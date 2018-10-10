تراجع ملحوظ في طلبات اللجوء إلى ألمانيا

توقع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تراجعا كبيرا في عدد طالبي اللجوء بألمانيا في العام الحالي بما يقارب 26 ألفا مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2017، حيث قدر الانخفاض بنسبة 15 في المائة. بحسب توقعات وزير الداخلية لوتيرة تقديم طلبات اللجوء في أفق نهاية العام الحالي.

وإستنادا إلى بيانات لوزارة الداخلية الألمانية أدلت بها أمس الإربعاء، ونشرتها صحيفة "دي تسايت" الألمانية، فإن عدد طالبي اللجوء من شهر يناير إلى سبتمبر أيلول الماضي ناهز 142167 طلبا، مسجلا تراجعا بنسبة 15,5 في المائة قياسا لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي مؤشر على التراجع الملوس في أعداد طالبي اللجوء لدى المكتب الاتحاد للهجرة اللجوء فان عدد الطلبات بلغت في شهر سبتمبر أيلول الماضي 12976 وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 21,5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي و14,2 في المائة مقارنة بشهر أغسطس آب من هذا العام.

وتفيد الإحصاءات أن معظم طالبي اللجوء هم من سوريا والعراق وأفغانستان.

م.س(د ب أ)