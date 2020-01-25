تراجع طفيف في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين

بحسب أحدث الأرقام التي أعلنتها الصين، بلغ عدد حالات الإصابة بمرض كورونا فيروس 68500 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

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وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة (اليوم الأحد 16 فبراير/ شباط 2020) عن رصد 2009 حالات جديدة، انخفاضا من 2641 في اليوم السابق، و142 حالة وفاة جديدة، انخفاضا عن 143 في اليوم السابق. وجميع حالات الوفاة ما عدا أربع حدثت في إقليم هوبي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "على الصين أن تعزز القيادة الموحدة للجهود من أجل السيطرة على الوباء".

وخارج البر الرئيسي الصيني، ظهرت نحو 500 حالة إصابة بالفيروسفي نحو 24 دولة ومنطقة، مع أربع وفيات في اليابان وهونغ كونغ التي تحكمها الصين والفلبين والآن فرنسا. وأعلنت السلطات الفرنسية أمس السبت وفاة صيني يبلغ من العمر 80 عاما في مستشفى في باريس بسبب إصابته بعدوى رئوية ناتجة عن الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه من المستحيل تحديد أين سينتشر الوباء. وأضاف تيدروس في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا "نشعر بالقلق إزاء التزايد المستمر في عدد الحالات بالصين".

وأكبر مجموعة من الإصابات خارج الصين موجودة على متن السفينة السياحية دايموند برينسيس التي تخضع لحجر صحي قبالة يوكوهاما باليابان، حيث تمّ الإعلان عن 70 حالة جديدة اليوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 355 شخصا من بين ركاب وأفراد الطاقم الذين يبلغ عددهم 3700 شخص. وأُرسل من أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس إلى مستشفى.

وقالت الولايات المتحدة أمس السبت إنها تعتزم إرسال طائرة لإعادة الركاب الأمريكيين إلى بلدهم حيث سيتم عزلهم لمدة أسبوعين آخرين. وكذلك الأمر بالنسبة لهونغ كونغ التي تنوي استعادة نحو 330 من مواطنيها، بينما قالت كندا إنها سترسل طائرة أيضا لإجلاء مواطنيها من السفينة.

ح.ز / و.ب (رويترز، د ب أ)