 تدفق المهاجرين الأفغان إلى إيران | DW الأخبار | DW | 08.12.2021

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تدفق المهاجرين الأفغان إلى إيران

كل يوم يعبر حوالي خمسة آلاف أفغاني الحدود إلى إيران. يقدر المجلس النرويجي للاجئين أنه منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس فر أكثر من ربع مليون أفغاني

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