 تدويل التحقيق في انفجار بيروت هل يشعل نار حرب أهلية جديدة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.08.2020

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سياسة واقتصاد

تدويل التحقيق في انفجار بيروت هل يشعل نار حرب أهلية جديدة؟

تتزايد المطالبات المحلية والدولية بتحقيق دولي لكشف المتورطين في انفجار بيروت، بالرغم من رفض الرئيس اللبناني لذلك. ما مدى أهمية كشف ملابسات الحادث، ولماذا يخشى بعض المراقبين من عودة الحرب الأهلية إلى لبنان؟

صورة عامة للدمار الهائل الذي خلفه الانفجار الكبير في مرفأ بيروت

البحث عن الحقيقة... هل لبنان قادر على كشف ملابسات والانفجار ومحاسبة المسؤولين دون مساعدة دولية؟

الدعوات الداخلية والخارجية من أجل فتح تحقيق دولي لتحديد أسباب كارثة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، باتت حديث الساعة في الشارع اللبناني لا سيما بعد تأكيدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الحادثة.

وبدعوته إلى تحقيق دولي، ينضم ماكرون إلى رؤساء الحكومات السابقين، هم سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذين أكدوا على حاجة لبنان إلى تحقيق دولي عاجل. كما دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة (السابع من أغسطس/ آب 2020) إلى فتح تحقيق مستقل في انفجار مرفأ بيروت، مشددة على "ضرورة الاستجابة لدعوات الضحايا للمساءلة".

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت أيضا على لسان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالنيابة جولي فيرهار إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة تقود إلى الكشف عن أسباب الانفجار الحاصل.

عدم ثقة بالحكومة اللبنانية!

مختارات

وضع الرئيس اللبناني احتمالين أمام التفجير الذي ضرب بيروت يوم الثلاثاء 04 أغسطس 2020، متحدثا عن أنه طلب مساعدة فرنسية لتحديد السبب الرئيسي، قبل أن يستدرك أن السيادة اللبنانية في عهده لن تمس.

تصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وسيحضر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده التي غيرت وجه لبنان.

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته القصيرة إلى لبنان بلغة واضحة وحازمة مع القيادة السياسة في البلاد. كما كشف عن نيته الدعوة لمؤتمر لدعم لبنان بعد انفجار المرفأ مطالبا بإجراء "تحقيق دولي" لكشف ملابساته.

الكاتب والمحلل السياسي في الشأن اللبناني راجح خوري قال في حوار مع DW  عربية إن أسبابا كثيرة دعت إلى إطلاق اللبنانيين إلى هذه الدعوات منها "الإهمال الحكومي الواضح لتخزين هذه المواد المتفجرة دون أي التزام بمعايير السلامة، والإهمال المتكرر لطلبات إزالة هذه الشحنة من قبل العديد من الجهات القانونية لسنوات". ويرى خوري أن ضبابية المشهد واحتمال "تورط أطراف لبنانية قوية مثل حزب الله أو حتى خارجية مثل إسرائيل"، أدت إلى وجود قناعة لدى اللبنانيين بأهمية هذه المطالبة من أجل ضمان معرفة الحقيقة، ومن أجل إيجاد آليات لمعاقبة الجناة بإشراف دولي.

ويقول خوري "إن تورط إسرائيل بقصف المرفأ وارد جدا، إذ أن نتنياهو أظهر منذ سنوات خارطة، ادعى أنها تظهر أماكن تخزين أسلحة تعود لحزب الله اللبناني". وبينت الخارطة عدة أماكن في لبنان كان من بينها الميناء.

ويتابع خوري "من ضمن الأسباب التي تضيف غموضا إلى ضبابية المشهد الحالي إعلان المحققين العثور على قطع حديدية وجدت على أرضية الميناء وهو ما قد يشير إلى تورط جهات خارجية". بيد أنه لا يستبعد إمكانية تورط حزب الله في الموضوع ويقول "قد تكون القطع الحديدية التي تم العثور عليها تعود إلى أسلحة لحزب الله فعلا وتم انفجارها. ويضيف "هنا نرى عدم قدرة الدولة اللبنانية على الوصول إلى نتائج الانفجار، وهو ما يبين الحاجة الفعلية إلى تدويل هذا التحقيق لكشف جميع الأطراف المتورطة".

وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد صرح بأن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت قد يكون ناتجا عنإهمال أو تدخل خارجي، وقال عون خلال لقاء مع صحافيين في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت "ثمة احتمالان لما حصل، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة"، مشيراً إلى أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان تزويده بالصور الجوية كي يتم تحديد ما إذا كانت هناك "طائرات في الأجواء أو صواريخ"، وذلك وفقا لما نشرنه الوكالة الفرنسية للأنباء.

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المساس بسيادة لبنان

لكن هناك مرقبين يرون أن هذه الدعوات إلى تدويل التحقيقات من شأنها المساس بسيادة لبنان، ودعوة إلى التدخل في أموره الداخلية. بيد أن الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، راجح الخوري، لا يرى أن هناك داعيا "لتهويل الموضوع"، إذ أن هذه الحالة ليست الأولى التي يلجأ فيها لبنان للتحقيق الدولي فيما يخص أموره الداخلية. ويوضح أنه بعد حادثة مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في عام 2005، أظهرت التحقيقات "ضعف إمكانية الدولة اللبنانية" في الكشف عن مجريات الأمور، وهو ما دعا وقتها إلى المطالبة بتحقيق دولي.

ولا يعتقد خوري أن هذا الانفجار جاء للتغطية على قضية مقتل الحريري، بالرغم من تقارب موعد الانفجار مع موعد إعلان النطق بالحكم الذي تم تأجيله، ويقول "الانفجار ساهم في تأجيل النطق بالحكم ولم يلغه".

وأظهر تقرير لجنة التحقيق في اغتيال الحريري وجود أدلة تثبت تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين بارزين في واقعة الاغتيال. يشار إلى أن المحكمة الخاصة أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير وفي اغتيالات سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم هو أول أحكام هذه المحكمة الخاصة منذ إنشائها عام 2007.

وبالرغم من أن القانون اللبناني يمنع التدخل الخارجي ويعتبره مساسا بهيبة الدولة، إلا أن عدم الثقة الموجودة بين الشعب بالسياسيين والفساد والترهل الحكومي جعل من وجود تدويل التحقيق مطلبا شعبيا، بحسب خوري.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد رفض مطالب تدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واعتبره "تضييعا للحقيقة". ورداً على سؤال صحافي عما إذا كان المطلب "تضييعاً للحقيقة"، أجاب "أكيد.. لا معنى لأي حكم إذا طال، لأن القضاء يجب أن يكون سريعاً والعدالة المتأخرة ليست بعدالة".

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غضب شعبي وصدمة

ومع تزايد أعداد قتلى الانفجار الأقوى على الإطلاق الذي يضرب بيروت، المدينة التي لا تزال ملامحها تحمل ندوب الحرب الأهلية التي انتهت قبل نحو ثلاثة عقود، وتئن تحت وطأة انهيار اقتصادي وتعاني من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، يتزايد الغضب لدى اللبنانيين جراء هذا الدمار الواسع الذي خلفه الانفجار. والذي أتى وسط أزمة اقتصادية خانقة لم يشهد لها لبنان مثيلا في الحقبة الحديثة، ونقمة شعبية على كل الطبقة السياسية التي يتهمها المواطنون "بالعجز والفساد". وقد فجّر غضبا متصاعدا تجلّى خصوصا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وبدا واضحا أن الإهمال هو السبب الأول للانفجار، ما أثار غضب اللبنانيين الذين يتداولون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "علقوا_المشانق"، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين.

وكان الرئيس الفرنسي قد طالب خلال زيارته لبيروت، المسؤولين اللبنانيّين المتّهمين بالفساد والعجز، بـ"تغيير عميق" عبر "تحمّل مسؤوليّاتهم" و"إعادة تأسيس ميثاق جديد" مع االشعب لاستعادة ثقته.

الخوف من حرب أهلية جديدة؟

وحول قدرة لجنة تحقيق دولية على معاقبة المذنبين، يرى المحلل السياسي راجح خوري أن ما يحدث على الأرض قد يعتبر  نذيرا لحرب أهلية أخرى في لبنان، ويقول لـ DW عربية "سيكون من واجب اللجنة الدولية أيضا وضع آليات من أجل معاقبة المذنبين، لكن هذا كله يعتمد على النتائج التي ستظهر". ويرى خوري وجود إمكانية لتوحيد الشارع اللبناني إذا كان المتورط خارجيا، كاسرائيل مثلا، أما في حال تورط أطراف داخلية مثل حزب الله أو غيره فمن الممكن أن يجر ذلك إلى "حرب أهلية جديدة" كما يرى خوري، حيث سترفض هذه الجهات الحكم الصادر، وهو ما قد يقود إلى المواجهة المسلحة. وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرا الله قد رفض في خطاب له تدويل الصراع، وقال "اذا كانت مؤسسة الجيش اللبناني مؤسسة موثوقة لكل اللبنانيين ولكل الزعامات السياسية تفضلوا كلفوا الجيش اللبناني.. اعملوا تحقيق مشترك". نافيا بالوقت نفسه تسبب حزب الله بهذا الانفجار.

الكاتب: علاء كمعة

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

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    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


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