 تدوير السيارات في سويتو مع دانكي دارلي | عالم السرعة | DW | 23.03.2023

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عالم السرعة

تدوير السيارات في سويتو مع دانكي دارلي

أمسية مثيرة مع رياضة تدوير السيارات في سويتو بصحبة دانكي دارلي في سيارتها بي إم دبليو موديل 328. في الحياة اليومية هي موظفة وطالبة جامعة وأم. شعارها: النساء قادرات على كل شيء.

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