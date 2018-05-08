 تذبذب المستوى يُحاصر أربعة نجوم في كرة القدم | عالم الرياضة | DW | 12.11.2018

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عالم الرياضة

تذبذب المستوى يُحاصر أربعة نجوم في كرة القدم

بعدما ساهموا في اعتلاء أنديتهم منصة التتويج في أكثر من مرة، يعاني عدة نجوم في عالم الساحرة المستديرة حالياً من تذبذب واضح في المستوى بداية هذا الموسم، في ظل توقعات باحتدام المنافسة والتشويق فوق المستطيل الأخضر.

Fußball Spanien Real Madrid v Real Valladolid (picture-alliance/abaca/A.P. Meca)

صورة من الأرشيف.

بعد عودة عجلة الدوريات الأوروبية الكبيرة إلى الدوران من جديد، في موسم يُتوقع أن يكون حافلاً بالكثير من الندية والتشويق، لازال بعض نجوم الساحرة المستديرة، الذين تألقوا في المواسم الماضية، يُعانون من تذبذب في المستوى فوق المستطيل الأخضر، ويطمحون إلى استعادة بريقهم الكروي في أقرب وقت ممكن.

لوكا مودريتش

تراجعت أسهم النجم الكرواتي لوكا مودريتش بشكل كبير في بورصة اللاعبين بداية هذا الموسم، إذ فشل متوسط ميدان ريال مدريد حتى الآن في الحفاظ على المستوى، الذي ظهر به الموسم الماضي عندما قاد "الميرنغي" إلى التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، فضلاً عن مساعدته المنتخب الكرواتي بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

مختارات

يبدو أن تعافي مانويل نوير من الإصابة سيرفع من حظوظه بشكل كبير في الذود عن عرين المنتخب الألماني في مونديال روسيا 2018، في ظل توقعات بجلوس الحارس الشاب تير ستيغن على دكة البدلاء رغم الموسم الكبير، الذي قدمه مع برشلونة. (31.05.2018)

أوضحت تقارير صحفية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد يسمح للساحر الكرواتي لوكا مودريتش بمغادرة القلعة المدريدية. رئيس "الميرنغي" وضع شرطا واحدا من أجل السماح لمودريتش بتحقيق حلمه اللعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم. (15.10.2018)

وفقد صانع الألعاب الموهوب الكثير من بريقه الكروي فوق المستطيل الأخضر هذا الموسم، حيث تغيب لمسة مودريتش الكروية التي يستطيع من خلالها فك شيفرة دفاعات الخصوم وقلب الطاولة على الفرق، التي تعتمد بشكل كبير على التكتل الدفاعي. كما أن فشل انتقال مودريتش (33 عاماً) إلى إنتر ميلانو في فترة الانتقالات الصيفية قد يكون من العوامل التي أثرت على مستوى النجم الكرواتي الموهوب.

مانويل نوير

حارس عرين بايرن ميونيخ مانويل نوير من ضمن نجوم الساحرة المستديرة، الذين يبتعدون عن مستواهم المعروف في الوقت الحالي. فبعد إصابة قوية أبعدته مدة طويلة عن الملعب لم يعد نوير ذلك الحارس، الذي ترتعد فرائس المهاجمين أثناء اللعب ضده، وأصبح الحاس الألماني يستقبل أهدافاً كان يصدها بسهولة في مواسم الماضية.

وبلغة الأرقام استقبلت شباك نوير 14 هدفاً في 12 جولة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تراجعت تصديات الحارس الألماني بنسبة 50% من إجمالي التسديدات التي تم توجيهما إلى نوير، حسب ما تشير إليه مجلة "كيكر".

Fußball Bundesliga 10. Spieltag | Borussia Dortmund v Bayern München | Tor zum 3:2 (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

باكو ألكاسير يهز شباك مانويل نوير في مباراة دورتموند أمام بايرن ميونيخ.

سيرجيو راموس

قائد ريال مدريد سيرجيو راموس بدوره من الأسماء الكروية، التي تُعاني من تراجع في المستوى بداية هذا الموسم. فرغم مكانة الدولي الإسباني الكبيرة في قلوب مشجعي "الميرنغي"، إلا أن هذه الأخيرة لم تترد في إطلاق سافرات الاستهجان ضد راموس، بسبب مستواه في بعض مباريات فريقه هذا الموسم.

ونال المدافع الشرس أيضاً نصيباً وافراً من الانتقادات عقب مستواه الذي وصف بـ"السيء" في مباراة ريال مدريد أمام برشلونة، والتي تجرع فيها فريق العاصمة الإسبانية طعم الخسارة بـ1-5.

أليكسيس سانشير

انخفض مستوى النجم التشيلي أليكسيس سانشيز بشكل كبير منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد بعد منافسة قوية مع جاره مانشستر سيتي للحصول على خدمات نجم أرسنال السابق.

ويُعاني سانشيز من تذبذب واضح في المستوى ويلازم دكة بدلاء "الشياطين الحمر" في أكثر من مرة هذا الموسم. كما أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينو يبدو غير راضٍ عن أداء الدولي التشيلي. فقد أكدت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية مؤخراً أن المدرب البرتغالي يعتقد أن إدارة الفريق تعاقدت مع اللاعب الخاطئ.

ومن المتوقع رحيل الدولي التشيلي عن "الشياطين الحمر" في الميركاتو الشتوي في حال لم يستعد سحره الكروي في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن مانشستر يونايتد يبتعد بـ 12 نقطة كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي في "البريميرليغ".

  • Deutschland 1. Bundesliga- Bayern München - SC Freiburg 4:1 (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    نوير يغيب من جديد

    خلال استعداده لمباراة بايرن ميونيخ مع شالكه بالدوري الألماني أصيب الحارس الكبير، مانويل نوير، من جديد في مشط قدمه اليسرى. وخضع نوير الثلاثاء (19 سبتمبر/ أيلول) لجراحة ناجحة. وتعد هذه هي إصابته الثالثة في نفس القدم خلال الشهور الخمس الأخيرة. نوير هنا في الصورة في مايو/ أيار خلال الاحتفال بدرع الدوري. وأعلن بايرن أن قائده سيغيب عن المباريات هذه المرة حتى يناير/ كانون الثاني 2018.

  • Fußball Bundesliga VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg Christian Gentner (picture-alliance/H. Rudel)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    قائد آخر يغيب

    إصابات في الأنف والفك وكدمات في الرأس تعرض لها قائد شتوتغارت، كريستيان غنتنر، إثر تداخله مع حارس مرمى فريق فولفسبورج كوين كاستلز، أثناء مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من الدوري. ركبة الحارس صدمت بقوة وجه القائد وسببت له كسوراً بجوار العين ومنطقة الأنف والفك الأعلى. وقد لقي سلوك حارس المرمى استهجانا كبيرا من قبل مشجعي شتوتغارت.

  • Deutschland VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1:1 (picture alliance/Avanti-Fotografie/R. Poller )

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    عودة إلى الحياة

    كان الجميع يخاف على كريستيان غينتر (31 سنة)، الذي سقط على الأرض مدرجا في دمائه، لكنه طمأن جمهوره عبر فيسبوك قائلاً "حالي جيد جدا". القائد، الذي كاد يبتلع لسانه لولا التدخل الطبي الفوري قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء، عاد إلى الحياة لكنه سيغيب عن الدوري الألماني حتى وقت شفائه.

  • Champions League - FC Barcelona vs Juventus Dembele (Reuters/A. Gea)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    صفقة خاسرة؟

    انضم عثمان ديمبلي (20 سنة) إلى قائمة المصابين في الدوريات الأوربية خلال الأسبوع المنصرم. النجم الفرنسي أصيب بتمزق في عضلات فخذه الخلفية في مباراة خيتافي، مما أرغمه على غياب سيدوم من ثلاثة حتى أربعة أشهر عن الملاعب. وقد خضع لجراحة ناجحة في فلنلندا الثلاثاء (19/9/2017). إصابة الوافد الجديد تضيع على فريق برشلونة فرصة الإستفادة من اللاعب صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي الكاتالوني.

  • Fußball WM Finale Argentinien Deutschland (Getty Images)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    إصابة توقظ جراح المونديال

    كريستوف كرامر، قطعت شفته ونزفت كثيرا خلال مباراة فريقه مونشنغلادباخ ضد لايبزيغ السبت (16/9/2017). الدولي الألماني أبى إلا أن يكمل المباراة، رغم الإصابة التي جعلت الحكم يشهر مباشرة البطاقة الحمراء في وجه الغيني نبي كيتا، الذي أوقف فيما بعد ثلاث مباريات. إصابة كرامر هذه المرة ذكرته بنهائي كأس العالم حينما اصطدم بوجهه مع كتف مدافع أرجنتيني ليسقط أرضا وينسى أنه يخوض المباراة النهائية.

  • Deutschland Fußball Bundesliga- SV Werder Bremen v FC Schalke 04 (Getty Images/Bongarts/M. Rose)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    كسر الكتف أهون من كسر القدم؟

    سيغيب ماكس كروزه، مهاجم فيردر بريمن، لأسابيع عن الملاعب بعد أصابته السبت (16/9/2017) أيضا في مباراة فريقه مع شالكه. حيث تدخل معه بعنف مدافع شالكه ثيلو كيرر، ليسقطه أرضا، ويتم نقله سريعا للمستشفى ويخضع لجراحة ناجحة، حسب بريمن. التدخل العنيف تسبب لكروزه في كسر على مستوى الترقوة، ويعتقد البعض أن الأمر كان سيصبح أشد خطورة لو تعلق بكسر على مستوى القدم.

  • Fußball Chelsea v Arsenal - Premier League Danny Welbeck (Getty Images/M. Hewitt)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    غياب لأجل غير مسمى

    وفي اليوم التالي (الأحد) تعرض نجم أرسنال داني ويلبك (26 عاما) إلى إصابة على مستوى العضلة الضامة، وهو ما سيجعله يغيب عن المباريات لفترة غير معلومة. اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية خرج متأثرا بإصابته أثناء مباراة ديربي العاصمة البريطانية بين فريقه أرسنال وفريق تشيلسي في الدقيقة 73 من المباراة. وقال آرسين فنغر، مدرب أرسنال: "لا أعرف مدى خطورتها ولكن يبدو أنها ليست إصابة سهلة." (اعداد: مريم مرغيش)


مختارات

موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

في أقل من أسبوع تعرض عدد كبير من نجوم الكرة في ألمانيا وأوروبا لإصابات خطيرة جعلتهم يخضعون لجراحات، ستغيبهم عن الملاعب لشهور. (19.09.2017)  

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