تدريس اللغة الأمازيغية في ليبيا

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تعرضت اللغة الأمازيغية في ليبيا للتهميش والإهمال ولم تكن تدرس في المناهج التعليمية. لكن الآن يتزايد الاهتمام بتعلم وتدريس اللغة الأمازيغية في المدن ذات الاغلبية الأمازيغية والبداية بمرحلة الطفولة.
يسعى المغرب إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لتلامذة المرحلة الابتدائية بشكل تدريجي، ابتداء من العام الدراسي المقبل، ليشمل نحو أربعة ملايين تلميذ بحلول عام 2030، وفق ما أعلن وزير التربية الوطنية.
في تطور ملفت، فتحت قناة "i24News" الإسرائيلية الإخبارية مكتبين لها بالمغرب في سياق زخم اتفاقيات إبراهيم، ما يعزيز دينامية العلاقات الاستثنائية بين المملكة والدولة العبرية والتي تستند إلى تراث يهودي مشترك ضارب في التاريخ.
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