ترامب الشخصية المثيرة يعود رئيسا لـ"أمريكا أولا"

عاد ترامب إلى الرئاسة مجددًا بعد فوزه على الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية. يحتفل أنصاره بتركيزه على المصالح الأمريكية، بينما ينتقد معارضو سياساته التي يقولون إنها تزيد من الانقسام داخل المجتمع الأمريكي.

حقق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، انتصارًا ساحقًا في انتخابات 2024، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي ويتوقع ان يتجاوز معدل 270 صوتا، الضرورية للفوز النهائي. وفاز بالولايات المهمة وهي كارولينا الشمالية وجورجيا وفلوريدا وتكساس وأوهايو وكنساس. وكان ترامب قد شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2021، مما مهد له الطريق للعودة إلى البيت الأبيض رئيسًا مرة أخري للولايات المتحدة."

يعتبر أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أنه منقذ وبطل يدافع عن قيمهم ضد الليبراليين في الولايات المتحدة، بينما يرى المعارضون لترامب أنه مجرم مدان وقد تابعوا حملاته الانتخابية بذهول، وعبروا عن صدمتهم من سياساته المتطرفة وسلوكه غير اللائق، كما انتقدوا استخدامه المتهور لوسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة رئاسته وبعدها.

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ورغم صعوبة التنبؤ بمستقبل الولايات المتحدة والعالم خلال ولاية ترامب الثانية، فإن النظر إلى فترة ولايته الأولى وما بعدها قد يوفر بعض المؤشرات حول ما سيحدث.

الانتخابات "مسروقة" واقتحام الكابيتول

عندما رفض ترامب قبول خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن، وزعم أنها "سرقت" منه، واصل مؤيدوه دعمه، حيث صدقته أعداد كبيرة من المحافظين. ورغم أن العديد من التحقيقات أثبتت أن هذا الادعاء غير صحيح، إلا أن ترامب استمر في القول إن الديمقراطيين ارتكبوا تزويرًا انتخابيًا، حتى بعد أن رفضت جميع المحاكم التي فحصت هذه الادعاءات.

عندما رفض ترامب قبول خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 اقتحمت مجموعة من اليمينيين المتطرفين وبعض أنصاره مبنى الكونغرس الأمريكي صورة من: zz/STRF/STAR MAX/IPx/picture alliance

في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، اقتحمت مجموعة من المتطرفين اليمينيين وأنصار ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن العاصمة، في محاولة لمنع التصديق الرسمي على فوز بايدن في الانتخابات. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، ألقى ترامب خطابًا أمام الآلاف من المؤيدين، حيث كرر ادعاءاته الكاذبة وقال: "إذا لم تقاتلوا بشراسة، فلن يكون لديكم بلد بعد الآن". واعتبر المراقبون أن تصريحات ترامب، بالإضافة إلى أكاذيبه المستمرة حول تزوير الانتخابات، شجعت الأشخاص الذين قاموا بالفوضى والعنف.

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في 13 كانون الثاني/ يناير من عام 2021، قبل أسبوع من نهاية ولايته الأولى، صوت مجلس النواب لصالح عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرد. وصوت عشرة نواب جمهوريين لصالح العزل، وهو أكبر عدد من الأصوات المؤيدة للعزل على الإطلاق من حزب رئيس، وأول مرة يتم فيها التصويت بعزل رئيس أكثر من مرة. وبرأه مجلس الشيوخ في الشهر التالي، ولكن في عام 2023، وُجهت إلى ترامب أربع تهم تتعلق برفضه قبول نتائج انتخابات 2020.

إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس

استأنف فريق ترامب القانوني الحكم الذي أصدرته المحكمة، وأحيلت القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية. قررت المحكمة أن الرؤساء يتمتعون بحماية قانونية من الملاحقة القضائية بسبب أفعالهم أثناء فترة ولايتهم. بعد ذلك، أعاد المدعون توجيه التهم ضد ترامب، ولكن مع بعض التعديلات. القضية لا تزال قائمة، وما زال ترامب يواجه العديد من التحديات القانونية الأخرى قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. تشمل هذه التحديات محاكمات تتعلق بالاحتيال في كيفية إدارة أعمال العائلة التي يشرف عليها هو وأبناؤه، بالإضافة إلى محاكمات أخرى تتعلق بتصرفاته بعد خسارته انتخابات عام 2020.

في 18 كانون الأول/ديسمبر من عام 2019، بدأت إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح بذلك الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه مثل هذه المحاكمة. جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية مشبوهة طلب فيها ترامب من رئيس أوكرانيا اتخاذ إجراء قانوني ضد هانتر بايدن، نجل منافسه السياسي، جو بايدن. كان هانتر بايدن يشغل منصبًا في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية أثناء فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس خلال رئاسة باراك أوباما، مما أثار مزاعم بسوء السلوك ضده.

تركزت محاكمة العزل حول الادعاء بأن ترامب حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا للضغط على كييف لإجراء تحقيقات تهدف إلى دعم إعادة انتخابه في عام 2020 عبر التحقيق مع جو وهنتر بايدن. رغم ذلك، فقد رفض ترامب جميع الاتهامات. اعتمد مجلس النواب مادتين من مواد العزل ضد ترامب، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس، ولكن مجلس الشيوخ الذي كان يقوده الجمهوريون برأه ولم يُعزل من منصبه.

قضايا أخرى بالجملة

كما أن جائحة فيروس كورونا تركت أيضًا بصمتها على رئاسة ترامب، حيث كان معدل الوفيات بسبب كوفيد-19 أعلى بكثير في الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى. قلل ترامب من خطورة الموقف إلى الوضع الطبيعي قبل الجائحة والإنتاجية الاقتصادية بدلاً من الاستماع إلى نصائح الخبراء الطبيين والباحثين. يقول المعارضون إن سلوكه ساهم في وفاة مئات الآلاف من الأمريكيين. وفي مقابلة أجريت في أغسطس / أب2020، اعترف ترامب بأن الناس كانوا يموتون بالفعل، قائلاً: "هذا هو الحال ".

اتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق حكومية سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية. كما أُجبر على دفع ملايين الدولارات كتعويضات في قضية تشهير للصحفية السابقة إي جين كارول صورة من: Jane Rosenberg/REUTERS

تم اتهام دونالد ترامب وإدانته بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق تجارية بهدف التستر على دفعات مالية لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز. ورغم إدانته من قبل هيئة المحلفين، أصر ترامب على براءته. وقد أرجأ القاضي إصدار الحكم إلى ما بعد الانتخابات، ولا يُعرف بعد ما إذا كان سيضطر إلى قضاء فترة سجن.

واتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق حكومية سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية. كما أُجبر على دفع ملايين الدولارات كتعويضات في قضية تشهير للصحفية السابقة إي جين كارول، بعد أن أدانته هيئة المحلفين بالاعتداء الجنسي عليها في أواخر التسعينيات، ثم قام بتشويه سمعتها بتصريحات مسيئة زعم فيها أنها كانت تكذب بشأن الحادث.

"أمريكا أولاً"

في هذا الإطار، يهتم ناخبو ترامب بوعده بجعل 'أمريكا أولاً'. فقد انتقد ترامب حلف شمال الأطلسي، الذي يُعتبر تحالفًا عسكريًا مهمًا للولايات المتحدة، وقرر الانسحاب من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية. كما تخلّى عن اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

خلال فترة بايدن، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن ترامب يخطط للانسحاب مرة أخرى إذا عاد إلى الرئاسة. نهجه الأحادي في السياسة أغضب بعض حلفائه الأوروبيين، لكنه نال إعجاب الكثير من المحافظين في أمريكا، الذين يرون أن سياساته تدعم المصالح الأمريكية. كما رحب أنصار ترامب بتخفيضات الضرائب التي حصل عليها الأثرياء، معتبرين أنها تعزز النمو الاقتصادي.

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ورحّب أنصار ترامب أيضًا بتخفيضات الضرائب التي تم تقديمها للأثرياء، معتبرين أنها تعزز النمو الاقتصادي وتدعم مصالحهم المالية.

في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024، غيّر دونالد ترامب نبرته تجاه الأشخاص الذين ينتمون إلى الجانب الليبرالي من الطيف السياسي، مُسلطًا الضوء على أهمية الوحدة. وقال في خطابه: "كأمريكيين، نحن مرتبطون ببعضنا البعض بمصير واحد ومصير مشترك. إما أن ننهض معًا أو ننهار. أنا أترشح لأكون رئيسًا لكل أمريكا".

التركيز على النجاح بعيدًا عن السياسة

وُلِد الرئيس الأمريكي السابع والأربعون، دونالد ترامب، في 14 يونيو 1946 في حي برونكس بمدينة نيويورك. هاجر جد ترامب من جهة والده إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر من بلدة كالشتات في ألمانيا. درس ترامب في كلية وارتون المرموقة لإدارة الأعمال في فيلادلفيا، وتخرج منها بشهادة بكالوريوس في العلوم الاقتصادية عام 1968.

في السنوات اللاحقة، واصل ترامب تطوير أعمال عائلته العقارية، التي تُعرف باسم شركة ترامب وقد عمل على مشاريع بارزة مثل برج ترامب في ميدتاون مانهاتن، حيث عاش أيضًا قبل أن ينتقل إلى فلوريدا. على مدار السنوات، أدرّت شركته العديد من الفنادق والكازينوهات وملاعب الجولف، لكن العديد منها واجه مشاكل مالية وأفلس.

كما أصبح ترامب معروفًا كمقدم لبرنامج تلفزيون الواقع الأمريكي "The Apprentice". أُطلق البرنامج في عام 2004، حيث يتنافس فيه عدد من المشاركين للفوز بعقد عمل مدته عام مع إحدى شركات ترامب. بعد كل جولة، كان ترامب يطرد أحد المتسابقين بعبارته الشهيرة: "أنت مطرود".

خلال فترة رئاسته، اتبع ترامب سياسات صارمة ضد الهجرة وقدم تصريحات عنصرية. صورة من: SHAWN THEW/Newscom/picture alliance

أخبار كاذبة" وسياسات الهجرة المتشددة

طوال فترة رئاسة ترامب، كانت علاقته بالصحافة متوترة، وكانت لديه العديد من الادعاءات الكاذبة. كان يرفض الحقائق التي لا تعجبه، ويعتبرها "أخبار كاذبة"، مما جعل الكثير من مؤيديه يعتقدون أن وسائل الإعلام تسيء إليه.

كان لموقف الرئيس السابق دونالد ترامب الصارم بشأن الهجرة عواقب بعيدة الأمد. فقد تقطعت السبل بالعديد من المهاجرين من أمريكا اللاتينية على الحدود الأمريكية، مما أدى إلى فصل الأطفال عن والديهم. وأثارت لقطات الأطفال الصغار المحتجزين في زنازين السجون ردود فعل غاضبة داخل الولايات المتحدة وخارجها، مما سلط الضوء على الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

في الوقت نفسه، أصرت إدارة ترامب على أن هذه التدابير كانت ضرورية لمكافحة الزيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أن المحتجزين في مراكز الاحتجاز الأمريكية يتلقون رعاية جيدة. ومع ذلك، فإن التصريحات والتقارير المتضاربة حول ظروف الاحتجاز استمرت في إثارة الجدل، مما جعل مسألة الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال فترة رئاسة ترامب.

خلال فترة رئاسته، اتبع ترامب سياسات صارمة ضد الهجرة وقدم تصريحات عنصرية. قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، قال إن المهاجرين المكسيكيين "مغتصبون" و"مجرمون". ثم وعد ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وجعل المكسيك تدفع ثمنه، لكن ذلك لم يحدث. بحلول نهاية ولايته الأولى في عام 2021، تم بناء 732 كيلومترًا (455 ميلاً) من الجدار على الحدود.

وأوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بناء الجدار وأنهى حالة الطوارئ الوطنية في 20 يناير 2021.

في الحملة التي سبقت انتخابات عام 2024، أثار ترامب جدلاً عندما ادعى أن المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو يسرقون القطط والكلاب من الجيران ليأكلوها، وهو ادعاء ثبت خطأه.

حياة ترامب الخاصة

في عام 2005، تزوج دونالد ترامب من ميلانيا كنافس، عارضة الأزياء السلوفينية السابقة، وأنجبا ابنًا يُدعى بارون ترامب. وقبل زواجه من ميلانيا، كان ترامب متزوجًا من الممثلة مارلا مابلز.

أما زواجه الأول، الذي استمر من عام 1977 حتى 1990 مع إيفانا زيلنيكوفا، فقد أسفر عن ثلاثة أطفال: دونالد جونيور وإيفانكا وإريك. وكانت إيفانكا تُعتبر المفضلة لدى والدها، حيث عملت معه عن كثب في مناصب مختلفة. وقد شغل كل من إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر منصب مستشارين رئاسيين خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

أعدته للعربية: ندى فاروق