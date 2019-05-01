 ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر الكامل | أخبار | DW | 08.05.2019

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أخبار

ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر الكامل

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب ديموقراطيي الكونغرس الذي يطالبون بالحصول على نسخة كاملة من تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التحقيق الروسي، ووصف ترامب المطالب بأنها "غير قانونية".

USA Mueller Bericht l Präsident Trump (picture alliance/AP Photo/P. Sancy)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (الثامن من أيار/مايو 2019) تمسكه بامتيازاته التنفيذية، وقال إنه لن يسمح بتسليم تقرير مولر الكامل والأدلة التي تم جمعها إلى الكونغرس، حسبما قال البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "لا البيت الأبيض ولا وزير العدل (بيل) بار سيردان على المطالب غير القانونية" للديموقراطيين. وأضافت  "يرى الأميركيون بوضوح أن المناورات اليائسة لجيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) تهدف إلى تحويل أنظارهم عن النجاحات التاريخية للرئيس (دونالد ترامب) وعن اقتصاد مزدهر".

مختارات

خلص النائب العام الأميركي روبرت مولر في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين إلى عدم وجود أي دليل على قيام تعاون بين فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات، وهو ما اعتبره البيت الأبيض "تبرئة كاملة" لترامب. (24.03.2019)

لفترة غير قصيرة كان يتوقع طرده من قبل الرئيس ترامب، والآن أعلن نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين استقالته في الشهر المقبل. روزنستاين لعب دورا أساسيا في التحقيقات بشأن تأثير روسيا على حملة ترامب الانتخابية. (30.04.2019)

وندد نادلر فوراً بخطوة "غير مسبوقة"، ودعا جميع النواب إلى التحرك باسم "المؤسسات". وقال "لا أحد، لا وزير العدل ولا الرئيس، بإمكانهم أن يكونوا فوق القانون".

وكان التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية محور صراع سياسي كبير في واشنطن خلال العامين الماضيين. وجاء إعلان اليوم الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاتهام وزير العدل بالازدراء بسبب رفض الإدارة الامتثال إلى عمليات استدعاء مرتبطة بالقضية.

وخلال حديث في الكونغرس، قال نادلر إن هناك" واجبا دستوريا للرد " كجزء من مسؤوليات الرقابة لدى المشرعين. ووصف خطوة الرئيس بتمسكه بامتيازاته التنفيذية بأنها "خطوة مأساوية".

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، أ ف ب)

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