 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت | وثائقي | DW | 11.03.2022

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وثائقي

تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت

في الثاني من أغسطس 1990 غزا الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الكويت. لكن أصدقاءه السابقين وحلفاءه الغربيين تدخلوا فورا لصالح الكويت وفرضوا عقوبات صارمة على العراق.

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تحررت الكويت وخسر العراق الحرب ولكن صدام حسين بقي في السلطة. تم تدمير البنية التحتية العراقية من قبل الحلفاء الغربيين. وأصبحت الأوضاع في العراق مأساوية وبحاجة إلى دعم إنساني لكن تحذيرات المختصين تم تجاهلها فكانت النتيجة: حصار يقوي نظام الرئيس المصاب بجنون العظمة. وقعت حرب الخليج الثانية في الفترة من يناير إلى فبراير 1991. كانت سريعة ومدمرة. عدد الضحايا في الجانب العراقي غير معروف تماما ولكنه يقدر بنحو مائتي ألف قتيل وتم توثيق مقتل أربعمائة شخص من جانب الحلفاء الغربيين. تبع ذلك حصار استمر اثني عشر عامًا ودفع الشعب العراقي على وجه الخصوص ثمن جنون العظمة الذي يعاني منه رئيسهم المستبد: فكانت النتيجة وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب سوء التغذية وانخفاض عدد السكان فيما تنامت الحركات الإسلامية المتشددة التي جذبت الشباب العراقي إليها. هكذا أصبحت القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية العدو الذي يجب محاربته بكل الوسائل.

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