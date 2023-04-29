 تراكم الجثث على ضفتي نهر إيفروس...قصة عراقي لا يعرف مصير شقيقه منذ سنوات! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 18.05.2023

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ثقافة ومجتمع

تراكم الجثث على ضفتي نهر إيفروس...قصة عراقي لا يعرف مصير شقيقه منذ سنوات!

لا يزال المهاجرون يخاطرون بحياتهم وهم يحاولون عبور نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان. ولقي العديد منهم حتفهم في محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي، حسبما كشف فيلم وثائقي لمحطة "إيه آر دي" ARD الألمانية.

ما زالت محاولات عبور النهر مستمرة من المهاجرين بالرغم من الخطر

ما زالت محاولات عبور النهر مستمرة من المهاجرين بالرغم من الخطر

على امتداد نهر إيفروس، على الحدود اليونانية التركية، شيد جدار حديدي بارتفاع خمسة أمتار، ويمتد الجدار منذ تشييده عام 2020 لمسافة 38 كيلومترا على الأقل. والغرض من تصميم هذا الجدار هو إبعاد المهاجرين عن حدود الإتحاد الأوروبي، بيد أن آلاف المهاجرين  ما يزالون يعبرون الحدود معرضين حياتهم للخطر. من غير المعروف بالضبط عدد الذين لقوا حتفهم في هذه العملية، ولكن على الجانب اليوناني من النهر وحده، فقد أكثر من 60 شخصا حياتهم العام الماضي.

ولا يزال التعرف على الموتى يمثل تحديا صعبا، وفقا لأخصائي الطب الشرعي بافلوس بافليديس، الذي تتمثل مهمته في إجراء تشريح للجثث التي عثر عليها في المياه والغابات المحيطة بها. معظم الموتى لا يحملون هوية أو أية دلالات تعبر عنهم أو مكان قدومهم. وكان الطبيب الشرعي قد أخبر موقع مهاجر نيوز في مقابة سابقة في أكتوبر/ تشرين الثاني 2021 عن التغييرات التي تطرأ على الجثث من خلال البقاء في الماء لفترة طويلة.

مئات الجثث على جانبي النهر

والآن وبعد مرور أكثر من عام، لا يزال الطبيب الشرعي يجري عمليات التشريح لجثث  المهاجرين. في فيلم وثائقي قصير عرض مؤخرا على قناة ARD الحكومية الألمانية، قال الطبيب الشرعي إنه على مدى السنوات الـ 22 الماضية رأى حوالي 600 جثة على الجانب اليوناني وحده. ويفترض أن هناك نفس العدد تقريبا على الجانب التركي. لذلك نحن نتحدث عن 1,200 إلى 1,500 شخص، لكننا نتلقى طلبات بحث عن الجثث أكثر بكثير من تلك الواردة من الأقارب".

غالبا ما يتم انتشال الجثث من الغابة من قبل المتعهدين المحليين. ويصور الفيلم اثنين منهم، أحدهما يتسلح بمجرفة بسيطة، يعثران على ما يشبه بطانية وبقايا بشرية في قبر ضحل، ربما حفره مهاجرون آخرون.

"ألم يكن لديه أي حذاء؟"، يسأل أحد الرجال وهم يلفون البقايا المتحللة جزئيا بالبلاستيك. "لا، المهاجرون الآخرون غالبا ما يأخذون الأحذية معهم"، يجيب الآخر.

يؤكد الطبيب اليوناني أن أعداد الجثث في ازدياد

يؤكد الطبيب اليوناني أن أعداد الجثث في ازدياد

يقول المشرف على العمال لقناة ARD إن انتشال الجثث من الحدود يشكل جزءا كبيرا من عمله. في إحدى المرات أحضر 35 منهم إلى المشرحة بعد غرقهم في نهر إيفروس.

إذا كان من الممكن التعرف على الموتى، كما يقول إن العائلات  غالبا ما تأتي من أوروبا لإلقاء النظرة الأخيرة. ويشرح قائلا: "الأمر صعب للغاية، كلهم يبكون". "هل يمكنك أن تتخيل أنهم يسافرون بعيدا إما لأخد جثة قريب ميت أو لدفنها هنا." وفي بعض الأحيان، يتم أخذ جثث المهاجرين إلى تركيا لنقلها إلى ديارهم من هناك.

ولا تستطيع بعض العائلات تحمل تكاليف إعادة جثة أحبائها، لذلك يتم دفن هؤلاء المهاجرين في مقبرة يونانية محلية للمسلمين. مع نقش أسمائهم وبلدانهم الأصلية، كالصومال وأفغانستان وسوريا، جميع هذه البيانات منقوشة على قبورهم. هناك أشخاص من جميع الأعمار ويبدو أن الكثير من القبور حديثة العهد.

بيد أن العديد من الجثث الأخرى لا يتم التعرف عليها أبدا، وتبقى الجثث في طي النسيان، في هذه الحالة يتم دفن هؤلاء في مقبرة  لمهاجرين  مجهولي الهوية، وشواهد قبورهم معلمة بالأرقام فقط، بحسب ما يوضح الفيلم.

مختارات

مرارة عدم المعرفة

في مدينة هانوفر شمال ألمانيا، يعيش اللاجئ الكردي سيفار قاسم مع مخاوفه وظنونه. لقد فرّ قاسم إلى ألمانيا في عام 2015 بعد اندلاع الحرب في سوريا. فيما فرّ بقية أفراد عائلته إلى العراق، مع شقيقه الأصغر محمد.

ويقول قاسم عن شقيقه: "لقد كان متفوقا في دراسته، وأردنا أن نقدم له حياة أفضل. وتابع لمحطة ARD."لدي الكثير من الأصدقاء، ولكن لا يزال الأمر لا يشبه أن نكون إخوة. بغض النظر عن ماهية الأصدقاء فإن العائلة هي رقم واحد دائما. كنت أتطلع حقا إلى مجيئه، لكن ... (يصمت قاسم بمرارة)

كانت الحياة صعبة على العائلة في العراق، لذلك قرروا في خريف عام 2021 إرسال محمد البالغ من العمر 14 عاما إلى ألمانيا، عبر طريق إيفروس: "تماما مثل أي شخص آخر، مع أحد المهربين، وبشكل غير قانوني، لأنه من غير الممكن القيام بذلك بشكل قانوني. لم يكن لدينا أية وثائق سورية على أية حال"، يشرح شقيقه الأكبر.

الأرقام تعلوا شواهد القبور بدلا من البيانات

الأرقام تعلوا شواهد القبور بدلا من البيانات

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، جاءت مكالمة من المهربين: "قالوا إن شيئا ما قد حدث وأن محمد سقط في الماء. قالوا إنهم انتظروا على أمل العثور عليه لكنهم لم يجدوه. كانت تلك كذبة. اكتشفنا أنهم لم ينتظروا واستمروا ببساطة في رحلتهم. كانوا خائفين من الانتظار لأن ما يفعلونه غير قانوني".

من ألمانيا، طار قاسم إلى اليونان للبحث عن شقيقه، ولكن على الرغم من تسجيل الحمض النووي الخاص به، إلا أنه لم يجد شيئا حتى الآن. كما تواصل قاسم مع الطبيب اليوناني بافليديس وأرسل له صورة لأخيه، لكن دون جدوى، ويقول الطبيب اليوناني إنه كان سيتذكر طفلا في ذلك العمر لو صادفه في عمله.

بعد عودته إلى ألمانيا يواصل قاسم رحلة البحث عن شقيقه على فيسبوك ومنصات البحث عن المهاجرين المفقودين، ولكن دون جدوى. يقول إنه كان يفضل سماع أنه تم العثور على جثة محمد. "بالطبع لن يكون الأمر سهلا، ولكنه سيكون أفضل من عدم المعرفة. إذا علمنا أنه مات ويمكننا دفنه، فسيكون من الواضح، إنه شيء يجب أن نقبله، لكن مرحلة عدم اليقين هذه، قد تكون أصعب من الموت ذاته، ومؤلمة.

ماريون ماكغريغور/ علاء جمعة

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


 

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Male asylum seekers as seen in abandoned old train carriages near Thessaloniki city on their way to follow the Balkan Route towards Northern Macedonia. From the wagons they jump onto cargo trains which takes them to Idomeni, the borders with N. Macedonia. They wait and form groups to cross the borders in the mountains and reach other European countries like Germany, France, Sweden etc via the Balkan route. Refugees and migrants arrive at the railway station from Turkey after a long multi day journey on foot following marked routes in social media or following the rails and highway but others via smugglers paying sometimes 2500 euro to move them from Turkey here. Some of them complained for pushbacks from the N. Macedonian police after treating them violently and beating them. At Idomeni there is the station and the fenced part of the borders which are guarded by Greek police and European Frontex forces. Most of the group were from Afghanistan, some from Syria, Iraq, Palestine, Pakistan, and Morocco. The flows of people arriving from Turkey are increasing every day as the refugee and migrant crisis is still ongoing. Thessaloniki, Greece on October 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

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