تراجع أعداد متلقي المساعدات الاجتماعية من طالبي اللجوء

تراجعت أعداد اللاجئين الذين يعيشون على المساعدات المادية المقدمة من الدولة الألمانية في العام الماضي بشكل ملحوظ. وبالمجمل تلقى نهاية 2018 ما مجموعه 411 ألف طالب لجوء مساعدات، وهو رقم أقل بـ 58 ألفاً عن العام الذي قبله وبنسبة تبلغ 12 بالمائة، حسب ما أورد "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" اليوم الاثنين (16 أيلول/سبتمبر 2019).

وكان الرقم في عام 2015 حوالي مليون متلقي للمساعدات الاجتماعية، بيد أنه استمر في التراجع للعام الثالث على التوالي.

وتراجعت مدفوعات الدولة المقدمة كمساعدات بنسبة 17 بالمائة عن عام 2017، من 5.88 إلى 4.5 مليار يورو.

والجدير ذكره أن اللاجئين المعترف فيهم وفق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لا يدخلون ضمن الإحصائية أعلاه.

وشكل الرجال ما نسبته 64 بالمائة ممن تلقى المساعدات. كما بلغت نسبة القصر 31 بالمائة. وكان نصف المتلقين أسيويين، وفي هذه المجموعة كان عدد الأفغان 63 ألفاً ثم جاء العراقيون بواقع 43 ألفاً ومن ثم السوريين بواقع 23 ألفاً. وكان عدد الأفارقة حوالي 96 ألف متلق للمساعدات والأوروبيون 83 ألفاً.

خ.س/د.ص(أ ف ب، ك ن أ، ي ب د)