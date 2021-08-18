تدفق المهاجرين الأفغان إلى إيران

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كل يوم يعبر حوالي خمسة آلاف أفغاني الحدود إلى إيران. يقدر المجلس النرويجي للاجئين أنه منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس فر أكثر من ربع مليون أفغاني
يزداد عدد الأفغان الذين يستعينون بمهربي البشر للفرار من بلدهم الذي يشهد "انهياراً اقتصادياً" بعد سيطرة طالبان على الحكم. العديد من الفارين ينتمون إلى الطبقة الوسطى والعاملين لدى الحكومة السابقة.
استثنت باريس لندن من اجتماع أوروبي مهم حول شبكات التهريب، بينما أعلن البابا فرنسيس تألمه لموت مهاجرين ببحر المانش ومناطق أخرى داعيا لمزيد من المساعدة للمهاجرين، فيما أنقذ خفر سواحل إيطاليا نحو 250 مهاجرا انجرف قاربهم.
في خطاب مفتوح إلى الكونغرس، وجهت الحكومة الأفغانية بقيادة حركة طالبان نداء إلى النواب الأمريكيين للمطالبة بالإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني، محذرة أن تفاقم الوضع من شأنه أن يفضي إلى هجرة جماعية ومآسي إنسانية.
عرضت الحكومة الألمانية القادمة خطة عملها للسنوات الأربع المقبلة. ما هني إذن أبرز الخطوط العريضة لـ "اتفاق الائتلاف" الحكومي الجديد في مجالي الهجرة واللجوء؟ وكيف علقت عليها المعارضة المقبلة؟
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