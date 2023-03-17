تدوير السيارات في سويتو مع دانكي دارلي

جنوب إفريقيا ـ احتجاجات عنيفة تؤدي بالعشرات عقب حبس الرئيس السابق

أودى العنف المستمر في جنوب إفريقيا منذ دخول الرئيس السابق جايكوب زوما الحبس، بحياة 45 شخصا على الأقل. رئيس البلاد علق بأن "القلب حزين" لافتاً إلى الطبيعة غير المسبوقة للعنف منذ التحول نحو الديموقراطية بعد الفصل العنصري.