقوبات ليست الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة في هذا الملف".

ع.خ/ و.ب (د ب ا ، ا ف ب)