ترامب: الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان يحمل بصمات إيران

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة (14 حزيران/ يونيو 2019) إيران بالوقوف خلف الهجمات، التي وقعت الخميس، على ناقلتي نرويجية ويابانية في بحر عمان، رغم نفي طهران، في حرب كلامية تعكس التوتر المتصاعد في هذه المنطقة الحيوية.

وأكد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن "إيران قامت بهذا الأمر"، مستنداً إلى تسجيل مصوّر بالأبيض والأسود نشرته القيادة الوسطى في الجيش الأميركي قبل ساعات، وقالت إنه يظهر زورقاً سريعاً للحرس الثوري الإيراني يزيل "لغماً مغناطيسياً لم ينفجر" عن جسم إحدى الناقلتين. وقال ترامب "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران"، مؤكدا أن الحرس الثوري "لا يريد ترك أدلة خلفه".

وفي الوقت نفسه قلل ترامب من تهديدات إيران السابقة بإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً الجمعة أن الإيرانيين "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".

ورداً على فيديو البنتاغون، كتبت شبكة "برس تي في" التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني والناطقة بالإنكليزية، في تغريدة على تويتر أن الحرس الثوري كان "القوة الأقرب إلى موقع الحادث" وأن إيران "كانت أول من توجه إلى المكان لإنقاذ الطواقم".

بريطانيا تتهم أيضاً وروسيا تدعو لعدم التسرع

ومن جهتها ألقت بريطانيا باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة في الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان قائلة إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.

وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بالهجوم قائلاً إنه انتهاك للأعراف الدولية، ودعا إيران إلى وقف كل أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأضاف الوزير في بيان: "هذه الهجمات الأخيرة تجسد نمطا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار وتشكل خطراً كبيراً على المنطقة".

ومن جانبها، أعربت روسيا، حليفة إيران، عن "إدانتها الشديدة" للهجمات" لكنها طلبت من واشنطن "عدم استخلاص نتائج متسرعة"، فيما دعت الصين إلى "الحوار".

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز)