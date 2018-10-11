 ترامب: إذا كان قادة السعودية يعلمون بما حدث لخاشقجي فسيكون ذلك سيئاً | أخبار | DW | 16.10.2018

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أخبار

ترامب: إذا كان قادة السعودية يعلمون بما حدث لخاشقجي فسيكون ذلك سيئاً

حذر الرئيس الأمريكي ترامب في مقابلة تلفزيونية من أن معرفة العاهل السعودي وولي عهده المسبقة بما وقع للصحفي جمال خاشقجي سينعكس عليهما بصورة سيئة، بعد أن تلقى تطمينات من الأمير محمد بن سلمان بإجراء تحقيقات شاملة لكشف مصيره.

Washington Oval Office Donald Trump Telephon (picture-alliance/AP/A. Brandon)

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان يعلمان بما حدث للصحفي جمال خاشقجي "فسيكون ذلك سيئاً".

وقال ترامب لشبكة "فوكس بيزنس" الإخبارية لدى سؤاله عن خاشقجي: "يعتمد الأمر على ما إذا كان الملك أو ولي العهد يعلمان به أم لا، وفي رأيي فإن المهم معرفة ما حدث وليس ما إذا كانا يعلمان به أم لا. إذا كانا يعلمان فسيكون ذلك سيئاً".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الثلاثاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم توسيع نطاق التحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وأن الأمير أبلغه بأنه لم يعرف بما حدث في القنصلية السعودية بتركيا، حيث اختفى خاشقجي. وقال ترامب على حسبه في موقع "تويتر": "تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي الذي نفى تماماً أي معرفة له بما حدث في قنصليتهم بتركيا... كان (الأمير محمد) مع وزير الخارجية مايك بومبيو خلال الاتصال وأبلغني بأنه بدأ بالفعل تحقيقاً كاملاً في هذا الأمر وسيوسع نطاقه سريعاً. الإجابات سترد قريباً".

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء من الرياض أن السعودية وافقت على إجراء تحقيق "معمق" حول خاشقجي، بعدما أجرى محادثات مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ولم يصدر عن زيارة بومبيو - الذي وصل صباحاً إلى الرياض - أي إعلان يتضمن تدابير ملموسة حول هذه القضية التي اتخذت بعداً دولياً، مع تكهنات بأن خاشقجي قد قتل.

وشدد ولي العهد السعودي خلال استقباله بومبيو على أن البلدين "حليفان قويان وقديمان". وكان وزير الخارجية الأمريكي قد التقى في الصباح العاهل السعودي لعشرين دقيقة. وبدا بومبيو ومحمد بن سلمان مبتسمين في أول لقاء جمعهما، على أن يتناولا العشاء معاً قبل أن يكمل وزير الخارجية رحلته إلى تركيا الأربعاء في "زيارة عمل"، بحسب ما أعلنت أنقرة، بدون أن تذكر تحديداً قضية خاشقجي.

وعيد من قلب الكونغريس

مختارات

غادر فريق محقّقي الشرطة التركية والمدّعون القنصليّة السعودية في إسطنبول، بعد عملية بحث لتسع ساعات عن آثار للصحفي المختفي جمال خاشقجي. وحمل الفريق معه عينات من تربة الحديقة. في حين طالبت أسرة خاشقجي بتحقيق مستقل. (16.10.2018)

يبدو أن حل لغز اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبح قريباً، بعد تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول. هل سيتحول الأمير محمد بن سلمان من قائد مصلح إلى قاتل لصحفي ومواطن سعودي؟ خبراء يسلطون الضوء على التداعيات. (16.10.2018)

في هذه الأثناء، توعد عضوان يتمتعان بنفوذ في مجلس الشيوخ الأمريكي السعودية الثلاثاء بإجراءات "شديدة القوة" بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. ودعا أحدهما، وهو السناتور ليندسي غراهام، القريب من دونالد ترامب، إلى إقصاء ولي العهد محمد بن سلمان عن السلطة. وقال غراهام في إطار أحد البرامج الحوارية المفضلة لترامب "فوكس آند فريندز" عن ولي العهد السعودي: "هذا الرجل مدمر. لقد قتل" خاشقجي.

من جهته، رفض السناتور الجمهوري الآخر ماركو روبيو الأخذ في عين الاعتبار الخوف من فقدان صفقات تسليح مع الرياض في حال فرض عقوبات عليها. وقال روبيو في هذا الإطار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لا يهمني كم يمثل هذا الأمر من أموال. لا يوجد أي مبلغ في العالم يمكن أن يشتري مصداقيتنا حول حقوق الإنسان وطريقة تعاطي الدول معنا". وتابع السناتور روبيو، الذي تنافس في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة ضد ترامب: "كانت لدينا منذ زمن طويل هذه المخاوف بأن يكون ولي العهد هذا الشاب العدواني"، معتبراً أن "مجلس الشيوخ والكونغرس سيتحركان". وختم روبيو قائلاً إن "مدى هذه الإجراءات المحددة سيكون بالطبع موضع نقاش، إلا أنها ستكون شديدة القوة وكبيرة. سنرى ما ستقوم به الإدارة، إلا أنها بالنهاية ستنصاع على الأرجح".

طلاء في القنصلية؟

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن المحققين الأتراك سيوسعون نطاق التفتيش ليشمل مقر إقامة القنصل السعودي وكذلك سيارات خاصة بالقنصلية.

وأثناء حديثه للصحفيين في البرلمان، أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتمال إعادة طلاء بعض أجزاء القنصلية، مضيفاً: "يبحث التحقيق في العديد من الأمور، مثل وجود مواد سامة وهذه المواد أزيلت عن طريق إعادة طلائها".

وذكر مصدر أمني تركي أن تفتيش القنصلية الليلة الماضية وفر "أدلة قوية" ولكنها ليست دامغة على أن خاشقجي قد قتل داخلها. لكنه قال إن هناك بعض النتائج التي يجري العمل عليها.

ي.ب/ ي.أ (ا ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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