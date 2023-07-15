تدفق للسياح إلى وادي الموت بكاليفورنيا ليشهدوا درجات حرارة قياسية

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رغم المخاطر الصحية يسافر السياح إلى واحدة من أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، إنها محمية "وادي الموت" الطبيعية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة هناك إلى 54 درجة مئوية، وهذه درجات حرارة قياسية.
تشهد مناطق مختلفة من العالم موجات حر متتالية، وهو ما يدل على تفاقم الظروف القصوى بسبب الاحترار المناخي. كما تساهم ظاهرة إلنينيو الجوية الدورية التي عادة ما تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أيضا في تفاقم الوضع.
من أوروبا إلى العالم العربي وأمريكا، تجتاح موجات من الحر الشديد العالم، وسط درجات حرارة قياسية وتحذيرات من حرائق. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.
يقول خبراء في المناخ إن هناك 20 منطقة حول العالم تعد الأكثر عرضة لنتائج تغير المناخ. وتشير البيانات إلى أن 16 من هذه المناطق تقع في الصين، فيما جاءت فلوريدا في المركز العاشر، واحتلت كاليفورنيا المركز 19.
تجتاح عاصفة ثلجية عاتية الولايات المتحدة، أدت إلى إغلاق الطرق وإلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية. فيما طلبت السلطات من السكان البقاء في بيوتهم بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.
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