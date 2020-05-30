 ترامب: مجموعة السبع عفا عنها الزمن.. ويجب دعوة دول أخرى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب: مجموعة السبع عفا عنها الزمن.. ويجب دعوة دول أخرى

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرجئ عقد قمة "مجموعة السبع" حتى الخريف المقبل، معتبراً أن دول المجموعة لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم، ليفتح الباب أمام أعضاء جدد.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يريد إدخال دول أخرى إلى مجموعة السبع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في حزيران/ يونيو في الولايات المتحدة، كما صرّح أنه سيدعو دولاً أخرى لحضورها.

ووجه ترامب انتقادات كبيرة للمجموعة، إذ أضاف للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن بالقول: "أشعر أن مجموعة السبع لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم. إنها مجموعة دول عفا عنها الزمن".

مختارات

اتفاقية دولية تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحد من التسلّح لدى الدول الموقعة عليها تهدد أمريكا بالانسحاب منها متهمة روسيا بعدم احترامها.. فما هي تفاصيل الاتفاقية؟ وما سبب القلق الأوروبي من الخطوة الأمريكية؟ (23.05.2020)

ناقشت قمة مجموعة السبع طيفا من القضايا كحرائق غابات الأمازون وأزمة التجارة العالمية.. في المقابل لم تطرح قضايا عربية ساخنة كالملف السوري أو الليبي أو اليمني.. فما سبب هذا التجاهل خصوصا أن الملف الإيراني كان حاضرا بقوة؟ (27.08.2019)

تدفع جائحة كورونا الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود متوقع منذ قرن، مع انخفاض الناتج العالمي بمستوى ثلاثة بالمئة هذا العام، وفق ما أفاد صندوق النقد الدولي، كاشفاً أن إيجاد علاج للفيروس هو الحل الوحيد للمضي قدماً في التعافي. (14.04.2020)

استبقت مجموعة الدول السبع الكبرى الاستفتاء المقرر إجراؤه في شبه جزيرة القرم يوم (16 آذار/ مارس 2014) حول الانضمام إلى روسيا، بالتأكيد على أنه لن تكون له "أي قيمة قانونية"، وطالبت موسكو بالتراجع وعدم دعم مبادرة كهذه. (12.03.2014)

وأكد ترامب أنه يرغب في دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند إلى حضور قمة موسعة الخريف المقبل، مشيراً إلى أن هذا يمكن أن يحدث شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعدها، أو حتى بعد الانتخابات الرئاسية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتتكوّن المجموعة من الدول الصناعية الكبرى وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، وكانت تسمى سابقاً بمجموعة الثماني، عندما كانت تضم روسيا، لكن تم استبعاد هذه الأخيرة في 2014 بعدما ضمت شبه جزيرة القرم في البحر الأسود في أوكرانيا.

وكان ترامب قد اقترح في مناسبات سابقة عديدة إعادة ضم روسيا مُرجعاً ذلك إلى ما وصفها بأهميتها الاستراتيجية العالمية، لكن عدة حكومات بمجموعة السبع رفضت عودة موسكو، خاصة أنها لا تزال تسيطر على القرم.

ويريد ترامب أن تتحوّل المجموعة إلى "مجموعة الدول العشر أو مجموعة الـ 11"، مؤكداً أنه تطرق إلى الموضوع "بشكل عام" مع قادة الدول الأربع التي يريد دعوتها.

وكان من المفترض أن يعقد قادة مجموعة السبعة التي ترأسها الولايات المتحدة هذا العام، قمتهم عبر الفيديو في نهاية حزيران/يونيو بسبب تداعيات وباء كورونا، بعد إلغاء قمة شهر مارس/ آذار، لكن ترامب أعلن فجأة أن القمة قد يحضرها بالفعل بعض القادة في البيت الأبيض، ولكن مع إجراء بعض اللقاءات في كامب ديفيد قبلا.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أول قادة دول مجموعة السبع الذين رفضوا دعوة الحضور والسفر إلى الولايات المتحدة.  وقال المتحدث باسمها السبت "نظراً إلى الوضع العام للوباء، لا يمكنها الموافقة على مشاركتها شخصياً في رحلة إلى واشنطن". وجاء ردها مخالفاً لردود فعل غامضة بدت إيجابية على الدعوة من بريطانيا وكندا وفرنسا.

ومن أبرز الملفات الموضوعة على طاولة القمة، كيفية تنسيق جهود الدول الكبرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية الخطيرة لجائحة كورونا على العالم.

إ.ع/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:11

تظاهرات في أمريكا للمطالبة بتحقيق العدالة لمقتل جورج فلويد

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  