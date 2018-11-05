تراشق بين زوجات نجوم بايرن ميونيخ بسبب نيكو كوفاتش

يبدو أن نادي بايرن ميونيخ لا يجد الهدوء المنشود للتركيز على كرة القدم، فلا زالت التدوينة التي نشرتها ليزا مولر، زوجة الدولي الألماني توماس مولر، تحظى باهتمام بالغ وهذه المرة ليست من قبل الصحافة، وإنما داخل معقل بايرن نفسه، وتحديدا من زوجة المدافع توماس مولر.

القصة بدأت حين قامت ليزا مولر قبل أسبوعين بنشر تدوينة على حسابها بموقع انستغرام، حين كانت تتابع مباراة التعادل بين بايرن وفرايبورغ ضمن منافسات الدوري (1-1). ليزا كانت غاضبة من المدرب نيكو كوفاتش لأنه أشرك زوجها في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وهو ما اعتبرته ليزا أمرا غير مقبول، ما دفعها إلى أخذ صورة لزوجها وهو يدخل المستطيل الأخضر وعلقت بالقول "71 دقيقة كاملة، لتصل إلى هذه القناعة!". وطبعا كان من الواضح جدا من المقصود.

ليزا وتوماس مولر

هذه التدوينة أثارت زوبعة داخل "آليانس أرينا"، بل إن إدارة النادي أصدرت بيانا رسميا تؤكد فيه أن زوجة توماس مولر اعتذرت شخصيا من المدرب، واستبقت ليزا مولر ذلك بحذف التدوينة من الموقع. بينما يحاول المدرب نيكو كوفاتش ومنذ أسبوعين التشديد على أنه ليس انسانا حقودا وأنه نسي الأمر تماما، ولم يعد يشغله.

لكن وعلى ما يبدو لم يُنس الأمر بعد، إذ دخلت هذه المرة زوجة المدافع ماتس هوملز على الخط، كاتي هوملز، معلِّقة على الموضوع: "أعتقد أنه لا يحق لي التدخل في الحياة العملية لزوجي، فهو أيضا لا يتدخل في حياتي العملية. فيمكن تقديم النصيحة، ولكن على مستوى الشخصي وخلف الأبواب المغلقة". ويأتي ذلك في حوار نشره موقع تيليكوم الألماني اليوم الجمعة (التاسع من فبراير/ تشرين ثان) مع كاتي هوملز.

و.ب