تدمير نجمة ترامب في هوليوود.. مجدداً!

دمر أحد الأشخاص نجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ممشى المشاهير في هوليوود بولاية كاليفورنيا الأميركية. وقالت الشرطة إن شخصاً استخدم مطرقة أخرجها من حقيبة غيتار لتدمير نجمة ترامب صباح الأربعاء اليوم (25 تموز/ يوليو)، وذهب إلى قسم الشرطة في بيفرلي هيلز ليسلم نفسه، حيث لا يزال محتجزاً في مركز الشرطة، ومن المتوقع أن يتهم بجناية التخريب.

وأُنشئ ممشى المشاهير عام 1956، حيث يحمل اليوم حوالي 3 آلاف نجمة للمشاهير في مجالات فنية متنوعة مثل الغناء، ونجوم في مجالات الإذاعة، والتلفزيون، والسينما. ووضعت نجمة لترامب عندما كان يقدممثل "ذا أبرنتس"، بحسب ما نشره موقع (ذاغارديان) البريطاني.

يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف نجمة ترامب بغية التخريب. ففي عام 2016، قام شخص يدعى جيمس لامبرت أوتيس بتخريب النجمة باستخدام فأس أيضاً، وحُكم على أوتيس بالسجن لمدة ثلاث سنوات و 20 يوماً من الخدمة المجتمعية ودفع 4400 دولاراً كتعويض عن الأضرار.

ر.ض/ ع.خ