ترامب في تغريدة: هزمنا تنظيم "داعش" في سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (19 ديسمبر كانون الأول 2018) إن الولايات المتحدة هزمت تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. وقال ترامب على تويتر "لقد هزمنا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترامب".

تغريدة ترامب جاءت بعد ساعات فقط من تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أكدوا فيها أن الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش". فيما لم يأت أي تصريح رسمي لتأكيد ذلك حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

كما جاءت تغريدة ترامب بعد تصريح لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء اعتبرت فيه أن وجود القوات الأمريكية في سوريا أصبح عقبة خطيرة أمام التوصل لتسوية سلمية واتهمت واشنطن بالإبقاء على قواتها هناك بصورة غير قانونية. وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية "أصبح الوجود الأمريكي غير القانوني في سوريا عقبة خطيرة في طريق التسوية".

ولا يزال لدى الولايات المتحدة نحو 2000 جندي أمريكي في سوريا معظمهم من قوات العمليات الخاصة التي تعمل عن كثب مع "قوات سوريا الديمقراطية" وهي تحالف من المسلحين الأكراد والعرب. وأدت الشراكة مع هذا التحالف على مدى الأعوام الماضية إلى هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، لكنها أغضبت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، الموجودة ضمن التحالف، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا على أراضيها.

وتزامنت المداولات بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا مع تهديد أنقرة بشن هجوم جديد في سوريا.

من جانبه قال السناتور الجمهوري ماركو روبيو إن "الانسحاب الكامل والسريع للقوات الأمريكية" من سوريا سيكون "خطأ فادحا" تتجاوز تداعياته المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".



ي.ب/ أ.ح (رويترز)