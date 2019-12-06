تراجع شعبية الاشتراكيين في ألمانيا رغم انتخابهم قيادة جديدة

عقب انتخاب أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، قيادة جديدة لحزبهم، تراجعت شعبية الحزب في استطلاع للرأي لقياس شعبية الأحزاب الألمانية.
وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019)، تراجعت شعبية الحزب مقارنة بالأسبوع الماضي بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 11 بالمائة، ليحل بذلك في المرتبة الرابعة خلف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الذي ارتفعت شعبيته بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 14 بالمائة.
وارتفعت أيضا شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، بمقدار نقطة مئوية إلى 28 بالمائة، ليحافظ على موقع الصدارة. كما حافظ حزب الخضر على المرتبة الثانية باستقراره عند نسبة 22 بالمائة. وزادت شعبية الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 9 بالماة، مقابل 8 بالمائة لحزب "اليسار" الذي لم تتغير نتيجته عن الأسبوع الماضي.
وبحسب الاستطلاع، فإن 24 بالمائة من الألمان لم يحسموا قرارهم بشأن الانتخابات، أو لا يعتزمون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة على الأرجح. وفي سياق متصل، أعرب 3 بالمائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في قدرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حل مشكلات ألمانيا على النحو الأفضل، بتراجع قدره نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي.
وبلغت نسبة الثقة في التحالف المسيحي 19 بالمائة، و12 بالمائة لحزب الخضر. وفي المقابل، أعرب 57 بالمائة من الألمان عن عدم ثقتهم في قدرة أي حزب على حل مشكلات البلاد على أفضل نحو.
يُذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن نتيجة انتخابات رئاسة الحزب بأصوات أعضائه يوم السبت الماضي، والتي فاز فيها الثنائي نوربرت فالتر- بوريانس وزاسكيا إسكن. وانتخب مندوبو الحزب أمس الجمعة نفس الثنائي خلال المؤتمر العام المنعقد في برلين.
وأجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي لحساب محطة "آر تي إل" التلفزيونية الألمانية.
ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
المرحلة الجنينية والولادة
تعود جذور "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية عام 1848. وكانت الفترة بين 1863 و1869 المرحلة الجينية لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي عام 1875 جاء تأسيس الحزب عن طريق اندماج "الجمعية العامة لعمال ألمانيا" ADAV التي أسسها فرديناند لاسال، و"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" SPDA والذي أسسه كل من أوغست بيبيل وفيلهلم ليبكنشت.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
الانشقاق
انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1920 جناح، بزعامة كل من روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنشت. واحتج المنشقون على تأييد الحزب لمشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
الحظر
بعد أن كان الحزب قد أعلن تبنيه الفكر الماركسي بشكل صريح عام 1891، تم حظره رسمياً عام 1933 بعد صعود النازيين للسلطة. وتعرض نشطاؤه وأعضاؤه للسجن والتعذيب. وفي عام 1945 تمت إعادة تأسيس الحزب من جديد.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
بعد الحرب - عقدان في المعارضة
بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب نهائياً عن الفكر الماركسي، وظل منذ عام 1949 في صفوف المعارضة البرلمانية وذلك حتى عام 1966.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
المشاركة في أول ائتلاف حكومي
في عام 1966 شارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أول ائتلاف حكومي كبير مع التحالف المسيحي ("الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري). شغل قائد الحزب الاشتراكي آنذاك فيلي برانت منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
الفوز الكبير..وتشكيل حكومة
بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 1969، وصل مرشحه فيلي برانت لمنصب مستشار ألمانيا، في الحكومة، التي تشكلت بالائتلاف مع "الحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي). استمرت الحكومة إلى عام 1982، لكن بعد فضيحة تورط مساعد بارز لبرانت في التجسسس لصالح ألمانيا الشرقية، استقال برانت من منصبه عام 1974.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
حكومة هيلموت شميت
بدأ هيلموت شميت مشواره السياسي بالتحاقه بالحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1946. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى البرلمان الاتحادي الألماني عام 1953 ممثلاً للحزب الاشتراكي. في عام 1974 انتخب هيلموت شميت مستشاراً لألمانيا خلفاً للمستشارالسابق فيلي برانت.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
سحب الثقة
بعد سحب الثقة من هيلموت شميت عام 1982 عاد الحزب مجدداً إلى صفوف المعارضة وامتدت هذه الفترة حتى عام 1998.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
حكومة غيرهارد شرويدر
حصد الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1998 حوالي 40.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وتمكنوا بذلك من دخول البرلمان بقوة أكبرهذه المرة. وشكل الحزب بقيادة زعيمه غيرهارد شرودر ائتلافاً حكومياً مع حزب الخضر امتد لثماني سنوات.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
المشاركة في حكومة ميركل
حل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة عام 2005. وشارك الحزب، الذي كان يتزعمه فرانك فالتر شتاينماير، في حكومة الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
إلى المعارضة درّ!
تكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزيمة كبيرة في انتخابات عام 2009، ما جعله يعود أدراجه من جديد للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
انتخابات 2013 ومع ميركل من جديد
في شهر مايو/ أيار عام 2013 احتفل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرور 150 عاماً على تأسيسه، وفي السنة نفسها شارك الحزب بعد انتخابات التشريعية العامة في تشكيل حكومة ائتلاف كبير مع انغيلا ميركل.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
هزيمة كبرى في 2017
مني الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمرة الرابعة بالهزيمة في انتخابات 2017 أمام المستشارة ميركل. ولم ينجح المرشح مارتن شولتس، زعيم الحزب من تحقيق الفوز لحزبه وعاد به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
مشاورات لتشكيل حكومة جديدة
أبدى رئيس الحزب مارتن شولتس استعداد حزبه للحوار من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا. وقال شولتس عقب لقائه مع فرانك-فالتر شتاينماير إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه. إعداد: إيمان ملوك