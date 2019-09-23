ترامب: السيسي نجح في تحقيق النظام والأمن في مصر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين ( 23 سبتمبر/ أيلول 2019) إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد منذ توليه السلطة.

وأضاف ترامب خلال لقائه الاثنين مع السيسي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما وصل الرئيس السيسي إلى سدة السلطة، كانت البلاد في حالة من الفوضى، والآن ليس هناك فوضى". وتجاهل الرئيس ترامب المخاوف بشأن الاحتجاجات ضد الرئيس السيسي، قائلا "الجميع لديهم مظاهرات".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس الأمريكي شدد على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الرئيس المصري "أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين"، مشيراً إلى "أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة".

وتطرق اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب، وأكد ترامب على أن مصر تعد شريكا محوريا في الحرب على الإرهاب، ومعربا عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد. وشدد السيسي على "أهمية مواصلة التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة لتقويض خطر التنظيمات الإرهابية ومنع وصول الدعم لها سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد".

ولدى سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن التظاهرات، حذر الرئيس المصري من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب ما أسماه بنمط "الإسلام السياسي". وشهدت مدن مصرية عديدة بينها القاهرة والاسكندرية احتجاجات طالب مواطنون خلالها برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)