تراجع الريال اليمني

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يعاود الريال اليمني الإنهيار مجددا بعد تحسن مؤقت عقب الوديعة السعودية المعلن عنها والمقدرة بمليار دولار ما أدى إلى زيادة كبيرة في التضخم والإنقسام المالي ونقص العملات الأجنبية
يثير الصعود الجامح للدولار الأميركي الذي يسجل مستويات قياسية متتابعة أمام العديد من العملات مخاوف من انهيار عملات أخرى ومن أزمة كبرى لم يشهدها العالم لها مثيل منذ الأزمة الآسيوية عام 1997.
يدفع الوضع المتردي في اليمن الكثير من الناس إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية تكاليف حياتهم اليومية ولأسباب أخرى، ما هذه الأسباب، وكيف أثرت عمليات البيع على سوق العقارات في ظل استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي؟
تلقي "حرب العملة" في اليمن بظلالها على الحياة اليومية للناس، فرغم أن هناك عملة واحدة، إلا أن لها سعران للصرف، وهو "أمر خارج عن المألوف"، بحسب خبراء. فكيف حصل ذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على اليمنيين؟
كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟
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