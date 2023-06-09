 تدريس اللغة الأمازيغية في ليبيا | DW الأخبار | DW | 09.06.2023

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تدريس اللغة الأمازيغية في ليبيا

تعرضت اللغة الأمازيغية في ليبيا للتهميش والإهمال ولم تكن تدرس في المناهج التعليمية. لكن الآن يتزايد الاهتمام بتعلم وتدريس اللغة الأمازيغية في المدن ذات الاغلبية الأمازيغية والبداية بمرحلة الطفولة.

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