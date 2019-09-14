 ترامب: الولايات المتحدة مستعدة للرد بعد الهجمات على النفط السعودي | أخبار | DW | 16.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة للرد بعد الهجمات على النفط السعودي

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية، مجيزا استخدام نفط الاحتياطي الأميركي الاستراتيجي لتعويض النقص.

Donald Trump (Getty Images/AFP/J. Watson)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأحد (15 أيلول/ سبتمبر 2019) أنّ الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة وكانت واشنطن قد حمّلت إيران مسؤوليّته.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "تعرّضت امدادات النفط في المملكة العربية السعودية للاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني".

وتابع ترامب في تغريدته أن الولايات المتحدة مستعدة للرد: "نحن على أهبة الاستعداد اعتمادا على التحقق، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية بشأن من يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وبأي شروط سوف نتحرك!"

وذكر ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنّه أجاز استخدام نفط الاحتياطي الأميركي الاستراتيجي بعد أن تسبّبت الهجمات على منشآت أرامكو بخفض إنتاج النفط الخام في السعودية إلى النصف.

 وغرد ترامب "نظراً إلى الهجوم على السعوديّة والذي قد يكون له انعكاس على أسعار النفط، أجزتُ استخدام النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، إذا دعت الحاجة، بكمّية يتمّ تحديدها لاحقاً".

ورغم إعلان الحوثيين المسؤولية عن الهجوم على السعودية، اتهم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيدو إيران بأنها "وراء الهجوم". وكتب بومبيو على موقع تويتر "طهران تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية بينما يتظاهر (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و (وزير الخارجية الإيراني محمد جواد) ظريف بالمشاركة في الدبلوماسية". وأضاف: "ليس هناك دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

من جانبه، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صحة اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، ووصف الاتهامات بأنها "عمياء وعبثية". ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث عباس موسوي القول إن "سياسة الضغوط الأمريكية القصوى تحولت إلى سياسة الكذب القصوى".

مختارات

وفي تغريدة أخرى، نفى ترامب التقارير التي تفيد بأنه مستعد للقاء القيادة الإيرانية دون شروط مسبقة. وقال "أخبار وهمية تقول إنني على استعداد للقاء مع إيران، بدون شروط ". هذا تصريح غير صحيح (كالعادة!)". وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، أعلنت استهداف منشأتي نفط في بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صباح السبت الماضي، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وشهد انتاج السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، انخفاضا بـ 5.7 مليون برميل يوميا بعد الهجمات على منشأتي بقيق وخريص، وفقا لشركة أرامكو المملوكة للدولة .

يبلغ إجمالي إنتاج البلاد عادة حوالي 10 ملايين برميل يوميًا، بمتوسط 9.85 مليون برميل يوميًا في آب/ أغسطس الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقفزت أسعار الخام العالمية ليلة الأحد لأعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث ارتفع سعر خام برنت، خام القياس العالمي، إلى 70.98 دولار للبرميل في العقود الآجلة - بزيادة قدرها 18 بالمئة عن سعر الإغلاق يوم الجمعة 61.27 دولار- قبل أن تنحسر مسجلة زيادة قدرها حوالي 12 بالمئة. وأعلن الرئيس الأمريكي أيضا أنه أجاز استخدام النفط من "الاحتياطي الاستراتيجي" للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في السوق في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية.

ومع ذلك، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنها لا تتوقع أي مشاكل في الإمدادات نتيجة للهجمات. وقالت "نحن على اتصال بالسلطات السعودية وكذلك الدول المنتجة والمستهلكة الرئيسية. وفي الوقت الحالي يتم تزويد الأسواق بمخزونات تجارية وفيرة".

وفي بروكسل ، قال متحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن الهجوم على المنشآت النفطية "يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي" ودعا إلى الحوار. وأضاف، في البيان، :"في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، فإن الهجوم يقوض العمل المتواصل لخفض التصعيد وإجراء حوار". وقال المتحدث :"من المهم كشف الحقائق وتحديد المسؤولية عن هذا الهجوم المؤسف"، وطالب بـ"أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد".

م.م/ ز.أ.ب (د ب أ)

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Imago/Kyodo News)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    خلافات رغم الاتفاقيات

    23 مادة تمت صياغتها عام 1934 ضمن ما يعرف بـ"معاهدة الطائف"، للتخلص من التوتر بين المملكة السعودية وما كان يعرف وقتها بالمملكة المتوكلية اليمنية وترسم الحدود بشكل واضح بين البلدين. المعاهدة كانت نتيجة مفاوضات وجهود وساطة بهدف وضع نهاية للحرب السعودية اليمنية التي اشتعلت في عشرينات القرن الماضي نتيجة الصراع على السيطرة على بعض المدن.

  • Muhammad Al-Badr König Jemen (picture-alliance/United Archiv)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    خيوط سياسية متشابكة

    اعتبرت السعودية على مدار التاريخ لاعبا مهما عندما يتعلق الأمر باليمن حتى وإن لم تكن على صلة مباشرة بالأحداث، فبعد قيام ثورة ضد المملكة المتوكلية اليمنية عام 1962 وانقلاب عبد الله السلال على محمد البدر حميد الدين وإعلان قيام الجمهورية في اليمن، فر الأخير إلى السعودية التي تلقى منها الدعم، في حين تلقى أنصار الجمهورية الدعم من الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. استمرت الحرب لثمان سنوات.

  • Jemen Ali Abdullah Saleh Ex-Präsident (AFP/Getty Images/M. Huwais)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    صالح والسعودية..الصديق العدو!

    تباين واضح في الخط البياني للعلاقة بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والجارة السعودية، بدأ بحرب الخليج عام 1990 عندما تدهورت العلاقات بشكل واضح بين الرياض وصنعاء بعد أن أبدى صالح تعاطفه مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عقب غزوه الكويت.

  • Jemen Waffenruhe (Getty Images/AFP/M. Huwais)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    أزمات متواصلة

    بعد أعوام قليلة تأزمت العلاقات بين الرياض وصنعاء بشكل كبير من جديد، خلال حرب الانفصال اليمنية أو ما يعرف بحرب صيف 1994، عندما وقفت السعودية بجانب "الحزب الاشتراكي اليمني" في عدن والذي أعلن الانفصال خلال الحرب الأهلية.

  • Flash-Galerie Arabischer Frühling 2011 (ap)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    التنقل بين مقاعد الحلفاء والخصوم

    ظهر التقلب الشديد في العلاقات بين صالح والسعودية بوضوح بعد اندلاع الثورة في اليمن عام 2011، ومساندة السعودية لصالح، لكن الوضع انقلب للنقيض عندما قدم صالح الدعم للحوثيين، أحد ألد الأعداء للرياض.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    الحدود: اتفاقيات قديمة وخلافات حديثة

    رغم التوقعات بأن التوقيع على اتفاقية نهائية لترسيم الحدود بين الجارتين عام 2000، سيضفي المزيد من التناغم على العلاقة بين البلدين، إلا أن الاتفاقية تسببت في غضب داخل اليمن واتهامات لصالح بالتنازل عن إقليم عسير مقابل مبلغ ضخم. وفي عام 2012، خرجت حركة حقوقية يمنية لتطالب باستعادة أراضي يمنية تضمها محافظتا نجران وجيزان السعوديتان، مؤكدة أن صالح قد تنازل عنها للسعودية مقابل مبالغ مالية.

  • Jemen Luftangriff auf Sanaa (Reuters/K. Abdullah)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    ذروة الخلاف

    تسبب "الربيع العربي" في تغيرات كبيرة في خارطة العلاقات السياسية في العالم العربي، وكان من أسباب توتر العلاقات بشكل ملحوظ بين السعودية واليمن، والتي بلغت ذروتها في ربيع 2015 عندما قادت السعودية التدخل العسكري في اليمن. وتشير تقارير دولية إلى سقوط أكثر من 8500 قتيل ونحو 50 ألف جريح منذ بدء التدخل العسكري.

  • Jemen Verletzter vom Luftangriff in Houdieda (REUTERS/A. Zeyad)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    هل حان وقت إنهاء الأزمة؟

    في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الانسانية والمعيشية في اليمن الذي يواجه الفقر والكوليرا، والتكلفة الضخمة التي تقع على عاهل السعودية بسبب التدخل العسكري في اليمن، تزيد التوقعات بإمكانية تسوية الأزمة قريباً، لاسيما مع رياح تغيير بدأت تهب في السعودية في الفترة الأخيرة.

  • Saudi Arabien Ausländische Arbeiter (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    العمالة اليمنية في السعودية: الخاسر الدائم

    تدهور الأحوال المعيشية لا يقتصر على اليمنيين في الداخل فحسب، بل إن أوضاع العمالة اليمنية في السعودية تتأثر بشكل كبير بالتطورات السياسية بين البلدين، لاسيما وأن تقديرات يمنية تشير إلى أن السعودية الغنية بالنفط، هي الوجهة الأولى لنحو 80 بالمئة من العمالة اليمنية في الخارج.


مختارات

العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

يسجل منحنى العلاقات السعودية اليمنية نقاط ارتفاع وهبوط ، إلا أن التوتر هو العنصر الأبرز في العلاقات بين المملكة الغنية بالنفط وجارتها الفقيرة. محطات تاريخية تلقي الضوء على أبرز نقاط التوتر في العلاقات بين البلدين. (11.10.2017)  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien Feuer in der Aramco-Ölaufbereitungsanlage in Abkaik

بومبيو يتهم إيران بتنفيذ الهجوم على منشآت النفط السعودية 14.09.2019

ندد الرئيس الأميركي ترامب بهجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين نفطيّتين في السعودية، وذلك خلال اتّصال هاتفي مع ولي العهد السعودي. بيد أن وزير خارجيته بومبيو اتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم مشككا في إعلان الحوثيين.

Saudi-Arabien Feuer in der Aramco-Ölaufbereitungsanlage in Abkaik

مصادر: تعطل الإنتاج النفطي السعودي بعد هجمات للحوثيين 14.09.2019

تعطل الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة بعد هجمات بطائرات مسيرة للحوثيين على منشأتين لشركة أرامكو إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ "المطلعة".

هجوم حوثي بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية 14.09.2019

في أعنف هجوم من نوعه يشنه الحوثيون على منشآت نفطية في السعودية اشتعلت حرائق في منشأتين تابعتين لشركة أرامكو .

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  