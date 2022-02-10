 تراجع عدد الإصابات في جنوب إفريقيا | DW الأخبار | DW | 07.07.2022

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DW الأخبار

تراجع عدد الإصابات في جنوب إفريقيا

تراجعت حدة الموجة الخامسة من متحورات كورونا في جنوب إفريقيا. فقبل نصف سنة كان متحور أوميكرون منتشراً في جوهانسبيرغ بشكل كبير. لكن الآن ومع حلول فصل الشتاء هناك يبدو أن عدد الإصابات قد تراجع والحياة تعود إلى طبيعتها.

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