تراجع الإقبال على التطعيم في المغرب

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اللقاحات في المغرب كافية، لكن الاهتمام بها يتراجع. حصل 7 ملايين شخص على جرعة ثالثة و40 ألف شخص على جرعة رابعة. والآن تسعى مراكز التطعيم المتنلقة إلى تغيير ذلك.
يتوقع أن تدعو المفوضية الأوروبية دول الاتحاد لتقديم جرعات معززة من مضادات فيروس كورونا لسكانها قبيل حلول الخريف والشتاء، فيما وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام نسختين معدلتين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا
أفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن الملك محمد السادس أصيب بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أعراض. وهذه أول مرة يعلن فيها الديوان الملكي أن العاهل المغربي أصيب بفيروس كورونا.
أطلقت ألمانيا حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والبداية كانت من هالبرشتات في ولاية ساكسونياـ أنهالت، بسيدة مسنة تبلغ من العمر 101 عاما. وبحسب مراقبين، فقد تعاملت مع وخز إبرة اللقاح بهدوء وابتسامة من خلف كمامتها.
بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.
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