ترامب: سأكون أفضل صديق لإيران لو نفذت هذا الشرط!

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت (22 حزيران/يونيو 2019) إلى مقره الريفي في كامب ديفيد، حيث قال إنه سيجري محادثات بشأن إيران. وقال قبل مغادرته إلى كامب ديفيد: "تشهد إيران في الوقت الحالي فوضى اقتصادية، إنها تمر بظروف صعبة. سيتم فرض المزيد من العقوبات، عقوبات أكثر بكثير".

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب: "لدينا مجموعة عقوبات قوية، بأكبر قوة يمكن فرضها على دولة واحدة، لكننا سنفرض عقوبات إضافية"، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. وقال "لا أريد قتل 150 شخصا ما لم يكن ذلك ضرورة قصوى"، في إشارة إلى قراره ضد شن ضربة انتقامية على ايران بسبب إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.

وأدلى ترامب بالتصريحات لصحفيين في البيت الأبيض وذلك بعدما ألغى أمس الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة. وقال الرئيس الأمريكي "... في بعض الحالات نتحرك ببطء، وفي حالات أخرى نتحرك بسرعة".

ترامب سيكون أفضل صديق لإيران لو ...

بيد أن ترامب أكد في المقابل أنه "سيكون أفضل أصدقائهم" في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي. وقال في تصريحات في حديقة البيت الأبيض "لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي وحين يقبلون بذلك، يكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدا وسأكون أفضل أصدقائهم. آمل أن يحدث ذلك".

من جانبها، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران تعهدت بالدفاع عن حدودها، قائلة اليوم السبت إنها سترد بحزم على أي تهديد أمريكي لها وسط تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

ونقلت وكالة تسنيم عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله "بغض النظر عن أي قرار يتخذه (المسؤولون الأمريكيون)... لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران. ستواجه إيران بحزم أي عدوان أو تهديد أمريكي".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري اللواء أمير علي حاجي زادة قوله "هذا ردنا على انتهاك للمجال الجوي الإيراني وإذا تكرر ذلك فسيتكرر ردنا أيضا... من المحتمل أن هذا التعدي من الأمريكيين نفذه جنرال أو بعض العناصر".

ح.ع.ح/أ.ح(د ب أ، أ.ف.ب، رويترز)