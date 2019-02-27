 ترامب: استعدنا كل الأراضي من ″داعش″! | أخبار | DW | 28.02.2019

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أخبار

ترامب: استعدنا كل الأراضي من "داعش"!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة القوات المدعومة من الولايات المتحدة على كل الأراضي التي كانت خاضعة لداعش في سوريا، رغم أن قائد قوات سوريا الديمقراطية قد صرح أن قواته بحاجة لأسبوع للإعلان نهائيا عن هزيمة التنظيم.

USA Rede Präsident Donald Trump (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات الأمريكية اليوم الخميس (28 فبراير/شباط) إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك في تناقض مع رواية قائد قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، والذي قال إن الأمر سيستغرق أسبوعا آخر.

وقال ترامب للقوات في قاعدة إلميندورف - ريتشاردسون المشتركة خلال توقف للتزود بالوقود في ألاسكا. "سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90 بالمئة ثم 92 بالمئة من الخلافة في سوريا. الآن سيطرنا على 100 بالمئة من الخلافة".

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هل اقترب الإعلان عن نهاية داعش في سوريا؟

وبخلاف ترامب، قال مظلوم كوباني، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنه سيعلن النصر على تنظيم داعش في غضون أسبوع، وجاء تصريحه أثناء لقاء مع مقاتلي "قسد" الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً بعد أن احتجزهم التنظيم الإرهابي. وأضاف كوباني في مقطع فيديو نشرته القوات عبر الإنترنت اليوم الخميس: "سنعلن النصر الكامل على داعش بعد أسبوع." ولم يتضح وقت تصوير الفيديو.

 في هذه الأثناء في نيويورك، أشار مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا جير بيدرسون إلى أن هزيمة تنظيم داعش إقليميا قريبة، لكن التجربة تشير إلى أن المجموعة يمكن أن تعود للظهور مرة أخرى. وجاءت تصريحات بيدرسون في أول إفادة له لمجلس الأمن الدولي. وحدد الدبلوماسي النرويجي أهدافه، التي تشمل اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة للتعامل مع قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين، فضلاً عن عقد لجنة لإعادة صياغة دستور البلاد في أقرب وقت ممكن.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي، كررت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا موقفها بأنها لن تقدم المساعدة لإعادة إعمار سوريا إلى أن تبدأ العملية السياسية والانتقالية.

هـ.د/ ع.خ (رويترز، د ب أ)

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    في الطريق نحو الرقة

    يرفع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أيديهم بعلامة النصر في الوقت الذي يمرون فيه عبر مدينة عين عيسى الصغيرة باتجاه الرقة. ومازال بعض المقاتلين يرابطون في مواقعهم هناك في المعقل السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي. وتتكون قوى سوريا الديمقراطية بالأساس من ميليشيات كردية وعربية.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الدخول إلى مدينة مدمرة

    عربات مصفحة تشق طريقها عبر أكوام الدمار الذي خلفته سنوات المعارك في الرقة. في عام 2014 استولى مقاتلو تنظيم "داعش" على المدينة واعتبروها بصفة غير رسمية عاصمة "الخلافة". هنا كان "داعش" يخطط لاعتداءات في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضية بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما على الرقة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    قبيل بلوغ الهدف

    ملعب مدينة الرقة في شمال سوريا كان الملجأ الأخير لتنظيم "داعش" في معقله السابق. وأفادت تقارير شهود عيان أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية رفعوا الثلاثاء علمهم فوق الملعب. وتفيد قوات سوريا الديمقراطية أن العمليات العسكرية في الرقة قد انتهت، ويوجد فقط بعض المقاتلين من "داعش" الذين يقومون بمقاومة معزولة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستشفى المدينة مستهدف

    تمركز قناص من قوات سوريا الديمقراطية أمام المستشفى في الرقة. وكان المستشفى من بين آخر مواقع الدفاع لميليشيا "داعش" على غرار ساحة نعيم في وسط المدينة. وتمكنت قوى سوريا الديمقراطية الاثنين من الاستيلاء على الموقعين حيث قتل عدد من مقاتلي "داعش".

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    علم النصر الأبيض

    مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية رفعوا علمهم فوق بناية بالقرب من المستشفى الذي اشتدت المعارك حوله. فبعد العلم الأسود لـ"داعش" ينتشر الآن العلم الأبيض التابع لقوات سوريا الديمقراطية بقوة في كثير من المواقع في المدينة. وفي الأيام المقبلة ستقوم قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط المدينة بحثا عن متفجرات وجيوب مقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    تنفس الصعداء

    مقاتلات في صفوف قوى سوريا الديمقراطية يتنفسن الصعداء ـ المعركة حول الرقة انتهت تقريبا. وإلى جانب الملعب والمستشفى كانت ساحة النعيم آخر النقاط تحت مراقبة تنظيم "داعش". "نقطة التفرع الجهنمية"، كما سُميت الساحة في السنوات الثلاث الأخيرة كانت مسرحا لتنفيذ عدد من الإعدامات. وقد ظلت جثت القتلى آنذاك منتشرة طوال أيام أمام العيان.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الفرار من الرقة

    المدنيون تمكنوا من مغادرة المدينة في إطار اتفاقية بين العشائر المحلية والجهاديين. وبذلك نجح معظم سكان الرقة في الفرار إلى أماكن آمنة. وتفيد تقارير من المدينة أن عشرات المقاتلين فقط من تنظيم "داعش" مازالوا هناك، وأن غالبيتهم من الأجانب ويقومون بالمقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستقبل مجهول

    بعد شهور من المعارك حول مدينتهم التي كانت تضم سابقا أكثر من 200.000 نسمة يغادر هؤلاء الناس المنطقة المتنازع عليها، ويتركون خلفهم مدينة مدمرة تُطلق فيها بعض الأعيرة المتفرقة. أما مستقبلهم فيبقى مجهولا. كونستانتين كلاين/ م.أ.م


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