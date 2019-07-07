 تدهور الوضع على متن ″آلان كردي″ وبرلين تطلب مساعدة بروكسل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.04.2020

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أخبار

تدهور الوضع على متن "آلان كردي" وبرلين تطلب مساعدة بروكسل

بينما تحذر إيطاليا ومالطا بأن موانئهما مغلقة أمام سفن اللاجئين بسبب كورونا، طلبت برلين مساعدة المفوضية الأوروبية بشأن سفينة "آلان كردي"، التي تتدهور الأوضاع عليها بعد انقاذها 150 لاجئا، كما قالت المنظمة التي تسيرها.

سفينة آلان كردي تنقذ مهاجرين أمام سواحل ليبيا

سفينة "آلان كردي" التابعة لمنظمة سي آي الألمانية غير الحكومية تقوم بعمليات إنقاذ للاجئين في البحر المتوسط ، رغم تحذيرات إيطاليا ومالطا بأن موانهما غير مستعدة لاستقبال لاجئين بسبب كورونا.

طلبت الحكومة الألمانية من المفوضية الأوروبية المساعدة في ضوء وضعسفينة الإنقاذ "آلان كردي"، التابعة لمنظمة "سي-آي" غير الحكومية الألمانية، والتي تبحر في البحر المتوسط وعلى متنها حوالي 150 مهاجرا، انقذتهم قبالة الساحل الليبي يوم الإثنين الماضي خلال عمليتين، قبل أن تبحر في اتجاه جزيرة صقلية اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم المفوضية التابعة للاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (10 أبريل/ نيسان 2020) إن المفوضية تلقت طلبا بـ "تنسيق الدعم" في مسألة توفير مكان للمهاجرين للنزول إلى الشاطئ.

الوضع يتدهو على السفينة

مختارات

وقالت منظمة "سي-آي" غير الحكومية، في بيان الجمعة إن الوضع الصحي على متن سفينة المساعدة الإنسانية "آلان كردي" قبالة شواطئ إيطاليا يتدهور فيما لا تزال تبحث عن مرفأ يستقبلها.

وطلبت قبطان السفينة الألمانية بيربل بويزه من المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإغاثة توفير الطعام والأدوية والوقود للمركب المتوجه راهنا إلى شمال غرب صقلية. وأوضحت بويزه "الوضع على متن السفينة يزداد توترا لأن مركب الإنقاذ هذا غير مكيف لاستقبال 150 شخصا إلى ما لا نهاية. السفينة بحاجة إلى مواد غذائية في الساعات الـ48 المقبلة".

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كورونا يؤثر على عمليات الإنقاذ في المتوسط

وأعلنت كل من ليبيا وإيطاليا ومالطا أن موانئها غير آمنة كفاية لاستقبال الركاب، الذين انقذوا في البحر. ويزيد انتشار وباء كوفيد-19 من تعقيدات الاهتمام بهؤلاء المهاجرين. وقال رئيس منظمة "سي-آي" غوردن إيسلر "من غير المقبول أن نرى خطط إنقاذ بملايين عدة للصناعة الأوروبية فيما يقال إن لا أموال متوافرة لحماية المهاجرين".

وكانت إيطاليا ومالطا قد حذرتا منظمات الإنقاذ البحري الخاصة في وقت سابق من أن موانئهما مغلقة أمام سفن اللاجئين بسبب انتشار الفيروس كورونا المستجد.

مهاجرون ينزلون على ساحل مالطا

وكانت مجموعة من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا قد نزلت على ساحل مالطا، بعد غرق قاربهم قبالة الجزيرة، في وقت مبكر اليوم الجمعة. وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان الحكومة المالطية أنها لن تستقبل المزيد من اللاجئين بعدما أغلقت موانئها في ظل حالة الطوارىء المفروضة لمواجهة تفشي كورونا.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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