تراجع عدد الإصابات في جنوب إفريقيا

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تراجعت حدة الموجة الخامسة من متحورات كورونا في جنوب إفريقيا. فقبل نصف سنة كان متحور أوميكرون منتشراً في جوهانسبيرغ بشكل كبير.
لكن الآن ومع حلول فصل الشتاء هناك يبدو أن عدد الإصابات قد تراجع والحياة تعود إلى طبيعتها.
تفشى فيروس كورونا بين أعضاء وفد رافق المستشار الألماني في رحلة إلى أفريقيا شملت السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
رجح كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن تتحقق بلاده ذروة الموجة الجديدة لكورونا بعد أسابيع فقط، مستدركاً بضرورة تلقيح الأطفال وحضورهم الشخصي في الفصول المدرسية.
أكدت شركتا بيونتيك وفايزر أن سلالة جنوب أفريقيا من كورونا ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاحهما. وجهات صحية ألمانية تحث على التطعيم بلقاح أسترازينيكا والتوقف عن التشكيك في نجاعته.
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