تذكرة إلى القمر

وعلى الرغم من أن ذلك حدث في خضم الحرب الباردة، إلّا أنّ ما يقرب من 100 ألف مواطن على جانبي الستار الحديدي حجزوا تذاكر سفر إلى القمر, من بينهم عائلة المخرجة السنيمائية ڤيرونيكا جاناتكوفا.

بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي يتسابقان لتعزيز توفقهما في مجال الفضاء، كان المواطنون على جانبي الستار الحديدي سعداء لتمكنهم من الانضمام إلى نادي "الرحلات الأولى للقمر" من خلال شرائهم لهذه التذاكر. عائلة المخرجة "ڤيرونيكا جاناتكوفا" توجد بحوزتها واحدة من هذه التذاكر، كان جدها قد اشتراها في "براغ" عام 1969. الآن تتلمس المخرجة أثر بعض أولئك المسافرين المحتملين إلى القمر وتحكي بطريقة فكاهية قصتهم، وقصة الرؤى التي ربطها هؤلاء الناس بالفضاء وما زالوا يحلمون بها اليوم.

بالإضافة إلى الاكتشافات الحصرية من أرشيفات أفلام أوروبا الشرقية، تتحدّث في هذا الفيلم السيدة "مارغريت واتيكامب"، أمينة المتحف الوطني للطيران والفضاء في واشنطن، والسيد "روبرت زوبرِن" مؤسس جمعية المريخ. بالإضافة إلى ذلك يتناول كلّ من السيِّد "إيفان أداموفيتش"، فيلسوف الخيال العلمي، والسيد "الكسندر جبيرت"، مؤرخ الفضاء، العلاقة بين "اليوتوبيا الكونية وحاجة الإنسان إلى الحلم". كما يحكي الصحفي النمساوي "غيرهارد بيستور" كيف استطاع هو في عام 1967 أن يقنع مسؤولي شركة "بان آم" بإطلاق برنامج نادي الراغبين المحتملين في السفر إلى القمر.





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