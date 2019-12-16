 تدويل الصراع الليبي.. هل يحول بوتين ليبيا إلى سوريا ثانية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.12.2019

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سياسة واقتصاد

تدويل الصراع الليبي.. هل يحول بوتين ليبيا إلى سوريا ثانية؟

رغم أهمية موقع ليبيا للقارة العجوز، إلا أن الأوروبيين لم يوحدوا موقفهم بعد إزاء الصراع في الجارة الجنوبية، رغم سعي ألمانيا في عقد مؤتمر حول الأزمة الليبية. فهل يشكل ذلك فرصة ذهبية لبوتين ليخلق منها سوريا ثانية؟

السراج يحظى بدعم أردوغان وقطر وحفتر يحظى بدعم مصر والإمارات وروسيا

روسيا الطرف الخفي في المعادلة الليبية المعقدة ومن بعد؟

لا يستطيع احد تجاهل أهمية ليبيا بالنسبة للأوروبيين، فهي الدولة التي يتحرك منها مئات الآلاف من المهاجرين صوب الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط. ويرى مراقبون أن الجماعات الإسلامية المتطرفة، مثل "داعش" والقاعدة تتخذ من فليبيا ملاذا آمنا لتنمو وتتوسع وتصدر إرهابها إلى دول أوروبا. ليبيا ذات أهمية جيوسياسية كبيرة بالنسبة لأوروبا، ناهيك عن أهميتها الاقتصادية، خصوصا كمصدر مهم لتوريد الطاقة.

ورغم ذلك، لا يتعامل الأوروبيون مع الملف الليبي بصوت موحد، بل تتعارض مواقفهم بشدة ويقفون في جبهات ليبية متحاربة وجها لوجه.. لماذا يا ترى؟ ما الذي يمنع أوروبا من توحيد الموقف بشأن ليبيا؟

ولخلافات أوروبا تأثير سياسي وأمني آخر على المنطقة، حيث تسعى روسيا لملء الفراغ الذي تخلقه اوروبا خصوصا، والغرب عموما في ليبيا وشمال أفريقيا. فهل تقف أوروبا متفرجة على توسع النفوذ الروسي في ليبيا؟ في الوقت الذي يشتد فيه الصراع المسلح بين طرفي الأزمة الأساسيين، الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر وشركائه من جانب، وحكومة فايز السراج المعترف بها دوليا وشركائها من جانب آخر.

مختارات

حسب إعلان للحكومة الألمانية، فإن فرنسا وإيطاليا تدعمان مبادرتها بشأن إحلال السلام في ليبيا. وقال متحدث حكومي إن المستشارة ميركل أجرت على هامش قمة بروكسل مشاورات بهذا الصدد مع الرئيس ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا كونتي. (13.12.2019)

بعد تركيا أعلنت قطر دعمها لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية أمنيا واقتصاديا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا بعد اتفاق على الحدود البحرية أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي. (15.12.2019)

حول ذلك يقول استاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس الدكتور عادل اللطيفي في حديثه مع دويتشه فيله عربية (DW) "في الحقيقة أن التردد الأوروبي في ليبيا ليس بالجديد، لاحظناه في سوريا من قبل كما لاحظنا ذلك ايضا في القضية الأوكرانية، وهي مسألة اقرب إلى أوروبا، ما عدا الاهتمام الألماني". ويتابع اللطيفي حديثه قائلا إن أوروبا وبسبب انعدام سياسة خارجية موحدة تشتت موقفها من ليبيا بسبب موقف دولتين كبيرتين فيها، أي فرنسا وإيطاليا".

ويرى اللطيفي أن الخلافات بين روما وباريس تصاعدت بعد صعود اليمين الشعبوي في إيطاليا إلى السلطة لفترة وجيزة وتحول إلى صراع مفتوح ما أثر سلبا على الموقف الأوروبي في ليبيا. ويوضح أن الصراع الأوروبي الداخلي على الموقف من ليبيا ترك فراغا سياسيا وأمنيا دفع بروسيا أولا ومن ثم تركيا للتدخل والسعي للعب دور حاسم في الأزمة.

ولكن التدخل الروسي في ليبيا يواجه بصمت عربي من دول فاعلة مثل مصر والسعودية والإمارات. هل يحظى التوسع الروسي في شمال افريقيا بعد سوريا بدعم عربي ولو بصمت؟

عن ذلك يقول اللطيفي "إذا تحدثنا عن دعم عربي في هذا المجال، فإننا نتحدث عن دعم مصري بالأساس، وكذلك ربما إلى حد ما دعم إماراتي". لكن الخبير يستدرك ليقول "بأن الدعم هذا يتمثل في الحقيقة في التقاء مصالح" فقط. فالمعروف عن الرئيس بوتين، حسب رأي اللطيفي، أنه يعارض "الحركات الإخوانية" بصفة عامة. وبهذا تلتقي مصالح مصر والإمارات مع روسيا في محاربة "الإسلام السياسي، بشقيه المتطرف والمعتدل".

لكن اللطيفي يشير إلى جانب مهم في الملف، حيث يعتقد أنه إذا كان موقف مصر والإمارات الداعم للجنرال حفتر يأتي بشكل غير علني ويتم خلف الكواليس، فإن تطورا آخر يلفت الانتباه وهو التحالف السياسي والأمني بين حكومة السراج وأردوغان والذي أسفر عنه توقيع اتفاقية أمنية عسكرية على حد ما بين الجانبين ويساهم في رسم الحدود بين الطرفين، وهو أمر اثار غضب الغرب والعرب على السواء.

بيد أن الخبير السياسي عادل اللطيفي يؤكد أن روسيا لا تريد أن يكون لها حضور علني لصالح حفتر، كما تفعل ذلك مصر والإمارات، ولكن يبدو أن الحضور العسكري لروسيا لحساب ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي"ن أي قوات حفتر، قائم، كما يبدو ذلك من بعض أشرطة الفيديو وصور نشرت في الأيام الأخيرة.

مشاهدة الفيديو 02:18

جهود دولية لحل الأزمة الليبية وسط احتدام معركة طرابلس

لكن السؤال المهم في هذا السياق يتعلق بمدى تناغم النشاط الروسي، سواء أكان رسميا أم غير رسمي، مع تحالف بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي كما هو معروف يقف وبكل قوة إلى جانب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.  والسؤال ايضا هو: ألا يجازف بوتين بهذه العلاقة الفتية مع أردوغان؟

عن ذلك يقول الخبير عادل اللطيفي: "الحقيقة هذه العلاقة بين روسيا وتركيا أصبحت علاقة شخصية بين بوتين وأردوغان، وليست علاقة بين دولتين. والقاسم المشترك بين الرئيسين هو تركيز كل نفوذ الدولة والسلطة في يد شخص، سواء كان أردوغان أو بوتين". فأردوغان وبوتين "يشتركان في نهج سياسي واحد يتمثل في لجم المعارضة والتحجج في تمثيل مصالح وطنية فقط". لكن اللطيفي لا يستبعد أن تنفجر الخلافات الكبيرة بين أردوغان وبوتين على الأرض الليبية.

من جانبه، ينفي الصحافي أديب السيد المطلع على السياسة الروسية والمعتمد لدى الخارجية الروسية في موسكو أي دور عسكري روسي في ليبيا. وتابع في حديثه مع دويتشه فيله عربية (DW) "أن روسيا تسعى للوقوف بشكل حيادي في الصراع في ليبيا، ولهذا تحافظ على مسافة متساوية مع طرفي الصراع". وعلى هذا الأساس، وحسب رأي أديب السيد، فإن روسيا تعمل بكامل طاقتها الدبلوماسية من أجل دعم جهود ألمانيا الساعية لعقد مؤتمر للأزمة الليبية بحضور كل أطرافها في الداخل والدول المتورطة فيها في ما يسمى بمبادرة برلين من أجل ليبيا مطلع العام القادم.

لكن السيد يشير أيضا، وفي سياق تبرير دور روسيا في ليبيا إلى السياسة الروسية عموما التي تسعى لمنع كل الدول التي شاركت في الهجوم الأطلسي على ليبيا في عام 2011 في جني ثمار إسقاط نظام القذافي.

ويبرر السيد ذلك بالقول إن موسكو تشعر بأنها تم خداعها من قبل حلف شمال الأطلسي عندما صوتت موسكو في مجلس الأمن الدولي لصالح القرار رقم 1973 في أذار/مارس من عام 2011 والخاص بإقامة منطقة حظر الطيران على ليبيا لمنع سلاح الجو التابع للقذافي من قصف مواقع المعارضة الليبية آنذاك.

وترى موسكو أن الأطلسي اتخذ القرار ذريعة لشن هجوم جوي ضد نظام القذافي. فروسيا، وحسب رأي السيد، لم تغفر لدول حلف شمال الأطلسي المشاركة في قصف ليبيا آنذاك ابدأ. ولهذا تسعى السياسة الروسية في ليبيا إلى عرقلة جهود تلك الدول.

حسن ع. حسين

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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