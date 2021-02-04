 تراجع الإقبال على التطعيم في المغرب | DW الأخبار | DW | 15.09.2022

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تراجع الإقبال على التطعيم في المغرب

اللقاحات في المغرب كافية، لكن الاهتمام بها يتراجع. حصل 7 ملايين شخص على جرعة ثالثة و40 ألف شخص على جرعة رابعة. والآن تسعى مراكز التطعيم المتنلقة إلى تغيير ذلك.

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