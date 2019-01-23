تراجع جديد لعدد طالبي اللجوء في ألمانيا في 2018

سجل عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا تراجعا جديدا في 2018، أي بنسبة 16.5% عن عام 2017. وتشير هذه النسبة إلى تراجع واضح في أعدادهم بعد وصول ما يفوق مليون منهم في 2015 و2016، كما تفيد الأرقام التي نشرت اليوم الأربعاء (23 كانون الثاني/يناير 2019).

فما بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2018، سُجل 185.853 طلب لجوء في ألمانيا، كما أعلن وزير الداخلية هورست زيهوفر. وأعرب وزير الداخلية الألمانية عن ارتياحه "للتراجع المستمر" للواصلين الجدد بعد "ذروة خريف 2015" التي حملت ألمانيا على أن تشدد تدريجا سياستها على صعيد الهجرة.

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موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال! الإبعاد إلى خارج البلد المنشود الحكومة الأسترالية المحافظة ترفض فتح الأبواب أمام اللاجئين، وأولئك الذين يتمكنون فعلا من الوصول إلى القارة الخامسة بعد مسار شاق وطويل؛ يتم إبعادهم بكل صرامة. وأبرمت الحكومة اتفاقيات مع عدد من بلدان المحيط الهادئ لاستقبال اللاجئين في مخيمات خاصة في هذه البلدان. المراقبون يصفون أوضاع تلك المخيمات بالكارثية.

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موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال! الهروب في ظل البرد القارس في لعبة فر وكر، يحاول اللاجئون اجتياز الحدود البوسنية الكرواتية. الملاذ المرتجى للمهاجرين هو كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا الطريق محفوف بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، فصل الأمطار والثلوج والعواصف.

موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال! الهروب من البطش إلى الفقر فصل الأمطار في مخيم للاجئين في كوتوبالونغ في بنغلادش. هنا هاربات من ميانمار بمظلات تحميهن من الأمطار. بطش النظام العسكري في ميانمار دفع بأكثر من مليون من مسلمي الروهينغا للهروب إلى البلد الجار بنغلادش، الذي لا يقل فقرا عن ميانمار. كوتوبالونغ يعتبر حاليا أكبر مخيم للاجئين في العالم.

موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال! الحياة بدون مفر تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال! الوصول إلى إسبانيا بأغطية حمراء يُستقبل لاجؤون في ميناء مالاغا الإسباني من قبل الصليب الأحمر الدولي. 246 مهاجراً تم انقاذهم في عملية تتكرر يومياً. الكثير من الأفارقة يتجنبون حالياً الطريق لأوروبا عبر ليبيا ويتوجهون بدل ذلك غرباً إلى الجزائر أو المغرب.

موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال! لاجئون سودانيون في أوغندا لفترة طويلة كانت أوغندا نفسها دولة مزقتها الحرب الأهلية؛ إلا أن الوضع تغير وأصبح مستقراً، بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى. في الصورة هنا لاجئون قادمون من جنوب السودان. وصولهم إلى كولوبا، يعني لهم الوصول إلى بر أمان. هناك اليوم مئات الآلاف من سكان جنوب السودان، الذين لجأوا إلى أوغندا، هربا من أعمال العنف في بلدهم. اعداد: كارستن جرين/ حسن زنيند



وأضاف زيهوفر، الرئيس السابق للحزب الاجتماعي البافاري قائلا: "نسجل مزيدا من التحكم في موضوع الهجرة، أعدنا النظام، ووضعت قواعد واضحة قيد التطبيق". وأعرب أيضا عن ارتياحه لأن ألمانيا، البلد الأول لاستقبال طالبي اللجوء في أوروبا، حدد هدفا يقضي بأن يقتصر عدد طالبي اللجوء في السنة على ما بين 180 و220 ألفا.

ولا يزال هذا الهدف عرضة لانتقادات حادة من المنظمات غير الحكومية لمساعدة المهاجرين، التي تؤكد أنه لا يمكن تحديد عدد الأشخاص المضطهدين الذين يطلبون الحماية في دولة أخرى.

وتعد سوريا والعراق وأفغانستان وإيران، من بين أبرز البلدان، التي يأتي منها الأشخاص الذين يطلبون حماية في ألمانيا. ونسبة الحماية، أي النسبة المئوية لطالبي اللجوء الذين يحصلون على تصريح بالإقامة، بلغت 35% في 2018، كما أوضح الوزير، أي بتراجع كبير مقارنة بـ 43.4% في عام 2017 و62.4% في عام 2016.

وأوضح زيهوفر، الناقد الكبير لقرار المستشارة ترك حدود بلادها مفتوحة في 2015، أن الوصول الكثيف للمهاجرين أدى إلى بروز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الذي بات ممثلا في البوندستاغ بحوالي 90 نائبا. وكانت فرنسا البلد الثاني لطلبات اللجوء في أوروبا العام الماضي مع زيادة 22% للملفات المسجلة، ووصل أعدداهم إلى 122.743 شخصا.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)