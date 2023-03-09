 تراجع الريال اليمني | DW الأخبار | DW | 10.03.2023

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DW الأخبار

تراجع الريال اليمني

يعاود الريال اليمني الإنهيار مجددا بعد تحسن مؤقت عقب الوديعة السعودية المعلن عنها والمقدرة بمليار دولار ما أدى إلى زيادة كبيرة في التضخم والإنقسام المالي ونقص العملات الأجنبية

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