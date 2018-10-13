 تراجع حاد في شعبية الائتلاف الحاكم الألماني في استطلاعات الرأي | أخبار | DW | 19.10.2018

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أخبار

تراجع حاد في شعبية الائتلاف الحاكم الألماني في استطلاعات الرأي

تراجعت شعبية الائتلاف الحاكم في ألمانيا على نحو حاد في استطلاعات رأي نشرته القناة الثانية في التليفزيون الألماني، وبلغت شعبية التحالف المسيحي 27%، فيما تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتصل إلى 14%.

Deutschland Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

تراجعت شعبية الائتلاف الحاكم في ألمانيا على نحو حاد في استطلاعات الرأي. فبحسب استطلاع نشرته القناة الثانية في التليفزيون الألماني اليوم (الجمعة 19 تشرين الثاني، أكتوبر 2018)، بلغت شعبية التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل 27%، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة مقارنة باستطلاع مماثل نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، كما تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 14%.

مختارات

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن هذه أسوأ نتيجة للتحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ إجراء القناة لهذا الاستطلاع الدوري. وتراجعت شعبية الائتلاف الحاكم أيضا في الاستطلاع الذي تجريه شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، حيث حصل التحالف المسيحي على نسبة 25%، بتراجع قدره نقطة مئوية، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 14% بتراجع قدره نقطة مئوية. وهذه أيضا أسوأ نتائج يحققها التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ إجراء شبكة "إيه آر دي" لهذا الاستطلاع.

في المقابل، ارتفعت شعبية حزب الخضر في استطلاع (إيه آر دي) بواقع نقطتين مئويتين لتصل إلى 19% وهي أعلى نسبة يحققها منذ أيلول/سبتمبر 2011، 20% في الاستطلاع الثاني بزيادة 3 نقاط مئوية).

واستقرت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عند نسبة 16% في الاستطلاعين، بينما ارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر في استطلاع (إيه آر دي) بمقدار نقطة مئوية إلى 11%، واستقرت في استطلاع القناة الثانية عند 8% .

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس الحزب الفيدرالي الديمقراطي كريستيان ليندنر قوله أن الليبراليين ليسوا مستعدين الآن لمحاولة تشكل ائتلاف جامايكي جديد في الحكومة الفدرالية.

أما في هيسن فيبدو الموقف مختلفا، حسب تعبير ليندنر الذي يمضي إلى القول" هناك سنكون جاهزين للمشاركة في حكومة ائتلاف جامايكي، على غرار ما جرى في ولاية شلزفيغ هولشتاين".

 في حين تراجعت شعبية حزب "اليسار" بواقع نقطة مئوية في استطلاع (إيه آر دي) لتصل إلى 9%، بينما سجل نسبة 10% في استطلاع (القناة الثانية).

 يذكر أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري فقد الأغلبية المطلقة في انتخابات البرلمان المحلي لولاية بافاريا التي جرت يوم الأحد الماضي، كما تراجع نتيجة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لأقل من 10%. شارك في استطلاع (القناة الثانية) 1117 ألمانيا، بينما شارك في استطلاع (إيه آر دي) 1040 ألمانيا.

م.م/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)

  • Landtagswahl Bayern CSU (Reuters/M. Dalder)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    برلمان بافاريا ونتائج تاريخية

    أسفرت انتخابات برلمان ولاية بافاريا الألمانية التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) عن خسارة تاريخية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري) وكذلك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان الشريكان لحزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي في الحكومة الألمانية.

  • Bayern Landtagswahl Schulze, Söder und Aiwanger (picture-alliance/dpa/L. Barth-Tuttas)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    خسارة تاريخية للحزب البافاري

    خسر الاتحاد المسيحي الاجتماعي الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها على مدار 50 عاما، وحصل في انتخابات 2018 على 37,3% من جملة الأصوات، أي بخسارة 10,4% عن انتخابات عام 2013، وفقا للنتائج الأولية. وتعد هذه أسوأ نتيجة للحزب في تاريخه وقال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر (منتصف الصورة) إنها خسارة "مؤلمة" و "نقبل نتيجة الانتخابات بتواضع".

  • Landtagswahl in Bayern | Reaktion Natascha Kohnen SPD (Reuters/M. Rehle)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    أكبر خسارة في تاريخ الاشتراكيين

    أما الخاسر الأكبر للانتخابات في بافاريا فكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصد 9,6% وهي أسوأ نتيجة انتخابات في تاريخه، فقد كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية في بافاريا 20,6%. وأصبح الحزب الذي قادته مرشحته الرئيسية في بافاريا ناتاشا كونن (الصورة) خامس قوة في البرلمان البافاري.

  • Bayern Landtagswahl Hartmann und Schulze | Jubel (Reuters/A. Gebert)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الخضر يحققون فوزا تاريخيا

    أما الفائز الأكبر فهو حزب الخضر المعارض. فقد حقق الخضر نسبة 17,8%، أي بزيادة تبلغ نسبتها 9,2% عن انتخابات عام 2013. وبتلك النتيجة أمسى الخضر ثاني أكبر قوة في برلمان بافاريا، وهي سابقة في تاريخ الحزب في الولاية. وقالت المرشحة الرئيسية للحزب كاتارينا شولتسه (الصورة) وهي تصف تلك اللحظة "لقد قفز قلبي" من الفرحة.

  • Bayern Landtagswahl 2018 | AfD Wahlparty (DW/H. Kiesel)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الشعبويون يحصدون الأصوات من لاشئ

    كما سجل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، انتصارا كبيرا حيث حصل على 10,6% من الأصوات، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في الانتخابات في بافاريا. وبذلك يكون رابع قوة في البرلمان، خلف الناخبين الأحرار، الذين حصدوا 11,5 من جملة الأصوات. غير أن حزب البديل محكوم عليه بالبقاء في المعارضة فكافة الأحزاب الأخرى ترفض إقامة تحالف معه لتشكيل الحكومة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

كانت التوقعات تشير إلى حدوث زلزال انتخابي في ولاية بافاريا، وهو ما قد وقع فعلا، فقد خلط ناخبو بافاريا الأوراق حيث سجلت أحزاب خسائر تاريخية ونجحت أخرى في تحقيق مكاسب تاريخية في انتخابات برلمان بافاريا لعام 2018. (14.10.2018)  

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