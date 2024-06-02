ترامب محذرا بعد إدانته.. عقوبة بالسجن قد تكون "نقطة تحول"

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن صدور حكم بسجنه قد تكون "نقطة تحول" بالنسبة لمؤيديه، وكشف عن أن محاكمته على خلفية علاقته بممثلة أفلام إباحية سابقة، كانت "قاسية" على زوجته. والممثلة السابقة تطالب بسجنه.

في مقابلة مع قناة فوكس قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إن "صدور حكم بالسجن عليه سيكون من الصعب على الجمهور تقبلها"، مضيفا "كما تعلمون، في وقت من الأوقات، هناك نقطة تحول".

وسبق أن حذر ترامب من "حمام دم"، في حال خسر الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وبعد جلسات استمرت ستة أسابيع في محكمة مانهاتن بنيويورك، أعلنت هيئة المحلفين الخميس الماضي (30 مايو/ أيار 2024إدانة دونالد ترامب جنائيا بجميع التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات حسابية نهاية عام 2016 لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ستورمي دانييلز ممثلة الأفلام الإباحية السابقة بشأن علاقة جنسية في عام 2006. وهي علاقة يواصل دونالد ترامب إنكارها.

وفي خطاب غير متماسك وصف ترامب الجمعة المحاكمة بأنها "غير عادلة" ومزورة دون تقديم أدنى دليل على ذلك. ووعد " باستئناف عملية الاحتيال " بعد صدور الحكم.

ويواجه الرئيس السابق عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وربما غرامة أيضا، لكن القاضي قد يصدر عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، أو حتى خدمة المجتمع.

وبات الجمهوري المرشح لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أول رئيس أمريكي سابق تتمّ إدانته جنائياً.

على الصعيد العائلي كشف ترامب أن محاكمته الجنائية كانت "قاسية للغاية" على زوجته ميلانيا، أبرز الغائبين عن حضور الجلسات التي انتهت بإدانته. كما أن السيدة الأولى السابقة تغيب عن النشاطات الانتخابية لزوجها ولم تظهر في أي من لقاءاته الانتخابية. ونادراً ما تظهر معه في مكان عام.

من جانبها دعت ستورمي دانييلز ممثلة الأفلام الإباحية السابقة التي كانت في قلب القضية التي أدت إلى إدانة ترامب جنائيا ، القضاء الأمريكي إلى سجن الرئيس السابق. وقالت ستورمي دانييلز (45 عاما) على موقع صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية في أول مقابلة لها منذ إدانته "أودعوه السجن".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)