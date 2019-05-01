ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر الكامل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (الثامن من أيار/مايو 2019) تمسكه بامتيازاته التنفيذية، وقال إنه لن يسمح بتسليم تقرير مولر الكامل والأدلة التي تم جمعها إلى الكونغرس، حسبما قال البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "لا البيت الأبيض ولا وزير العدل (بيل) بار سيردان على المطالب غير القانونية" للديموقراطيين. وأضافت "يرى الأميركيون بوضوح أن المناورات اليائسة لجيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) تهدف إلى تحويل أنظارهم عن النجاحات التاريخية للرئيس (دونالد ترامب) وعن اقتصاد مزدهر".

وندد نادلر فوراً بخطوة "غير مسبوقة"، ودعا جميع النواب إلى التحرك باسم "المؤسسات". وقال "لا أحد، لا وزير العدل ولا الرئيس، بإمكانهم أن يكونوا فوق القانون".

وكان التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية محور صراع سياسي كبير في واشنطن خلال العامين الماضيين. وجاء إعلان اليوم الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاتهام وزير العدل بالازدراء بسبب رفض الإدارة الامتثال إلى عمليات استدعاء مرتبطة بالقضية.

وخلال حديث في الكونغرس، قال نادلر إن هناك" واجبا دستوريا للرد " كجزء من مسؤوليات الرقابة لدى المشرعين. ووصف خطوة الرئيس بتمسكه بامتيازاته التنفيذية بأنها "خطوة مأساوية".

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، أ ف ب)