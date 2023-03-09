تراجع الريال اليمني

اليمن- "حرب العملة" بين الحكومة والحوثيين تعمق معاناة الناس!

تلقي "حرب العملة" في اليمن بظلالها على الحياة اليومية للناس، فرغم أن هناك عملة واحدة، إلا أن لها سعران للصرف، وهو "أمر خارج عن المألوف"، بحسب خبراء. فكيف حصل ذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على اليمنيين؟