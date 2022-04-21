تراجع معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا.. والسبب؟

قال معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، في تقريره الأسبوعي الصادر مساء الخميس (الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، إن معدلات الإصابة الأسبوعية انخفضت في كل الولايات وفي وكل الشرائح العمرية في الأسبوع الماضي.

وكتب المعهد: "أنه لا يزال يتعين في هذا الشأن أخذ عامل العطلات المدرسية في الحسبان، حيث يؤثر هذا العامل سواء على المخالطات أو على سلوك الاختبارات"، مشيرا إلى أن من الممكن أن يكون التراجع مسألة مؤقتة نظرا لأن هناك عطلات في العديد من الولايات.

تطور الجائحة ودروس للمستقبل

وأوضح التقرير أن الأسبوع الماضي لم يشهد انخفاضا في معدل الإصابة الأسبوع فحسب، بل انخفض أيضا عدد حالات المسارات الخطيرة للمرض التي تم تسجيلها، كما تم رصد اتجاه تنازلي في تركيز كمية الفيروس في مياه الصرف في الجزء الأكبر من الأماكن التي تم فحصها. وتراجع عدد زيارات الأطباء بسبب الإصابة بمرض كوفيد19- على أساس المقارنة الأسبوعية.

وتوقع المعهد بوجه عام ارتفاع أعداد أمراض الجهاز التنفسي خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع المعهد في تقريره: "سَيُظْهِر المعدل الإيجابي وعدد الأمراض التي تسببها الإنفلونزا اتجاها متزايدا، وستؤدي عدوى الفيروس المخلوي التنفسي ولاسيما عند الأطفال الصغار إلى زيادة الأمراض وحالات دخول المستشفيات".

وكان الفيروس المخلوي التنفسي أدى في العام الماضي إلى موجة غير عادية في بعض الدول، وهو ما كان يعتبر نتيجة لجائحة كورونا.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! الكيوي معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! كل جسم يحتاجه أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! مضاد للأكسدة يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! النشاط الإنزيمي يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! مكافحة العدوى يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! الوقاية من أمراض خطيرة النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! الجرعة المناسبة وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك



ف.ي/أ.ح (د ب ا)