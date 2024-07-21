ترامب: لم أتلق أي تحذير من مشكلة محتملة قبل محاولة الاغتيال

أكد ترامب أنه لم يتلق أي تحذير مسبق قبل التجمع الانتخابي الذي شهد محاولة اغتياله، فيما كشفت صحيفة أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي رفض طلبات من فريق حراسة ترامب للحصول على موارد إضافية خلال العامين السابقين.

قال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إنه لم يتلق أي تحذير مسبق من أي جهة بشأن مشكلة محتملة قبل التجمع الانتخابي الذي عقده في بنسلفانيا الأسبوع الماضي وشهد محاولة لاغتياله أسفرت عن إصابته في أذنه اليمنى.

وأضاف ترامب لمحطة فوكس نيوز في مقابلة مساء السبت: "لم يذكر أحد الأمر. لم يقل أحد أن هناك مشكلة. كان بوسعي أن أنتظر 15 (دقيقة). كان بوسعهم أن يقولوا فلننتظر 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو خمس دقائق.. أي شيء. لم يقل أحد شيئا".

وتابع ترامب قائلاً: "أعتقد أن ذلك كان خطأ... كيف تمكن أحدهم من الصعود على ذلك السطح؟ ولماذا لم يتم الإبلاغ عنه؟"

وبعد أسبوع واحد من نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، أصدرت حملة ترامب الانتخابية تحديثا عن صحة الرئيس السابق يوم السبت. وتقدم المذكرة، الصادرة عن المشرع عن ولاية تكساس روني جاكسون، وهو مؤيد قوي وعمل طبيبا للبيت الأبيض أثناء تولي ترامب الرئاسة، تفاصيل جديدة حول طبيعة إصابات مرشح الحزب الجمهوري والعلاج الذي تلقاه في أعقاب الهجوم مباشرة..

ونشر ترامب المذكرة على حسابه على شبكة تروث سوشيال يوم السبت، ووجهها إلى "المواطنين القلقين في الولايات المتحدة"، وفقا لمجلة بوليتيكو الأمريكية.

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وأشارت المجلة إلى أنه في حين لم تكشف السلطات عن الكثير من المعلومات بشأن حجم إصابات ترامب بعد تعرضه لإطلاق نار أصاب أذنه اليمنى، نشر جاكسون تفاصيل أكثر دقة حول حالة ترامب، مشيرا إلى أن الرصاصة تسببت في "نزيف" و"تورم ملحوظ" في "السطح الغضروفي للأذن".

وكتب جاكسون: "مرت الرصاصة على بعد أقل من ربع بوصة من دخول رأسه، وأصابت الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وقال جاكسون، الذي فحص ترامب في مقر إقامته في بيدمينستر، بنيو جيرسي، في ليلة محاولة الاغتيال، إنه يعالج ترامب يوميا منذ ذلك الحين، وقدم أيضا تفسيرا للضمادة البيضاء الكبيرة التي كان يضعها ترامب منذ الليلة الأولى للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي. وكتب جاكسون أن الضمادة كانت ضرورية بسبب "النزيف المتقطع" الذي استمر في الأيام التي تلت إطلاق النار.

من جانب آخر ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت نقلا عن متحدث أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي قال إنه رفض طلبات من فريق حراسة دونالد ترامب للحصول على موارد إضافية خلال العامين السابقين لمحاولة اغتياله الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن هذا يعد تراجعا عن تصريحات سابقة للجهاز نفى فيها رفض مثل هذه الطلبات المقدمة للرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، رويترز)