 تراجع حدة الشغب.. هل يعود الهدوء إلى المدن الفرنسية؟ | مسائية DW | DW | 03.07.2023

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مسائية DW

تراجع حدة الشغب.. هل يعود الهدوء إلى المدن الفرنسية؟

تراجع حدة أعمال الشغب في فرنسا وتجمعات أمام مقار بلديات رفضا لأعمال العنف.. فهل يعود الهدوء إلى المدن الفرنسية؟ وبأي عين تنظر ألمانيا إلى ما يحدث في جارتها الغربية؟

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