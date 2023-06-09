تدريس اللغة الأمازيغية في ليبيا

المغرب يسعى لتعميم تدريس الأمازيغية تدريجيا خلال بضع سنوات

يسعى المغرب إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لتلامذة المرحلة الابتدائية بشكل تدريجي، ابتداء من العام الدراسي المقبل، ليشمل نحو أربعة ملايين تلميذ بحلول عام 2030، وفق ما أعلن وزير التربية الوطنية.