تراجع شعبية الاشتراكيين في ألمانيا رغم انتخابهم قيادة جديدة

عقب انتخاب أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، قيادة جديدة لحزبهم، تراجعت شعبية الحزب في استطلاع للرأي لقياس شعبية الأحزاب الألمانية.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019)، تراجعت شعبية الحزب مقارنة بالأسبوع الماضي بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 11 بالمائة، ليحل بذلك في المرتبة الرابعة خلف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الذي ارتفعت شعبيته بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 14 بالمائة.

وارتفعت أيضا شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، بمقدار نقطة مئوية إلى 28 بالمائة، ليحافظ على موقع الصدارة. كما حافظ حزب الخضر على المرتبة الثانية باستقراره عند نسبة 22 بالمائة. وزادت شعبية الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 9 بالماة، مقابل 8 بالمائة لحزب "اليسار" الذي لم تتغير نتيجته عن الأسبوع الماضي.

مشاهدة الفيديو 01:34 شارك ميركل وتداعيات انتخاب قيادة جديدة للحزب اللإشتراكي الألماني إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3U7So ميركل تؤكد استعدادها للتباحث مع القيادة الاشتراكية الجديدة دون تغيير الاتفاق الحكومي

وبحسب الاستطلاع، فإن 24 بالمائة من الألمان لم يحسموا قرارهم بشأن الانتخابات، أو لا يعتزمون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة على الأرجح. وفي سياق متصل، أعرب 3 بالمائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في قدرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حل مشكلات ألمانيا على النحو الأفضل، بتراجع قدره نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة الثقة في التحالف المسيحي 19 بالمائة، و12 بالمائة لحزب الخضر. وفي المقابل، أعرب 57 بالمائة من الألمان عن عدم ثقتهم في قدرة أي حزب على حل مشكلات البلاد على أفضل نحو.

يُذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن نتيجة انتخابات رئاسة الحزب بأصوات أعضائه يوم السبت الماضي، والتي فاز فيها الثنائي نوربرت فالتر- بوريانس وزاسكيا إسكن. وانتخب مندوبو الحزب أمس الجمعة نفس الثنائي خلال المؤتمر العام المنعقد في برلين.

وأجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي لحساب محطة "آر تي إل" التلفزيونية الألمانية.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)