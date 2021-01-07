ترامب محظور على فيسبوك وإنستغرام "إلى أجل غير مسمّى"

منعت شركة فيسبوك اليوم الخميس (السابع من كانون الثاني/يناير 2021) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام حساباته لديها إلى أجل غير مسمى، بعد يوم واحد من قيام مشاغبين مؤيدين له باقتحام مقر الكونغرس. وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ في بيان إن "أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية الصادمة تظهر بجلاء أن الرئيس دونالد ترامب ينوي استخدام فترته المتبقية في المنصب لتقويض انتقال سليم وقانوني للسلطة لخلفه المنتخب جو بايدن".

وجاء في البيان: "نحن نرى أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدمتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة للغاية. لذا، قمنا بتمديد الحظر الذي فرضناه على حساباته في فيسبوك وانستغرام إلى أجل غير مسمى، ولمدة الأسبوعين المقبلين على الأقل، إلى حين اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".

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وكانت كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر قد فرضت حظرا على حسابات ترامب عقب أعمال العنف التي جرت يوم الأربعاء. ومنع تويتر ترامب من منصته لمدة 12 ساعة، لكنه أشار إلى أن الحظر قد يكون لأجل غير مسمى، إذا واصل ترامب انتهاك سياسات الشركة.

وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي لانتقادات بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات صارمة بشكل فعال بشأن التضليل من جانب ترامب، بما في ذلك، مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر قد تمت سرقتها.

وأشار بعض المنتقدين إلى أن زوكربرغ قرر فقط أن يتخذ موقفاً ضد ترامب بمجرد أن بات من الواضح أن الديمقراطيين سيسيطرون على كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، ومن ثم، سيكونون مسؤولين عن صياغة تشريع مهم، قد يؤثر على كبرى شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)