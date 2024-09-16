ترامب آمن بعد "محاولة اغتيال على ما يبدو" واعتقال مشتبه به

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أن دونالد ترامب كان على ما يبدو هدفا لمحاولة اغتيال الأحد في فلوريدا، حيث أفادت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة أنه آمن ولم يُصب بأذى، فيما تم اعتقال مشتبه به.

نجا دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية مما بدا أنها محاولة اغتيال ثانية أحبطها مكتب التحقيقات الاتحادي أمس الأحد (16 سبتمبر/ أيلول 2024) قرب ملعبه للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا. وقال مسؤولون في إنفاذ القانون إن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا مسلحا في أحراش قرب الملعب وأطلقوا النار عليه. وأضافوا أن المسلح ألقى بندقية هجومية من طراز إيه.كيه -47 وأشياء أخرى وفر في سيارة لكن ألقي القبض عليه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه يعلم بوجودترامب في الملعب في هذا الوقت أو كيفية معرفته بذلك، لكن الهجوم المحتمل يثير أسئلة جديدة بخصوص مستوى الحماية الممنوح للرئيس السابق. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وقناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤولين في إنفاذ القانون أن المشتبه به يدعى ريان ويسلي روث (58 عاما) من هاواي. وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعقيب.

ووجدت رويترز حسابات شخصية على تطبيقات "إكس" و"فيسبوك" و"لينكد ـ إن" لشخص يدعى ريان روث يبدو أنه المشتبه به الذي أعلنت نيويورك تايمز وفوكس نيوز هويته. ولم يتسن لرويترز تأكيد أن الحسابات خاصة بالمشتبه به، وامتنعت أجهزة إنفاذ القانون عن التعقيب، لكن إمكانية الوصول إلى الحساب المذكور على "فيسبوك" و"إكس" ألغيت بعد ساعات من إطلاق النار.

سبق لترامب أن تعرض لمحاولة اغنيال خلال تجمع انتخابي في مدينة بتلر في ولاية بينسيلفانيا صورة من: Brendan McDermid/REUTERS

وتشير الحسابات الثلاثة التي تحمل اسم روث إلى أن صاحب الحسابات مؤيد قوي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وفي عدد من المنشورات، بدا أنه يحاول المساعدة في تجنيد أشخاص لجهود الحرب في أوكرانيا. وقال ريك برادشو قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش في مؤتمر صحفي إن بعد رصد ماسورة البندقية على مسافة تتراوح بين 375 و457 مترا عن مكان عن ترامب أثناء تطهير المكان من التهديدات المحتملة قبل مباراته، اشتبك العملاء مع المسلح وأطلقوا ما لا يقل عن أربع خزائن من الذخيرة في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر (17:30 بتوقيت غرينتش).

وبعدها ألقى المسلح بندقيته وحقيبتي ظهر وأشياء أخرى وفر في سيارة نيسان سوداء. وقال قائد الشرطة إن أحد الشهود رأى المسلح ونجح في التقاط صور لسيارته ولوحة القيادة. وتابع برادشو "فعل جهاز الخدمة السرية بالضبط ما كان ينبغي القيام به". وبعد فرار المشتبه به قال مسؤولو إنفاذ القانون إنهم أرسلوا إنذارا للأجهزة في أنحاء الولاية مع بيانات السيارة، وهو ما أدى لنجاح مساعدي قائد الشرطة في مقاطعة مارتن المجاورة في توقيف المشتبه به والقبض عليه على الطريق آي-95.

وقال برادشو "لدينا شخص قيد الاحتجاز الآن". لكنه لم يذكر هوية المشتبه به كما لم يذكر تفاصيل عن أي دافع محتمل. وقالت حملة ترامب في وقت سابق إنه بخير بعد إطلاق نار في محيطه.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)