تذبذب المستوى يُحاصر أربعة نجوم في كرة القدم

بعد عودة عجلة الدوريات الأوروبية الكبيرة إلى الدوران من جديد، في موسم يُتوقع أن يكون حافلاً بالكثير من الندية والتشويق، لازال بعض نجوم الساحرة المستديرة، الذين تألقوا في المواسم الماضية، يُعانون من تذبذب في المستوى فوق المستطيل الأخضر، ويطمحون إلى استعادة بريقهم الكروي في أقرب وقت ممكن.

لوكا مودريتش

تراجعت أسهم النجم الكرواتي لوكا مودريتش بشكل كبير في بورصة اللاعبين بداية هذا الموسم، إذ فشل متوسط ميدان ريال مدريد حتى الآن في الحفاظ على المستوى، الذي ظهر به الموسم الماضي عندما قاد "الميرنغي" إلى التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، فضلاً عن مساعدته المنتخب الكرواتي بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وفقد صانع الألعاب الموهوب الكثير من بريقه الكروي فوق المستطيل الأخضر هذا الموسم، حيث تغيب لمسة مودريتش الكروية التي يستطيع من خلالها فك شيفرة دفاعات الخصوم وقلب الطاولة على الفرق، التي تعتمد بشكل كبير على التكتل الدفاعي. كما أن فشل انتقال مودريتش (33 عاماً) إلى إنتر ميلانو في فترة الانتقالات الصيفية قد يكون من العوامل التي أثرت على مستوى النجم الكرواتي الموهوب.

مانويل نوير

حارس عرين بايرن ميونيخ مانويل نوير من ضمن نجوم الساحرة المستديرة، الذين يبتعدون عن مستواهم المعروف في الوقت الحالي. فبعد إصابة قوية أبعدته مدة طويلة عن الملعب لم يعد نوير ذلك الحارس، الذي ترتعد فرائس المهاجمين أثناء اللعب ضده، وأصبح الحاس الألماني يستقبل أهدافاً كان يصدها بسهولة في مواسم الماضية.

وبلغة الأرقام استقبلت شباك نوير 14 هدفاً في 12 جولة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تراجعت تصديات الحارس الألماني بنسبة 50% من إجمالي التسديدات التي تم توجيهما إلى نوير، حسب ما تشير إليه مجلة "كيكر".

باكو ألكاسير يهز شباك مانويل نوير في مباراة دورتموند أمام بايرن ميونيخ.

سيرجيو راموس

قائد ريال مدريد سيرجيو راموس بدوره من الأسماء الكروية، التي تُعاني من تراجع في المستوى بداية هذا الموسم. فرغم مكانة الدولي الإسباني الكبيرة في قلوب مشجعي "الميرنغي"، إلا أن هذه الأخيرة لم تترد في إطلاق سافرات الاستهجان ضد راموس، بسبب مستواه في بعض مباريات فريقه هذا الموسم.

ونال المدافع الشرس أيضاً نصيباً وافراً من الانتقادات عقب مستواه الذي وصف بـ"السيء" في مباراة ريال مدريد أمام برشلونة، والتي تجرع فيها فريق العاصمة الإسبانية طعم الخسارة بـ1-5.

أليكسيس سانشير

انخفض مستوى النجم التشيلي أليكسيس سانشيز بشكل كبير منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد بعد منافسة قوية مع جاره مانشستر سيتي للحصول على خدمات نجم أرسنال السابق.

ويُعاني سانشيز من تذبذب واضح في المستوى ويلازم دكة بدلاء "الشياطين الحمر" في أكثر من مرة هذا الموسم. كما أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينو يبدو غير راضٍ عن أداء الدولي التشيلي. فقد أكدت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية مؤخراً أن المدرب البرتغالي يعتقد أن إدارة الفريق تعاقدت مع اللاعب الخاطئ.

ومن المتوقع رحيل الدولي التشيلي عن "الشياطين الحمر" في الميركاتو الشتوي في حال لم يستعد سحره الكروي في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن مانشستر يونايتد يبتعد بـ 12 نقطة كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي في "البريميرليغ".