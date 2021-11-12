 تدهور الوضع الإنساني للمهاجرين على الحدود البولندية مع بيلاروسيا | DW الأخبار | DW | 14.11.2021

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تدهور الوضع الإنساني للمهاجرين على الحدود البولندية مع بيلاروسيا

يعاني المهاجرون العالقون على الحدود بين بيلا روسيا وبولندا من ظروف إنسانية صعبة. المهاجرون يأملون في دخول أراضي الاتحاد الأوروبي ويقيمون في خيام في ظل درجات حرارة متدنية أدت لوفاة بعض المهاجرين.

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