 تدفق للسياح إلى وادي الموت بكاليفورنيا ليشهدوا درجات حرارة قياسية | DW الأخبار | DW | 16.07.2023

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DW الأخبار

تدفق للسياح إلى وادي الموت بكاليفورنيا ليشهدوا درجات حرارة قياسية

رغم المخاطر الصحية يسافر السياح إلى واحدة من أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، إنها محمية "وادي الموت" الطبيعية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة هناك إلى 54 درجة مئوية، وهذه درجات حرارة قياسية.

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ارتفاع كبير في درجات الحرارة في اغلب مناطق أوروبا وتحذير من الأسوأ 15.07.2023

SFAX, TUNISIA, 05 July 2023: Migrants hides and leaving the City of Sfax on July 5, 2023. Racial tensions in the Tunisian coastal city of Sfax flared into violence targeting migrants from sub-Saharan Africa, dozens of whom were forcibly evicted from the city, witnesses said. as they flee to Tunis amid unrest in Sfax following the stabbing on July 3 of a Tunisian man in an altercation with migrants. (Photo by Hasan Mrad/DeFodi Images)

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 13: A sign reads 'SAG-AFTRA Supports WGA' as SAG-AFTRA members walk the picket line in solidarity with striking WGA (Writers Guild of America) workers outside Netflix offices on July 13, 2023 in Los Angeles, California. Members of SAG-AFTRA, Hollywood’s largest union which represents actors and other media professionals, will likely go on strike after a midnight deadline over contract negotiations with studios expired. The strike could shut down Hollywood productions completely with writers in the third month of their strike against Hollywood studios. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

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Czech Republic's Marketa Vondrousova celebrates with the Venus Rosewater Dish trophy during the prize ceremony after winning the women's singles final tennis match against Tunisia's Ons Jabeur on the thirteenth day of the 2023 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 15, 2023. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

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15.07.2023, Spanien, La Palma: Männer beobachten den Waldbrand in der Nähe eines Hauses. Wegen eines Waldbrands auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma sind mindestens 500 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war am frühen Morgen in der Nähe der Ortschaft Puntagorda im Nordwesten der Insel ausgebrochen. Wegen der großen Trockenheit und heftiger Winde breiteten sich die Flammen schnell aus, berichtete der Bürgermeister des Ortes. Foto: Europa Press/EUROPA PRESS/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

موجة حر شديد تضرب أوروبا 16.07.2023

14/07/2023 A member of the SAG AFTRA bargaining committee steps out the bus dedicated to guild members traveling to picket lines to join members of the Writers Guild of America and the Screen Actors Guild outside Paramount Studios in Los Angeles, California, on July 14, 2023. Tens of thousands of Hollywood actors went on strike at midnight July 13, 2023, effectively bringing the giant movie and television business to a halt as they join writers in the first industry-wide walkout for 63 years. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

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