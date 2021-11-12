تدهور الوضع الإنساني للمهاجرين على الحدود البولندية مع بيلاروسيا

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يعاني المهاجرون العالقون على الحدود بين بيلا روسيا وبولندا من ظروف إنسانية صعبة. المهاجرون يأملون في دخول أراضي الاتحاد الأوروبي ويقيمون في خيام في ظل درجات حرارة متدنية أدت لوفاة بعض المهاجرين.
منذ مدة لم تشهد القرى الواقعة على الحدود الغربية لبيلاروسيا حالات تقطع سبل بأشخاص هناك. لكن الآن ومع تزايد المهاجرين هناك يشعر سكان القرى على الحدود البولندية البيلاروسية بانعدام الأمان. أوضاع مؤسفة تشهدها المنطقة!
اخترقت مجموعة من المهاجرين الحدود البولندية البيلاروسية لعدة ساعات. ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإحضار المهاجرين إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى حدوده الشرقية.
عُثر على جثة شاب سوري قرب الحدود البيلاروسية-البولندية، بحسب ما أعلنت السبت الشرطة البولندية، موضحة أنه "لم تُحدّد أسباب الوفاة على الفور". وبهذا ترتفع عدد وفيات المهاجرين في تلك المنطقة إلى 11، بحسب تقدير وسائل إعلامية.
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
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