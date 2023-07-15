تدفق للسياح إلى وادي الموت بكاليفورنيا ليشهدوا درجات حرارة قياسية

دراسة: مقاطعات صينية وفلوريدا بين أكثر مناطق العالم تأثرا بالمناخ

يقول خبراء في المناخ إن هناك 20 منطقة حول العالم تعد الأكثر عرضة لنتائج تغير المناخ. وتشير البيانات إلى أن 16 من هذه المناطق تقع في الصين، فيما جاءت فلوريدا في المركز العاشر، واحتلت كاليفورنيا المركز 19.