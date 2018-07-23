تدمير نجمة ترامب في هوليوود.. مجدداً!

دمر أحد الأشخاص نجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ممشى المشاهير في هوليوود بولاية كاليفورنيا الأميركية. وقالت الشرطة إن شخصاً استخدم مطرقة أخرجها من حقيبة غيتار لتدمير نجمة ترامب صباح الأربعاء اليوم (25 تموز/ يوليو)، وذهب إلى قسم الشرطة في بيفرلي هيلز ليسلم نفسه، حيث لا يزال محتجزاً في مركز الشرطة، ومن المتوقع أن يتهم بجناية التخريب.
وأُنشئ ممشى المشاهير عام 1956، حيث يحمل اليوم حوالي 3 آلاف نجمة للمشاهير في مجالات فنية متنوعة مثل الغناء، ونجوم في مجالات الإذاعة، والتلفزيون، والسينما. ووضعت نجمة لترامب عندما كان يقدممثل "ذا أبرنتس"، بحسب ما نشره موقع (ذاغارديان) البريطاني.
يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف نجمة ترامب بغية التخريب. ففي عام 2016، قام شخص يدعى جيمس لامبرت أوتيس بتخريب النجمة باستخدام فأس أيضاً، وحُكم على أوتيس بالسجن لمدة ثلاث سنوات و 20 يوماً من الخدمة المجتمعية ودفع 4400 دولاراً كتعويض عن الأضرار.
ر.ض/ ع.خ
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
محمود عبدالعزيز لم يكن الخيار الأول لرأفت الهجان
إنه دور العمر بالنسبة للممثل الراحل محمود عبد العزيز، فقد حقق له مسلسل رأفت الهجان الذي عرض لأول مرة سنة 1987 شعبية كبيرة وقاده إلى مصاف النجوم الكبار، لكن قد لا يتصور المرء اليوم أن رأفت الهجان لم يعرض أولا على محمود عبد العزيز وإنما كان خيارا ثانيا فقط.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
عادل إمام كان قريبا من دور رأفت الهجان
بعد نجاحه في مسلسل الجاسوسية " دموع في عيون وقحة" تم عرض مسلسل رأفت الهجان على الممثل عادل إمام، لكنه رفضه معتبرا أن المسلسل سيكون تكرارا للدور الذي سبق وأدّاه، وأن المسلسل لن ينجح، فأصبح الدور من نصيب محمود عبد العزيز.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
العمدة في ليالي الحلمية
يتذكر محبو المسلسل الشهير ليالي الحلمية دور العمدة "سليمان غانم" والذي برع في أدائه النجم صلاح السعدني، لكن الدور كان أساسا للممثل الكوميدي سعيد صالح، لكنه رفض الدور لأنه لم يكن واعيا بأهميته وأبدى ندمه لاحقا بالرغم من أنه أشاد بأداء صلاح السعدني.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
فيلم فورست غامب
يعتبر البعض أن دور "فورست غامب" في فيلم يحمل نفس الإسم من إنتاج سنة 1994 هو أهم دور للمثل الأمريكي توم هانكس على الإطلاق، ليس فقط لأنه حصل على الأوسكار الثاني له على هذا الدور، ولكن لأنه يعتبر من الأفلام الخالدة في تاريخ السينما. غير أن الكثيرين لا يعرفون أنه لم يكن هو المرشح الأول لهذا الدور وإنما ممثل آخر.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
جون ترافولتا كفورست غامب
رفض الممثل الأمريكي جون ترافولتا القيام ببطولة فيلم فورست غامب، لأنه ظن أن الفيلم لن يحقق نجاحا كبيرا. فقام منتجو الفيلم بعرض الدور على بيل موري الذي رفض بدوره القيام بذلك الدور، ليكون الفيلم في الأخير من نصيب توم هانكس ويحقق به نجاحا منقطع النظير.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
آل باتشينو في العراب
يبقى فيلم العراب بأجزائه الثلاثة من علامات السينما العالمية، وشكل الجزء الأول الانطلاقة الفعلية لآل باتشينو في عالم النجومية. لكن آل باتشينو لم يكن هو المرشح الأول لدور مايكل كورليوني خاصة وأنه لم يكم ممثلا معروفا في ذلك الوقت.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
جاك نيكلسون يرفض دورا مهما
رفض جاك نيكلسون القيام بدور مايكل كورليوني في فيلم العراب وقال لمنتجي الفيلم إنه لم يشعر بأن هناك شيء يربطه بذلك الدور، فقام المنتجون بالبحث عن نجم آخر وهو وارن بيتي الذي بدوره رفض الدور، فتم عرضه على روبرت ريدفورد فرفضه أيضا، ليمنح في الأخير لآل باتشينو.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
صمت الحملان
يعد فيلم "صمت الحملان" المنتج سنة 1991 واحدا من أهم الأفلام في تاريخ السينما وقامت ببطولته الممثلة جودي فوستر الذي كرسها كنجمة كبيرة وحصلت على أوسكار أفضل ممثلة عن أدائها لدور كلاريس ستارلينغ. لكن جودي فوستر لم تكن المرشحة الأولى للدور.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
ميشيل فايفر سيدة في رفض الأدوار المهمة
كان من المفرض أن تقوم ببطولة فيلم صمت الحملان الممثلة ميشيل فايفر لكنها رفضته، مثلما رفضت أدوارا أخرى مهمة مثل دور جوليا روبرتس في فيلم "امرأة جميلة "ودور شرون ستون في فيلم "غريزة أساسية" وقد قالت فايفر:" ليس لدي إحساس بالأفلام الناجحة" وعبرت عن ندمها لرفض تلك الأفلام.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
إدوارد ذو الأيدي المقصات
يعد فيلم "إدوارد ذو الأيدي المقصات" إنتاج سنة 1990 من الأفلام التي لاقت شعبية وتعاطف الجمهور وشكل نقطة فارقة في مسيرة جوني ديب المهنية، إذ حقق الفيلم حوالي 90 مليون دولار من الأرباح. لكن جوني ديب لم يكن هو الخيار الأول لمنتجي الفيلم.
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هؤلاء النجوم ضيعوا أدوار العمر فندموا عليها فيما بعد
جيم كاري يرفض أن يكون إدوارد ذو الأيدي المقصات
رفض الممثل الكندي جيم كاري القيام بدور إدوارد ذو الأيدي المقصات لأن الفيلم ذو طابع رومانسي خيالي وهو أراد أن يركز على مشروعه كممثل كوميدي فقط، لكن النقاد يرون أن كاري لو قبل ذلك الدور لحقق طفرة كبيرة في مساره المهني وخرج من القالب الكوميدي الضيق. إعداد: ريم نجمي