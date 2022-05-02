 تراجع الإنتاج في أكبر حقل للغاز الطبيعي في أوروبا | DW الأخبار | DW | 03.05.2022

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DW الأخبار

تراجع الإنتاج في أكبر حقل للغاز الطبيعي في أوروبا

تعد مخزوانات الغاز في مدينة غرونينغن الهولندية إحدى بدائل الغاز الروسي. غير أن سنوات الحفر هناك كان لها آثار جانبية مدمرة بسبب الزلازل الناجمة عن عمليات التنقيب.

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