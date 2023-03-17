تدوير السيارات في سويتو مع دانكي دارلي

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أمسية مثيرة مع رياضة تدوير السيارات في سويتو بصحبة دانكي دارلي في سيارتها بي إم دبليو موديل 328.
في الحياة اليومية هي موظفة وطالبة جامعة وأم.
شعارها: النساء قادرات على كل شيء.
أودى العنف المستمر في جنوب إفريقيا منذ دخول الرئيس السابق جايكوب زوما الحبس، بحياة 45 شخصا على الأقل. رئيس البلاد علق بأن "القلب حزين" لافتاً إلى الطبيعة غير المسبوقة للعنف منذ التحول نحو الديموقراطية بعد الفصل العنصري.
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