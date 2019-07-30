"تذكار" من الكويت يثير الرعب في مطار أمريكي

غريبة هي "التذكارات" التي يعثر عليها موظفو الأمن في مطارات العالم وتطالعنا بها الصحف في أخبار تكون طريفة في أغلب الأحيان، فهناك من عثر على حيوانات نادرة ومعرضة للانقراض أو زواحف أو في حوادث قليلة كقطع أثرية مُعدة للتهريب بطريقة احترافية بين الأمتعة. لكن يبدو أن مسافرا أمريكيا وضع بين أمتعته شيئاً من الصعب تصديق أنه ليس سوى "تذكار" يذكره فيما بعد بسفرته، إذ وجودوا فيها قاذفة صواريخ من أمتعة الرجل المسجلة.

وقامت السلطات في مطار بالتيمور واشنطن الدولي الأمريكي بمصادرة السلاح الفتاك على الفور، كما أعلنت وكالة سلامة النقل الأمريكية "تي أس أيه" في تغريدة لها على تويتر الاثنين، كما نقل موقع مجلة "دشبيغل" الألمانية.

وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المسافر أنه أحضر قاذفة الصواريخ كـ "هدية تذكارية" من الكويت، فيما كتبت ليزا فاربستاين، المتحدثة باسم وكالة سلامة النقل الأمريكية على تويتر تقول: "ربما كان من الأفضل له جلب ميدالية مفاتيح وحسب بدلاً عن قاذفة الصواريخ تلك".

وفقاً للوكالة الأمريكية قال الرجل الذي ينحدر من تكساس، وهو من أفراد الجيش الأمريكي، إن قاذفة الصواريخ كانت عاطلة، لكنه لم يُسمح له باصطحابها معه في الطائرة. واستدعى موظفو الأمن في المطار الإطفائية، التي قامت بنقل السلاح إلى الجهات المختصة لإتلافه. عن ذلك أكدت وكالة سلامة النقل الأمريكية: "لا يُسمح باصطحاب الأسلحة العسكرية في الأمتعة اليدوية أو الأمتعة المسجلة بالمطارات". لكن على الرغم من ذلك سُمح للرجل بمواصلة رحلته، من دون ان تعلن السلطات عن وجهته.

ع.غ/ ط.أ