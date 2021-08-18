تدفق المهاجرين الأفغان إلى إيران

"ليس لنا خيار آخر" - زيادة عدد الأفغان الفارين من بلدهم بواسطة مهربين

يزداد عدد الأفغان الذين يستعينون بمهربي البشر للفرار من بلدهم الذي يشهد "انهياراً اقتصادياً" بعد سيطرة طالبان على الحكم. العديد من الفارين ينتمون إلى الطبقة الوسطى والعاملين لدى الحكومة السابقة.