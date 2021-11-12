تدهور الوضع الإنساني للمهاجرين على الحدود البولندية مع بيلاروسيا

العثور على جثة لاجئ سوري قرب الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

عُثر على جثة شاب سوري قرب الحدود البيلاروسية-البولندية، بحسب ما أعلنت السبت الشرطة البولندية، موضحة أنه "لم تُحدّد أسباب الوفاة على الفور". وبهذا ترتفع عدد وفيات المهاجرين في تلك المنطقة إلى 11، بحسب تقدير وسائل إعلامية.