"ترامب البرازيل" يريد نقل سفارة بلاده إلى القدس

ردًّا على سؤال لصحيفة "إسرائيل هايوم" حول نيته نقل السفارة إلى القدس التي عبّر عنها خلال حملته الانتخابية، قال جاير بولسونارو الرئيس البرازيلي المنتخب إن إسرائيل يجب أن تكون حرة في اختيار عاصمتها، مجددا نيته نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف في مقابلة نشرت الخميس (الأول من نوفمبر/ تشرين ثان) مع هذه الصحيفة المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "عندما كنت أُسأل خلال الحملة ما إذا كنت سأفعل ذلك بعد أن أصبح رئيسا، كنت أجيب بنعم، أنتم من يقرر ما هي عاصمة إسرائيل وليس الأمم الأخرى".

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فاز بولسونارو (63 عاما) الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي أدلى خلال حملتها بتصريحات عنصرية وضد النساء والمثليين.

ورأى نتانياهو أن انتخاب بولسونارو "سيؤدي إلى صداقة كبيرة بين الشعبين وإلى تعزيز العلاقات بين البرازيل واسرائيل". وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن نتانياهو سيحضر "على الأرجح" مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب في كانون الثاني/يناير المقبل.

الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو على خطى ترامب

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية وضمتها في 1967 ثم أعلنت المدينة بشطريها عاصمة "موحدة وأبدية" لها في 1980، في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة حينها. ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

واعترف الرئيس الأميركي في السادس من كانون الأول/ديسمبر، بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلاً تحذيرات مختلف الأطراف. ونقلت السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 14 أيار/مايو قبل أن تعلن غواتيمالا وبنما أنهما ستحذوان حذو واشنطن. لكن بنما تراجعت وأعادت سفارتها إلى تل أبيب.

و.ب/م.س(أ ف ب)