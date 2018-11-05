 تراشق بين زوجات نجوم بايرن ميونيخ بسبب نيكو كوفاتش | عالم الرياضة | DW | 09.11.2018

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عالم الرياضة

تراشق بين زوجات نجوم بايرن ميونيخ بسبب نيكو كوفاتش

الجدل المثار بين لاعبي بايرن ميونيخ حول شخصية مدربهم نيكو كوفاتش، قصة لم تعد خافية. فخطة التدوير التي يعتمدها تثير غضب كبار نجوم الفريق الألماني. لكن ما هو جديد أنه بات كذلك حتى بالنسبة لزوجات اللاعبين.

Deutschland Berlin - Mats und Cathy Hummels (picture-alliance/J. Carstensen)

كاتي وماتس هوملز

يبدو أن نادي بايرن ميونيخ لا يجد الهدوء المنشود للتركيز على كرة القدم، فلا زالت التدوينة التي نشرتها ليزا مولر، زوجة الدولي الألماني توماس مولر، تحظى باهتمام بالغ وهذه المرة ليست من قبل الصحافة، وإنما داخل معقل بايرن نفسه، وتحديدا من زوجة المدافع توماس مولر.

القصة بدأت حين قامت ليزا مولر قبل أسبوعين بنشر تدوينة على حسابها بموقع انستغرام، حين كانت تتابع مباراة التعادل بين بايرن وفرايبورغ ضمن منافسات الدوري (1-1). ليزا كانت غاضبة من المدرب نيكو كوفاتش لأنه أشرك زوجها في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وهو ما اعتبرته ليزا أمرا غير مقبول، ما دفعها إلى أخذ صورة لزوجها وهو يدخل المستطيل الأخضر وعلقت بالقول "71 دقيقة كاملة، لتصل إلى هذه القناعة!". وطبعا كان من الواضح جدا من المقصود.

Deutschland Thomas Müller mit seiner Frau Lisa in Berlin (picture-alliance/GES/M. Gilliar)

ليزا وتوماس مولر

هذه التدوينة أثارت زوبعة داخل "آليانس أرينا"، بل إن إدارة النادي أصدرت  بيانا رسميا تؤكد فيه أن زوجة توماس مولر اعتذرت شخصيا من المدرب، واستبقت ليزا مولر ذلك بحذف التدوينة من الموقع. بينما يحاول المدرب نيكو كوفاتش ومنذ أسبوعين التشديد على أنه ليس انسانا حقودا وأنه نسي الأمر تماما، ولم يعد يشغله.

لكن وعلى ما يبدو لم يُنس الأمر بعد، إذ دخلت هذه المرة زوجة المدافع ماتس هوملز على الخط، كاتي هوملز، معلِّقة على الموضوع: "أعتقد أنه لا يحق لي التدخل في الحياة العملية لزوجي، فهو أيضا لا يتدخل في حياتي العملية. فيمكن تقديم النصيحة، ولكن على مستوى الشخصي وخلف الأبواب المغلقة". ويأتي ذلك في حوار نشره موقع تيليكوم الألماني اليوم الجمعة (التاسع من فبراير/ تشرين ثان) مع كاتي هوملز.  

و.ب

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    ماتس هوملز وزوجته كاترين

    منذ عام 2008 والمدافع هولمز مرتبط بالصحفية الشابة كاتي. في العام الماضي أعلن بطل العالم البالغ من العمر (27 عاما) وكاتي التي تكبره بعام واحد زواجهما. كاتي كانت قد صرحت في وقت سابق لوسائل الإعلام أن حبها لهوملز يعود لشخصيته وليس لأنه لاعب كرة قدم مشهور. وقالت "حتى لو كان عامل بناء، إنه يعجبني". علما أن كاتي انتخبت من قبل مجلة المشاهير "كلوسير"، كأكثر زوجة من زوجات لاعبي كرة القدم شعبية في ألمانيا.

  • Großbritannien Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic in London

    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    باستيان شفاينشتايغر وآنا إيفانوفيتش

    بعد انفصاله عن صديقته السابقة عارضة الأزياء سارة براندنير، ارتبط "شفايني" بلاعبة التنس الشهيرة الصربية آنا إيفانوفيتش، التي تعيش في سويسرا. وسواء كانت لقاءات آنا في دبي أو باريس أو أي بلد آخر، غالبا ما يظهر "شفايني" في ملاعب التنس لتشجيع خطيبته طويلة القامة (1.84) مترا. علما أن تقارير ألمانية تحدثت عن نية شفاينشتايغر بالزواج من إيفانوفيتش في فرنسا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 مباشرة.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    توماس وليزا مولر

    يهوى توماس مولر الخيول، والسبب في ذلك يعود إلى صديقته ليزا التي تعشق ترويض الخيول وتربيتها. وحصلت في عام 2015 على الوسام الذهبي في بطولة دولية للفروسية. ارتباط نجم بايرن ميونخ بصديقته ليزا يعود لعام 2007 ليعلنا زواجهما عام 2009. وكانت ليزا قد صرحت مؤخرا لمجلة "بونته" الألمانية عن زواجهما بالقول "نحن سعداء بزواجنا كأول يوم تقابلنا فيه".

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    مسعود أوزيل وماندي كابريستو

    في عام 2014 انفصل أوزيل عن صديقته ماندي كابريستو، لكن هذا الانفصال كان مؤقتا، إذ ارتبطا ثانية. ماندي هي إحدى أعضاء فرقة الغناء "مونروز" وفازت للموسم الخامس في برنامج غنائي خاص بالمواهب الشابة لتنجح بذلك في دخول عالم الأعمال والشهرة. واعتبرت ماندي عرابة في منظمة اليونيسف، إذ قامت بتنظيم مبادرة للطهي خُصصت عائداتها للأطفال اللاجئين وظهرت فيها ماندي مع معجبيها أثناء تحضيرهم لأطباق سورية.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    مانويل نوير ونينا فايس

    لسنوات طويلة ارتبط حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونخ مانويل نوير بمصففة الشعر كاترين، لكن هذه العلاقة انتهت بالانفصال بعد مونديال البرازيل عام 2014. أما صديقته الحالية نينا فايس، فمازالت طالبة جامعية. إذا ظهر كلاهما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في حفل غنائي نظمته مؤسسة الإيدز الألمانية في برلين.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    ماريو غوتزه وآنه كاترين بروميل

    عندما كانت في الـ15 من عمرها بدأت صديقة غوتزه آنه كاترين بروميل عملها كعارضة أزياء، كما كشفت ولعها بالموسيقى عبر موقعها على الانترنيت، وذلك من خلال أغنياتها "هذا لي" و"لغة الجسد" التي قدمتهما تحت اسم "ترينا بي" المستعار . منذ عام 2012 وبطل العالم غوتزه يرتبط بعلاقة مع عارضة الأزياء بروميل التي تكبره بثلاث أعوام.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    لوكاس بودولسكي ومونيكا بوشلاسكي

    قبل بدء بطولة كأس الأمم الأوروبية بفترة وجيزة، رزق لوكاس بودولسكي بطفلة. وكتب عبر تغريدة له على موقعه في تويتر "أنا فخور أن أكون أبا لابنتي التي ولدت في مدينة كولونيا، نحن سعداء وممتنون". ولدى بودولسكي ابن يدعى لويس وهو من مواليد 2008. تزوج بودولسكي في أبريل/ نيسان عام 2011 زواجا مدنيا في مدينة كولونيا. أما زواجه الكنسي فأقيم بعد شهرين في بولندا.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    توني كروس وجيسيكا فاربر

    أفضل أيام البطولة ستكون بالنسبة لنجم ر ريال مدريد توني كروس ربما ستكون أسبابها شخصية وبعيدة عن عالم الكرة، إذ ينتظر مع زوجته جيسيكا فاربر قدوم مولود جديد. علما أن كروس لديه طفل من مواليد 2013. وكان كروس قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام الألمانية قائلا "كرة القدم مهمة لكن الحياة الأسرية أهم". وكان كروس قد تزوج صديقة طفولته جيسيكا فاربر في عام 2015 في هايدلبرغ.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    بنديكيت وليزا هوفيديس

    لسنوات طويلة ارتبط مدافع شالكه ولاعب المنتخب الألماني بنديكيت هوفيديس بصديقة الطفولة ليزا، وتوجت العلاقة بالزواج عام 2015 في مدينة دسلدورف، حيث تعمل ليزا في مركز لممارسة اليوغا هناك.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    أندريه شورله ومونتانا يوركه

    بعد انفصال أندريه شورله عن صديقته ساندرا تعرف بطل العالم في انكلترا على عارضة الأزياء الكندية مونتانا يوركه لتنشأ بينهما علاقة حب، ويعلنا عن خطوبتهما في عام 2015. وعندما انتقل شورله من تشلسي إلى فولفسبورغ انتقلت مونتانا معه إلى ألمانيا أيضا.

    الكاتب: د.ص


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