ترامب: استعدنا كل الأراضي من "داعش"!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات الأمريكية اليوم الخميس (28 فبراير/شباط) إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك في تناقض مع رواية قائد قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، والذي قال إن الأمر سيستغرق أسبوعا آخر.

وقال ترامب للقوات في قاعدة إلميندورف - ريتشاردسون المشتركة خلال توقف للتزود بالوقود في ألاسكا. "سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90 بالمئة ثم 92 بالمئة من الخلافة في سوريا. الآن سيطرنا على 100 بالمئة من الخلافة".

مشاهدة الفيديو 01:46 شارك هل اقترب الإعلان عن نهاية داعش في سوريا؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3EHW0 هل اقترب الإعلان عن نهاية داعش في سوريا؟

وبخلاف ترامب، قال مظلوم كوباني، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنه سيعلن النصر على تنظيم داعش في غضون أسبوع، وجاء تصريحه أثناء لقاء مع مقاتلي "قسد" الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً بعد أن احتجزهم التنظيم الإرهابي. وأضاف كوباني في مقطع فيديو نشرته القوات عبر الإنترنت اليوم الخميس: "سنعلن النصر الكامل على داعش بعد أسبوع." ولم يتضح وقت تصوير الفيديو.

في هذه الأثناء في نيويورك، أشار مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا جير بيدرسون إلى أن هزيمة تنظيم داعش إقليميا قريبة، لكن التجربة تشير إلى أن المجموعة يمكن أن تعود للظهور مرة أخرى. وجاءت تصريحات بيدرسون في أول إفادة له لمجلس الأمن الدولي. وحدد الدبلوماسي النرويجي أهدافه، التي تشمل اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة للتعامل مع قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين، فضلاً عن عقد لجنة لإعادة صياغة دستور البلاد في أقرب وقت ممكن.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي، كررت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا موقفها بأنها لن تقدم المساعدة لإعادة إعمار سوريا إلى أن تبدأ العملية السياسية والانتقالية.

هـ.د/ ع.خ (رويترز، د ب أ)