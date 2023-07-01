تراجع حدة الشغب.. هل يعود الهدوء إلى المدن الفرنسية؟

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تراجع حدة أعمال الشغب في فرنسا وتجمعات أمام مقار بلديات رفضا لأعمال العنف.. فهل يعود الهدوء إلى المدن الفرنسية؟ وبأي عين تنظر ألمانيا إلى ما يحدث في جارتها الغربية؟
اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 1300 على خلفية اتساع رقعة أعمال الشغب في أنحاء مختلفة من البلاد. وفيما يخضغ الشرطي المتهم بقتل المراهق نائل م. لتحقيق بتهمة القتل العمد، أصدر نجوم كرة فرنسيون بياناً دعوا فيه إلى الهدوء.
في ظل انتشار مشاهد النهب والسيارات المحترقة والمباني العامة ذات الواجهات المهشمة، تحاول الحكومة الفرنسية احتواء العنف بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب والتخريب، لكنها لم تذهب لحد إعلان حال الطوارئ.
لليلة الخامسة على التوالي، تواصلت أعمال الشغب والنهب في عدد من المدن الفرنسية. الداخلية الفرنسية تتحدث عن هدوء نسبي تعزوه إلى الحضور الأمني المكثف، فيما ألغى الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة كانت مرتقبة له اليوم إلى ألمانيا.
اندلعت أعمال عنف متفرقة في فرنسا ليل الأحد، لكن أعمال الشغب التي هزت البلاد على مدار أيام تراجعت حدتها، في وقت دعت فيه جدة المراهق القتيل برصاص الشرطة إلى إنهاء أعمال الشغب والعنف.
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